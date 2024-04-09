Щербакова о споре с Траньковым на Кубке Первого канала: «Я отстаивала не свои личные интересы, а нашей команды»

Теги Максим Траньков сборная России женское катание Анна Щербакова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о Кубке Первого канала.

– Какие воспоминания остались от Кубка Первого канала? Кажется, это был идеальный турнир для вашей команды?

– Как ни стараешься себя настраивать, что Кубок Первого канала, это не просто спортивные соревнования, а больше праздник фигурного катания для всех, и спортсменов, и болельщиков, все равно в процессе возникает чувство азарта и желание победить. Я очень переживала за свою команду, старалась поддержать каждого. И, конечно, очень рада нашей победе!

Мне кажется, это очень правильный и нужный формат соревнований. Он позволяет развивать все виды фигурного катания, помогает сплотить самих спортсменов и привлекает еще больше зрителей своей праздничной атмосферой и динамикой.

– Во время конкурса капитанов вы довольно эмоционально общались с Максимом Траньковым, когда он не хотел засчитывать ваш ответ. Ожидали сами от себя такого? Или такой задор – нормально для спортсмена?

– На самом деле, я по своей природе азартный и эмоциональный человек. Как я уже сказала, это спорт учит сдерживать свои эмоции. Но не всегда это удается. И в данном случае я отстаивала не свои личные интересы, а нашей команды.

Считаю, что капитан команды обязан, как бы не было неловко и непривычно, делать все возможное, чтобы защитить свою команду от несправедливости и возможных ошибок, – сказала олимпийская чемпионка.

Конкурс капитанов в фигурке – кайф: Загитова торопила Транькова, а Щербакова вскипела

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вообще конкурсы - были одним из самых слабых мест. А тут еще и Траня на них
+16
-3
+13
В этом она совершенно права, капитан должен делать всё возможное для команды
+15
-3
+12
Все правильно Аня сделала. Траньков в этом конкурсе мало того, что читал ей вопросы чуть ли не вдвое медленнее, чем остальным капитанам, так еще и не засчитал ответ, который она дала до сигнала. Было бы максимально несправедливо, если бы в итоге эти 1-2 балла решили исход не в пользу синих, но к счастью, на льду их превосходство было таким значительным, что в итоге команда Ани все равно победила с большим отрывом, несмотря на неоднозначные конкурсы.
+17
-7
+10
Ответ Мурманчанин37
Вообще конкурсы - были одним из самых слабых мест. А тут еще и Траня на них
Прыжковая эстафета получилось зрелищной. Забеги змейками, фонариками, бег с препятствиями, больше на веселые старты смахивали, но тоже были занимательными. А вот конкурсы вопросов - ответов, как с капитанами, так и с болельщиками оказались неудачными.
+12
-2
+10
Аня отличный капитан и командный игрок,, ведь во всех командных турнирах , в которых она участвует, всегда побеждает и как капитан, участник, наставник
+13
-4
+9
Транёк тот ещё типок.
+8
-1
+7
Все правильно сделала. Траня открыто мухлевал
+13
-6
+7
Аня лучший капитан 😎
+7
-6
+1
Правильно делала
Траньков был омерзителен и абсолютно не профессионален
+4
-4
0
Аня была отличным капитаном на КПК!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий