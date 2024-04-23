Александр Энберт: «Мой путь в медиа складывается очень интересно, он мне нравится»

Теги сборная России Александр Энберт пары женское катание Александра Трусова Okko ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Александр Энберт заявил, что ему нравится работать в сфере медиа.

«Наше сотрудничество с Окко длится на протяжении года. У нас было много интересных выпусков, мы стараемся придумывать новые форматы. На Новый год мы делали новый формат, когда нас было четверо и мы обсуждали заголовки новостей. Сейчас у нас был выпуск с Александрой Трусовой, где мы пробовали парные элементы на льду, было очень интересно.

Мне очень приятно, что Окко дает платформу для того, чтобы мы обсуждали фигурное катание. Очень приятно, что они открыты для новых идей, они помогают нам их реализовывать. Мой путь в медиа складывается очень интересно, он мне нравится», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.

Также Энберт рассказал какими интервью гордится больше всего.

«Сложно сказать, они все настолько разные. Мне очень нравится наш новогодний выпуск, именно по формату, и выпуск с Александрой Трусовой, потому что мы добавили туда лед – это очень органично влилось в шоу о фигурном катании.

Есть ли собеседники мечты для интервью? Много! Мы работаем всего один сезон, кто-то из тех, кого мы приглашали, не смог прийти. Еще много с кем хочется сделать интервью, кого-то одного не выделить. Целая россыпь бриллиантов, с которыми хотелось бы пообщаться. Работы еще очень много! Это только начало», – отметил Энберт.

6 комментариев
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Унылые вылизанные интервью или наоборот набросы на уровне сплетен, где сидят друзья и сплетничают про тех, кто им не нравится - вот что на Окко в ФК разделе. Тот же Первый, только с другой стороны.
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У окко действительно много классных вью! Ждём продолжения!
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У вашей бывшей партнёрши медиа жизнь более интересная.. если убрать подноготную её личной жизни.. она путешествует по миру, да и событий в теннисе и теннисистов успешных гораздо больше, чем фигуристов..
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Александр Энберт- самый лучший ведущий из спортсменов.

Внешне симпатичный, улыбка какая. . Доброжелательный, чувствует собеседника, без негативных, провокационных подковырок. Грамотная, развернутая речь, прекрасная дикция.
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