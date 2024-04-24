Ренат Лайшев: «WADA не стоит и мизинца Валиевой! Высшая форма наших взаимоотношений — развернуться и сказать до свидания»

Теги сборная России допинг WADA Спорт-Экспресс Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Лайшев сравнил отношение WADA к Валиевой и китайским пловцам, попавшимся на допинге.

Перед Олимпиадой в Токио 23 китайских пловца попались на триметазидине. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

Триметазидин также находили у российской фигуристки Валиевой, она была дисквалифицирована на 4 года. 

«WADA завралось окончательно. Мы, как наивные дети, нарываемся на одно и то же вранье каждый раз.

Мы возмущаемся, но нам просто с ними не по пути. А мы пытаемся возмутиться и вспоминаем про Валиеву. Про чистейшего человека!

Все WADA за всю историю не стоят и мизинца Валиевой! Непонятно, зачем тратить время на обманщиков. Высшая форма наших взаимоотношений — развернуться и сказать до свидания.

Нужно заниматься своим спортом, развивать его в дружеской атмосфере взаимопонимания. Я считаю, что ловить там нечего. Надо заканчивать с ними и открывать новую страницу истории», — сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев. 

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

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11 комментариев
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Кажется уже два года как вада сказала нам до свидания. До Лайшева это еще не дошло?
Проснитесь.
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Прощайте! Навсегда! Сидим за забором!
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Лайшев: «WADA не стоит и мизинца Валиевой!" --- Странное сравнение несавнимого. Головка бо-бо?
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Высшей формой было бы для вас организовать достойную юридическую защиту девочке а не то, что там было
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" но нам просто с ними не по пути. Высшая форма наших взаимоотношений — развернуться и сказать до свидания." --- И в чём загвоздка?
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Полностью поддерживаю! Когда же уже наступит этот светлый момент?
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Среда - это маленькая пятница?
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А что слабо было господину лайшеву бороться за валиеву? Что сидел сложа руки? Хоть пальцем шевельнул? Нет, конечно. После пожара шентеклер возбудился. Где ж ты раньше был? Или все же ему удобней было быть наивным ребенком? Не пытайся- делом займись. Действуй. А что ты сделал? Крыльями шентеклеровскими махать только и можешь. Толку то от тебя. НИ-КА-КО-Во-ГО.
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