Марк Кондратюк: «Лучший фигурист сезона – Семененко, на втором месте Мишина и Галлямов. Прорыв года – Дикиджи»

Теги Александра Степанова Иван Букин Анастасия Мишина Александр Галлямов Евгений Семененко Владислав Дикиджи Аделия Петросян Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк считает Семененко лучшим фигуристом сезона в России.

«Выбрать тройку MVP сезона? Я бы поставил на первое место Женю Семененко, на второе – Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а третье разделил бы между Петросян и Степановой/Букиным.

Прорыв года – Дикиджи, конечно, тут без вопросов, все объективно. А программ хороших много, одну выделить сложно», – сказал чемпион Европы 2022 года. 

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1 комментарий
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Марк, справедливо!добавил бы все ж детей-Льва и Арсения, Алису Двоеглазову и Марго Базылюк, выразительность года- Лидию Плескачеву
возрождение года-Даню Самсонова, прога ПП года-Петр Гуменник -высокие прыжки.
Прорыв года у тренеров -Олег Татауров (Влад Дикиджи), Сергей Давыдов (Лев Лазарев).
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