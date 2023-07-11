Татьяна Тарасова: «Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды, – только Миша потеряет»

Татьяна Тарасова заявила, что мужское фигурное катание ничего не потеряет без Коляды.

Ранее Михаил Коляда объявил, что приостанавливает спортивную карьеру.

«Мужское фигурное катание ничего не потеряет с приостановкой карьеры Коляды, – только Миша потеряет. Мишин лучше знает ситуацию с Колядой, он его тренер. Да, международных стартов нет, но, наверное, он не смог его мотивировать.

Сейчас каждый задумывается об этом. Есть опыт отсутствия международных игр, и я это понимаю, но останавливать тренировочный процесс – не понимаю этого», – сказала заслуженный тренер СССР.