РУСАДА: «Нет ничего «уникального» в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования ISU»

В РУСАДА объяснили включение Валиевой в регистрируемый пул тестирования ISU.

– единственная россиянка, включенная в регистрируемый пул.

«Все спортсмены, включенные в регистрируемый пул тестирования, указывают часовое «окно», во время которого они должны быть доступны для тестирования по указанному адресу. При этом, они могут быть протестированы и в любое другое время.

Нет ничего «уникального» в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования . Это стандартные полномочия антидопинговых организаций, в том числе в отношении спортсменов, находящихся в дисквалификации», – заявили в .

Валиева – единственная россиянка, указывающая ISU время доступности для проверки на допинг