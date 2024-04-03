Марк Кондратюк: «Лучший фигурист сезона – Семененко, на втором месте Мишина и Галлямов. Прорыв года – Дикиджи»
Марк Кондратюк считает Семененко лучшим фигуристом сезона в России.
«Выбрать тройку MVP сезона? Я бы поставил на первое место Женю Семененко, на второе – Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а третье разделил бы между Петросян и Степановой/Букиным.
Прорыв года – Дикиджи, конечно, тут без вопросов, все объективно. А программ хороших много, одну выделить сложно», – сказал чемпион Европы 2022 года.
Сколько заработали фигуристы за сезон? Лидер в мире – не Малинин, а в России всех, кроме двоих, опередил... Ягудин
возрождение года-Даню Самсонова, прога ПП года-Петр Гуменник -высокие прыжки.
Прорыв года у тренеров -Олег Татауров (Влад Дикиджи), Сергей Давыдов (Лев Лазарев).