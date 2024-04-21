Татьяна Тарасова: «Я вообще не думала, что когда-то наступит день, когда Роднина не будет здороваться»

Татьяна Тарасова заявила, что ей не нужна благодарность от Ирины Родниной.

Роднина тренировалась у Тарасовой, когда выступала с Александром Зайцевым, под ее руководством пара выиграла два золота Игр (1976, 1980).

«Да не нужна от нее благодарность. Она, наверное, считает, что ей все должны благодарность. Она большая спортсменка, никто у нее этого не отнимает.

Ой, как я не хочу про Роднину говорить! Мне непонятно, с чего она вдруг. Я вообще как-то не думала, что когда-то наступит день, когда она не будет здороваться. Это как-то… Ну не хочу об этом говорить.

Есть ли догадки, почему так происходит? Нет! Вот клянусь – нет. Ей, наверное, кто-то что-то сказал», – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга