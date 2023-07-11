Татьяна Тарасова: «Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды, – только Миша потеряет»
Татьяна Тарасова заявила, что мужское фигурное катание ничего не потеряет без Коляды.
Ранее Михаил Коляда объявил, что приостанавливает спортивную карьеру.
«Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды, – только Миша потеряет. Мишин лучше знает ситуацию с Колядой, он его тренер. Да, международных стартов нет, но, наверное, он не смог его мотивировать.
Сейчас каждый задумывается об этом. Есть опыт отсутствия международных игр, и я это понимаю, но останавливать тренировочный процесс – не понимаю этого», – сказала заслуженный тренер СССР.
А мне будет очень не хватать Михаила, придётся пересматривать старые программы.
Или она все мерит по своему Лешечке?
Так вот - как артист Миша намного лучше Ягудина.
А как порядочный человек - на порядки (простите за тавтологию).
Миша никому не гадил и никого не оскорблял. Хотя мог бы знатно приложить Ягудина.
Все истинные любители фигурного катания будут ждать Мишу на льду.
П.С. Ни в коем случае не обижаю Евгению, исключительно о словах Татьяны Анатольевны.