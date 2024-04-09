Щербакова о споре с Траньковым на Кубке Первого канала: «Я отстаивала не свои личные интересы, а нашей команды»

Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о Кубке Первого канала.

– Какие воспоминания остались от Кубка Первого канала? Кажется, это был идеальный турнир для вашей команды?

– Как ни стараешься себя настраивать, что канала, это не просто спортивные соревнования, а больше праздник фигурного катания для всех, и спортсменов, и болельщиков, все равно в процессе возникает чувство азарта и желание победить. Я очень переживала за свою команду, старалась поддержать каждого. И, конечно, очень рада нашей победе!

Мне кажется, это очень правильный и нужный формат соревнований. Он позволяет развивать все виды фигурного катания, помогает сплотить самих спортсменов и привлекает еще больше зрителей своей праздничной атмосферой и динамикой.

– Во время конкурса капитанов вы довольно эмоционально общались с , когда он не хотел засчитывать ваш ответ. Ожидали сами от себя такого? Или такой задор – нормально для спортсмена?

– На самом деле, я по своей природе азартный и эмоциональный человек. Как я уже сказала, это спорт учит сдерживать свои эмоции. Но не всегда это удается. И в данном случае я отстаивала не свои личные интересы, а нашей команды.

Считаю, что капитан команды обязан, как бы не было неловко и непривычно, делать все возможное, чтобы защитить свою команду от несправедливости и возможных ошибок, – сказала олимпийская чемпионка.

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