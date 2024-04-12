Базылюк об участии в шоу: «Четверные в темноте прыгать сложно, хотя я их натренировала так, что уже нигде не страшно»

Теги сборная России женское катание ледовые шоу Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк выступила в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

Фигуристка поделилась впечатлениями от участия в шоу.

«Волшебная атмосфера, как и всегда. Всегда приятно выступать при такой публике большой, в таком зале. Это моя произвольная программа, ставили её в начале сезона.

На шоу катать более спокойно, чем на соревнованиях. Но четверные в темноте прыгать сложно. Хотя я их так натренировала, что уже нигде не страшно!» – сказала Базылюк. 

3 комментария
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Может и не надо рисковать в темноте.
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Я считаю, чтобы днем не было страшно. Но судя по последним двум сезонам Рита уже ничего не боится: из 14-ти призовых мест золотых одиннадцать!
Желаю Рите быть ещё более уверенной в себе, ни капельки в чем-либо сомнений и выучить к новому сезону ещё какой-нибудь квад: соперники не спят!
Рита, вперед к новым победам!
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