Татьяна Тарасова: «Я вообще не думала, что когда-то наступит день, когда Роднина не будет здороваться»

Теги Татьяна Тарасова Ирина Роднина пары Александр Зайцев сборная СССР Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что ей не нужна благодарность от Ирины Родниной.

Роднина тренировалась у Тарасовой, когда выступала с Александром Зайцевым, под ее руководством пара выиграла два золота Игр (1976, 1980).

«Да не нужна от нее благодарность. Она, наверное, считает, что ей все должны благодарность. Она большая спортсменка, никто у нее этого не отнимает.

Ой, как я не хочу про Роднину говорить! Мне непонятно, с чего она вдруг. Я вообще как-то не думала, что когда-то наступит день, когда она не будет здороваться. Это как-то… Ну не хочу об этом говорить.

Есть ли догадки, почему так происходит? Нет! Вот клянусь – нет. Ей, наверное, кто-то что-то сказал», – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец. 

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга

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17 комментариев
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Талалайкина и Хромых с вами, Татьяна Анатольевна, теперь тоже вряд ли поздороваются. И правильно сделают
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Идите лесом вдвоем вместе с ней. Ваше время уже давно ушло. Хотя бы по-человечески себя вели, но, вместо этого из ваших дурно пахнущих уст одно овно только и вылазит.
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Тащем-та, то, как поссорились "Иван Иванович и Иван Никифорович" - секретом никогда не было. Роднина же хореографа увела у ТАТ.
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Сама говорит о Родниной гадости, причем публично, Роднина делает то же самое. А потом удивляется, что с ней не здороваются.
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Змея с Гадюкой не здороваются.
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Когда-то давно между этими дамами пробежала черная кошка...И с тех пор никто из них не хочет пойти друг-другу на уступки, чтобы возобновить нормальные человеческие взаимоотношения .
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Sic transit gloria mundi

Будут соседками по пaлaтe…
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ТАТа не одному ученику говорила, ищи @овно в себе. Вот и самой не мешает в себе покопаться...
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Две " интеллигентные мадам" , достойные друг друга.
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А как вы думаете ,уважаемая ТАТ, девочка Талалайкина будет с вами здороваться? или она мудрее и воспитаннее вас?
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У меня тоже на этаже две бабули не здороваются. И главное аптека рядом, поликлиника тоже рядом, пятёрочка во дворе. а все равно ругаются. Чего не хватает, непонятно.
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==Ей, наверное, кто-то что-то сказал.== Так вы же и сказали, Татьяна Анатольевна, в интервью: "Роднина - дура".
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Да Роднина сука конченая, тварь не благодарная. Это же потенциальный инагент
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В русском мире нет злее врага, чем свой соотечественник.
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Так у Родниной синдром небожителя после стольких лет в думе
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