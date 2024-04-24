Фролова о девизе в жизни: «Сильному не надо, слабому не поможет»

Фигуристка Анна Фролова назвала свой жизненный девиз.

Спортсменка ответила на блиц-вопросы ютуб-канала «Фигурка».

– Любимые блюдо, фрукт, напиток?

– Пельмени. Банан, яблоко. Чай зеленый.

– Любимые актер, актриса?

– Тимоти Шаламе, Эмма Уотсон.

– Любимая игра?

– Прятки.

– Что для тебя значит счастье?

– Вечер с семьей.

– Твой девиз по жизни?

– Девиз по жизни: «Сильному не надо, слабому не поможет».

– Пожелание зрителям?

– Любить фигурное катание, любить себя, любить свою жизнь, радоваться каждому дню, – сказала Фролова.