Филипп Тарасов: «Тутберидзе давно хотела создать парную группу. Сперва она пригласила Слюсаренко, но он не смог перебраться из Перми и порекомендовал меня»
Тренер Филипп Тарасов рассказал, как Этери Тутберидзе работает с парами.
В центре фигурного катания Тутберидзе тренируются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.
Тарасов стал тренером в группе Тутберидзе летом 2023 года.
«Этери Георгиевна активно вовлечена в работу. Иногда индивидуально с ребятами работает, подсказывает – с прыжками, выбросами, поддержками. В постановках у Этери Георгиевны исключительный вкус, и она видит тончайшие детали.
Получилось так, что Этери Георгиевна давно хотела создать парную группу. Сперва она пригласила Павла Слюсаренко, но он не смог перебраться из Перми и порекомендовал меня.
В итоге мы с Этери Георгиевной созвонились, я приехал, мы пообщались. Все довольно легко случилось», – сказал Тарасов.
Всё-таки в Перми очень самобытная парная школа.
И с переездом Слюсаренко в Москву она потеряла бы свою изюминку. Да и Пермь осталась бы большого фк в городе. А это все таки уникальная ситуация, когда есть абсолютно конкурентоспособная группа не в Москве, и не в Питере.
Тутебридзе берет готовых спортсменов и выводит их на новый уровень и в катании, и в результатах. Тарасова-Морозов пришли в ТШТ с 4-м местом на ЧМ и стали серебряными на Олимпиаде, всего в 0,45 балла от китайцев (проходи ОИ в любой другой стране кроме Китая, это было бы золото). И уж в чем-чем, а в прыжках и постановках Тутберидзе шарит поболее многих
Тут много нюансов.
А Тарасов вроде как в Москве и до этого жил. А значит, у него смена работы в общем-то никаких сложностей не принесёт.
Еще как работает.
Так что вырастит - какие её годы? А вы с удовольствием понаблюдаете, как всегда.