Лидия Иванова: «Дисквалификация Валиевой многим иностранцам сыграла на руку. Пятые-десятые стали чемпионами Европы, мира»

Лидия Иванова рассказала, кому на руку отстранение фигуристки Камилы Валиевой.

«К сожалению, я до конца не знаю правды, но всегда выступаю за то, чтобы все люди были в равных условиях, без химии. Это зло. Слава богу, мой вид спорта не совсем к этому относится, но я против допинга у спортсменов! Однако я просто плакала, когда вдруг в силу разных обстоятельств так и не заняла серьезное место на мировом помосте. Это просто неизмеримая потеря!

После пары и я еще не встречала такого таланта, для меня это превосходная степень. Появилась такая воздушная фигуристка, которая прямо-таки завораживающе летала на олимпийском льду!

Вот это сила таланта, это явление мирового масштаба. Тут и с чашкой чая не отойдешь никуда. Я понимаю, что все вокруг это видели и понимали, ведь не одна Иванова в этом разбирается.

Конечно, дисквалификация Валиевой многим иностранцам сыграла на руку. Мы снова говорим, что пятые-десятые стали чемпионами Европы, мира. Конечно, то, что убрали Валиеву, многим нравится. Я до конца не владею информацией, но я за Камилу не только потому, что она из России. Она потрясающий мастер, для меня это явление. А уж с вопросом допинга пускай разбираются компетентные организации», – отметила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.