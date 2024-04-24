Лайшев сравнил отношение WADA к Валиевой и китайским пловцам, попавшимся на допинге.

Перед Олимпиадой в Токио 23 китайских пловца попались на триметазидине. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

Триметазидин также находили у российской фигуристки Валиевой, она была дисквалифицирована на 4 года.

«WADA завралось окончательно. Мы, как наивные дети, нарываемся на одно и то же вранье каждый раз.

Мы возмущаемся, но нам просто с ними не по пути. А мы пытаемся возмутиться и вспоминаем про Валиеву. Про чистейшего человека!

Все WADA за всю историю не стоят и мизинца ! Непонятно, зачем тратить время на обманщиков. Высшая форма наших взаимоотношений — развернуться и сказать до свидания.

Нужно заниматься своим спортом, развивать его в дружеской атмосфере взаимопонимания. Я считаю, что ловить там нечего. Надо заканчивать с ними и открывать новую страницу истории», — сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет