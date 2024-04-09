Лидия Иванова: «Дисквалификация Валиевой многим иностранцам сыграла на руку. Пятые-десятые стали чемпионами Европы, мира»

Теги сборная России допинг женское катание Лидия Иванова Камила Валиева Фигурное катание

Лидия Иванова рассказала, кому на руку отстранение фигуристки Камилы Валиевой.

«К сожалению, я до конца не знаю правды, но всегда выступаю за то, чтобы все люди были в равных условиях, без химии. Это зло. Слава богу, мой вид спорта не совсем к этому относится, но я против допинга у спортсменов! Однако я просто плакала, когда вдруг Камила в силу разных обстоятельств так и не заняла серьезное место на мировом помосте. Это просто неизмеримая потеря!

После пары Навки и Костомарова я еще не встречала такого таланта, для меня это превосходная степень. Появилась такая воздушная фигуристка, которая прямо-таки завораживающе летала на олимпийском льду!

Вот это сила таланта, это явление мирового масштаба. Тут и с чашкой чая не отойдешь никуда. Я понимаю, что все вокруг это видели и понимали, ведь не одна Иванова в этом разбирается.

Конечно, дисквалификация Валиевой многим иностранцам сыграла на руку. Мы снова говорим, что пятые-десятые стали чемпионами Европы, мира. Конечно, то, что убрали Валиеву, многим нравится. Я до конца не владею информацией, но я за Камилу не только потому, что она из России. Она потрясающий мастер, для меня это явление. А уж с вопросом допинга пускай разбираются компетентные организации», – отметила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. 

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25 комментариев
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Деталей не знаю, но всё равно она не виноватая, сказала бабушка спорт.гимнастики. И конечно, если бы соревновалась Камила, все остальные были бы надцатые, аналитика высш.уровня.
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А кроме Валиевой больше никого не убрали что ли?
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Ответ Elena Savanuk
Комментарий скрыт
Да-да, особенно запомнились ее высказывания "давай падай, упади, упади!" во время выступления какой-то "не нашей" гимнастки на бревне на последних ОИ. Уровень журналистики 💪
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Воздушная, завораживающая, летающая… ну а чего тогда допинг кушала??
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Мда.. Иванова как всегда. Вообще-то не одну Валиеву отстранили. Без 100% гарантированных побед на МС у нас осталось очень много выдающихся спортсменов - и в ЖОК, и в парном. А юниоры?! Третий год в собственном болоДце сидим и квакаем, и сидеть еще лет 10. Не понимаю, откуда берут мотивацию спортсмены.
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сильна валиева... одна пять мест занимала! ух, мощя!
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После дисквалификации Валиевой пятые-десятые стали четвертые-девятые
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Что она несёт? 😏
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Ответ leon01
Воздушная, завораживающая, летающая… ну а чего тогда допинг кушала??
Потому что без него - это то, что мы видели в исполнении жеребёнка на последнем ЧР, например
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Интересно, а как дисквалификация одной спортсменки может позволить пятым-десятым стать чемпионами?
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Я не фанат фигурки, но мне интересно, неужели Валиева действительно хороша, что прям гордость нации, лучшая из лучших. Я один раз посмотрел её выступление, после всего этого шума: скучная музыка, скучная девочка катила неинтересную прогу. На мой неискушенный вкус.
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Ответ mysample
в итоге то тренер или врач ответят за допинг Валиевой или нет?Или буду придеживаться линии всемирного заговора против русских
Если найдут и докажут их вину, то ответят. А если не ответили, значит ничего нет на них, как вам бы этого ни хотелось
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Ответ natali5228
Так те не волшебные и не в макушку поцелованные, наверное
А,точно
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А убрали только Валиеву? Валиеву 2 года не убирали.
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А вторые-третьи куда делись?? Их тоже дисква Валиевой подкосила??
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Ну так компетентные организации и разобрались . Дисквалификация на 4 года из за наличия допинга в крови.
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Не столько дисквал Камилы сыграл всем на руку, сколько отстранение всей сборной России. На место Камилы встала бы любая другая фигуристка (например, та же Туктамышева),--и тоже была бы на пьедестале. Не уступила бы ни одного места на нём. А вот отстранение всей сборной освободило половину всех ступеней пьедесталов во всех видах ФК. Поэтому "пятые-десятые" и смогли их занять,--свято место пусто не бывает
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Слава богу, мой вид спорта не совсем к этому относится, но я против допинга у спортсменов! ---------------------
Ну конечно. В спортивной гимнастике допинга нет. Особенно у американок
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