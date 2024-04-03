Марк Кондратюк: «Лучший фигурист сезона – Семененко, на втором месте Мишина и Галлямов. Прорыв года – Дикиджи»

Марк Кондратюк считает Семененко лучшим фигуристом сезона в России.

«Выбрать тройку MVP сезона? Я бы поставил на первое место Женю Семененко, на второе – Анастасию Мишину и , а третье разделил бы между и / .

Прорыв года – , конечно, тут без вопросов, все объективно. А программ хороших много, одну выделить сложно», – сказал чемпион Европы 2022 года.

Сколько заработали фигуристы за сезон? Лидер в мире – не Малинин, а в России всех, кроме двоих, опередил... Ягудин