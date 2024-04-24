Фролова о девизе в жизни: «Сильному не надо, слабому не поможет»
Фигуристка Анна Фролова назвала свой жизненный девиз.
Спортсменка ответила на блиц-вопросы ютуб-канала «Фигурка».
– Любимые блюдо, фрукт, напиток?
– Пельмени. Банан, яблоко. Чай зеленый.
– Любимые актер, актриса?
– Тимоти Шаламе, Эмма Уотсон.
– Любимая игра?
– Прятки.
– Что для тебя значит счастье?
– Вечер с семьей.
– Твой девиз по жизни?
– Девиз по жизни: «Сильному не надо, слабому не поможет».
– Пожелание зрителям?
– Любить фигурное катание, любить себя, любить свою жизнь, радоваться каждому дню, – сказала Фролова.