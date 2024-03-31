РУСАДА: «Нет ничего «уникального» в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования ISU»
В РУСАДА объяснили включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU.
Камила Валиева – единственная россиянка, включенная в регистрируемый пул.
«Все спортсмены, включенные в регистрируемый пул тестирования, указывают часовое «окно», во время которого они должны быть доступны для тестирования по указанному адресу. При этом, они могут быть протестированы и в любое другое время.
Нет ничего «уникального» в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования ISU. Это стандартные полномочия антидопинговых организаций, в том числе в отношении спортсменов, находящихся в дисквалификации», – заявили в РУСАДА.
Валиева – единственная россиянка, указывающая ISU время доступности для проверки на допинг
Об отсутствии "интереса" ВАДА можно поспорить, учитывая упоминание возможности проверки в любой момент