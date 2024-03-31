РУСАДА: «Нет ничего «уникального» в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования ISU»

Теги сборная России допинг ISU РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В РУСАДА объяснили включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU.

Камила Валиева – единственная россиянка, включенная в регистрируемый пул.

«Все спортсмены, включенные в регистрируемый пул тестирования, указывают часовое «окно», во время которого они должны быть доступны для тестирования по указанному адресу. При этом, они могут быть протестированы и в любое другое время.

Нет ничего «уникального» в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования ISU. Это стандартные полномочия антидопинговых организаций, в том числе в отношении спортсменов, находящихся в дисквалификации», – заявили в РУСАДА.

Валиева – единственная россиянка, указывающая ISU время доступности для проверки на допинг

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8 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно было бы узнать какие российские спортсмены из других видов спорта включены в аналогичный регистрируемый пул с "часовым окном". РУСАДА должна быть точно у курсе.
РУСАДА врядли обязано отчитываться о своих знаниях перед любопытствующими.
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Ответ La Gushka
Никаких других российских спртсменов в регистрируемом пуле сейчас НЕТ. Раньше, до восстановления ВФЛА, там было много российских л/атлетов. Было много биатлонистов. Сейчас и те и другие от МС отстранены и проверять их на допинг у ВАДА никакого интереса нет.
Откуда такая детальная информация?
Об отсутствии "интереса" ВАДА можно поспорить, учитывая упоминание возможности проверки в любой момент
+2
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ни дня без Валиевой...
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Ответ La Gushka
Никаких других российских спртсменов в регистрируемом пуле сейчас НЕТ. Раньше, до восстановления ВФЛА, там было много российских л/атлетов. Было много биатлонистов. Сейчас и те и другие от МС отстранены и проверять их на допинг у ВАДА никакого интереса нет.
кроме ВАДА допинговые структуры есть у международных федераций и у них могут быть при желании допинг-офицеры и из граждан РФ
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