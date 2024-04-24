Ренат Лайшев: «WADA не стоит и мизинца Валиевой! Высшая форма наших взаимоотношений — развернуться и сказать до свидания»
Лайшев сравнил отношение WADA к Валиевой и китайским пловцам, попавшимся на допинге.
Перед Олимпиадой в Токио 23 китайских пловца попались на триметазидине. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.
Триметазидин также находили у российской фигуристки Валиевой, она была дисквалифицирована на 4 года.
«WADA завралось окончательно. Мы, как наивные дети, нарываемся на одно и то же вранье каждый раз.
Мы возмущаемся, но нам просто с ними не по пути. А мы пытаемся возмутиться и вспоминаем про Валиеву. Про чистейшего человека!
Все WADA за всю историю не стоят и мизинца Валиевой! Непонятно, зачем тратить время на обманщиков. Высшая форма наших взаимоотношений — развернуться и сказать до свидания.
Нужно заниматься своим спортом, развивать его в дружеской атмосфере взаимопонимания. Я считаю, что ловить там нечего. Надо заканчивать с ними и открывать новую страницу истории», — сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет
Проснитесь.