Татьяна Тарасова: «Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды, – только Миша потеряет»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Алексей Мишин мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что мужское фигурное катание ничего не потеряет без Коляды.

Ранее Михаил Коляда объявил, что приостанавливает спортивную карьеру.

«Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды, – только Миша потеряет. Мишин лучше знает ситуацию с Колядой, он его тренер. Да, международных стартов нет, но, наверное, он не смог его мотивировать.

Сейчас каждый задумывается об этом. Есть опыт отсутствия международных игр, и я это понимаю, но останавливать тренировочный процесс – не понимаю этого», – сказала заслуженный тренер СССР.

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29 комментариев

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Tania09**
Как всегда, никто не нужен, от отсутствия любого спортсмена ничего не теряем, зачем спрашивать ТАТ? Все комментарии под копирку.
А мне будет очень не хватать Михаила, придётся пересматривать старые программы.
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Лека-Лека
ТАТ уже совсем. Такого второго Миши у нас не было и нет.
Или она все мерит по своему Лешечке?
Так вот - как артист Миша намного лучше Ягудина.
А как порядочный человек - на порядки (простите за тавтологию).
Миша никому не гадил и никого не оскорблял. Хотя мог бы знатно приложить Ягудина.
Все истинные любители фигурного катания будут ждать Мишу на льду.
+31
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АНтошка 14
По мнению ТАТ всех фигуристов можно на паузу поставить и ФК ничего не потеряет)))
+18
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ретроградный меркурий
Ну, не знаю, может, по мнению ТАТ и не потеряет, но мне Миши будет не хватать. Катальщиков такого уровня у нас в сборной и близко нет. Прыгать многие умеют лучше, а вот кататься и презентовать программы как Коляда - это даже на мировом уровне явление. Как артист Миша был великолепен, для мирового фигурного катания это потеря качества, как и уход Кигана Мессинга. Когда на смену крутым катальщикам приходят деревянные попрыгунчики вроде Малинина, то на прыжки смотреть иногда интересно (хотя меня корежит от их качества), а вот программы никакого интереса не вызывают
+16
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Fleur-de-Liss
Я понимаю, что Тарасова заслуженый человек, но может пора уже перестать ее мнением интересоваться. Она не действуюший тренер и плюс слегка впадает в маразм.
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Юлия Гладкова
Его скольжение, музыкальность, пластика- что-то невероятное. Нет у нас другого такого. Обойтись мы можем без всех этих комментаторов. С удовольствием буду пересматривать программы Миши. И надеяться, что может всё же ещё найдёт мотивацию вернуться.
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Elena S
Господи, да перестаньте брать у нее комментарии уже. У нее все спортсмены плохие.
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Olga.t
Мировое ФК, по мнению ТАТ, потеряло только от ухода её любимой "рыбки". Ну нельзя же так цинично говорить о спортсменах.

П.С. Ни в коем случае не обижаю Евгению, исключительно о словах Татьяны Анатольевны.
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opty
Ну , Татьяна Анатольевна всегда любила на Коляду ведерко помоев вылить , да в прямом эфире да на всю страну...
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Natalia Gladkia
Ответ Olga.t
Мировое ФК, по мнению ТАТ, потеряло только от ухода её любимой "рыбки". Ну нельзя же так цинично говорить о спортсменах. П.С. Ни в коем случае не обижаю Евгению, исключительно о словах Татьяны Анатольевны.
Так она это уже говорит не в первый раз, помню ее эпичное, когда народ стал возмущаться таким быстрым после болезни ухода Липницкой, причем четко помню, как она ей велела быстрее определяться и писать заявление, которое она и принесла на ОП, буквально после выписки, даже опомниться не дали! А ее красочное заявление тогда безапелляционное, когда народ стал возмущаться, как так к тому времени еще и Аделина не уходила и не думала об этом ,а Юле сразу на дверь указали, так ее слова " Что нам печалиться об Липницкой, когда у нас есть ...Медведева" ..вот ее слова! У нее может и была и есть ,а у меня и многих любителейФК- Юлия, также и сейчас с Мишей, что ей какой- то Коляда,это же не ее любимый Леша и да вы правы, и еще одна.. " ее рыбка"!?
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Black&White
Стыдоба, Татьяна Анатольевна такое говорить. У нее только Лёшенька хороший. И Максим Ковтун, который доезжал до 15-17 места на Европе.
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Любитель_ФК
Тарасова как всегда скажет не подумав. Общество каждый раз теряет с уходом любой яркой личности. ФК , как и любой другой вид спорта, так же каждый раз теряет с уходом яркого и не ординарного спортсмена. В нашем ФК было совсем не так много таких, с позволения сказать, артистов фигурного катания и конечно это потеря, яркого , самобытного фигуриста, который может не смог полностью раскрыть свой потенциал, но Миша оставил яркий след именно артиста на льду и говорить , что не велика потеря, это по крайней мере неправильно.
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scorp19
Ты сама себе противоречишь. А при следующем обзвоне скажешь что Европа горькие слёзы будет лить из-за того что такие как Коляда не приедут на соревнования.
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Шесть неизвестных
Вот уж нет.
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EmperorNazer
У ТАТ, как всегда, один ответ на все подобные вопросы - «Отряд не заметит потери бойца». В данном случае это максимально не соответствует истине. Владение коньком, музыкальность, пластика, мастерство презентации - во всем этом Коляда даст огромную фору любому другому фигуристу сборной. Поэтому - нет, его уход будет большой потерей для российского фигурного катания, потому что второго такого таланта у нас нет и пока не предвидится.
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AlenaPayvina
Один комментарий на любого фигуриста))) дежавю. Если ее спросить, что если все фигуристы сразу возьмут паузу, кто-то что-то потеряет? Она скажет нет) и даже мировое ФК тоже не потеряет😂
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Whiskey cat
Зачем так сурово? Неужели нельзя поддержать, оставить более менее приятный комментарий? Где человечность?
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olvl
Интересно, а есть кто-то, в отсутствии кого, в понимании ТА, фк всё-таки потеряет. А я вот считаю, когда Миша не выступает, это очень большая потеря, и так как он никто не катается.
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девочкитакиедевочки
Здорово что позвонили Танольне. Жива, здорова значит. А ее мнение……. кого оно волнует. НИ-КО-ГО
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Ирина Большова
Вот зачем говорить такие слова о том, кто что потеряет. Старая женщина, не значит мудрая, просто глупеет с каждым днем...
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Сáмсон Самсонов
Ответ Gemma157
Интересно, а кто это должен завершить карьеру чтобы ТАТ сказала, что это потеря потерь
Как кто она уже завершила
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Veronika G
ТАТ послушаешь, кажется, что она почти от каждого ждет приостановки/окончания карьеры
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Интересно, а кто это должен завершить карьеру чтобы ТАТ сказала, что это потеря потерь
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Anabelle1226
У ТАТ заело что ли, одно и то же про всех. Короче, никто для ФК и федры не важен
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Сáмсон Самсонов
Много раз пересмотрела его КП с чм в Бостоне
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