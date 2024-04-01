Филипп Тарасов: «Тутберидзе давно хотела создать парную группу. Сперва она пригласила Слюсаренко, но он не смог перебраться из Перми и порекомендовал меня»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Р-Спорт Филипп Тарасов Фигурное катание

Тренер Филипп Тарасов рассказал, как Этери Тутберидзе работает с парами.

В центре фигурного катания Тутберидзе тренируются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Тарасов стал тренером в группе Тутберидзе летом 2023 года. 

«Этери Георгиевна активно вовлечена в работу. Иногда индивидуально с ребятами работает, подсказывает – с прыжками, выбросами, поддержками. В постановках у Этери Георгиевны исключительный вкус, и она видит тончайшие детали.

Получилось так, что Этери Георгиевна давно хотела создать парную группу. Сперва она пригласила Павла Слюсаренко, но он не смог перебраться из Перми и порекомендовал меня.

В итоге мы с Этери Георгиевной созвонились, я приехал, мы пообщались. Все довольно легко случилось», – сказал Тарасов. 

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54 комментария
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А меня радует, что Слюсаренко "не смог".
Всё-таки в Перми очень самобытная парная школа.
И с переездом Слюсаренко в Москву она потеряла бы свою изюминку. Да и Пермь осталась бы большого фк в городе. А это все таки уникальная ситуация, когда есть абсолютно конкурентоспособная группа не в Москве, и не в Питере.
+59
-3
+56
Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
Ой, кто бы говорил. Плющенко вон вообще в тренерстве ничего не понимает, просто нанимает каждый год толпу тренеров и тут же их увольняет. Уж сколько там народу прошло через АП как толпа цыган, начиная с Ильиных, Кулика и Абта и заканчивая Ивановой, Лавренчук-Василевским, Волковым и Розановым - всех и не упомнить. Сплошной проходной двор. Причём результат как был, так и остался околонулевым.
Тутебридзе берет готовых спортсменов и выводит их на новый уровень и в катании, и в результатах. Тарасова-Морозов пришли в ТШТ с 4-м местом на ЧМ и стали серебряными на Олимпиаде, всего в 0,45 балла от китайцев (проходи ОИ в любой другой стране кроме Китая, это было бы золото). И уж в чем-чем, а в прыжках и постановках Тутберидзе шарит поболее многих
+39
-8
+31
Ответ Железная Леди
Почему Тарасов смог, а Слюсаренко не смог? Он ведь много работал с парами у ЭТ. она его приглашала. Известно, что спортсмены из ТШТ приезжают к Слюсаренко в Пермь на тренировки.
Есть еще жизнь вне работы: у Слюсаренко наверняка жена, ребенок, и все они где-то учатся, работают и т.д. Возможно они не могут или не хотят бросать всё это, бросать жильё ради работы Павла. А может быть, и ему самому интереснее руководить тренировочным процессом, а не быть у кого-то в подчинении.
Тут много нюансов.

А Тарасов вроде как в Москве и до этого жил. А значит, у него смена работы в общем-то никаких сложностей не принесёт.
+20
-1
+19
Счастливый билет вытянул)
+16
-2
+14
Ответ Kareglazaya
Есть еще жизнь вне работы: у Слюсаренко наверняка жена, ребенок, и все они где-то учатся, работают и т.д. Возможно они не могут или не хотят бросать всё это, бросать жильё ради работы Павла. А может быть, и ему самому интереснее руководить тренировочным процессом, а не быть у кого-то в подчинении. Тут много нюансов. А Тарасов вроде как в Москве и до этого жил. А значит, у него смена работы в общем-то никаких сложностей не принесёт.
Я вижу это с др. стороны. Слюсаренко уже сделал себе имя на на территории России и на международных соревнованиях. Он создал свой ТШ, свою школу.
+14
-1
+13
Странно, Тарасов утверждает, Тутберидзе активно работает с парниками, а диванные эксперты пишут, что это не так. Вот что значит генетические хейтеры. Правду переделывают на кривду. Пора им раздать деревянные медали как специалистам ФК.
+24
-11
+13
И правильно, Слюсаренко со своими учениками, вроде Закроева, и в Перми самостоятельно может тренировать.
+12
-1
+11
Ответ akschweyan
А меня радует, что Слюсаренко "не смог". Всё-таки в Перми очень самобытная парная школа. И с переездом Слюсаренко в Москву она потеряла бы свою изюминку. Да и Пермь осталась бы большого фк в городе. А это все таки уникальная ситуация, когда есть абсолютно конкурентоспособная группа не в Москве, и не в Питере.
Правильно, что не смог. Зачем быть зависимым, у его ТШ свое лицо, свое видение, его пары хорошо себя показали на юниорских ЧМ, когда были выездными.
+10
0
+10
Всего самого лучшего Филиппу в ТШТ!!!
+13
-4
+9
Ответ Железная Леди
Всегда удивляют такие легкие на подъем люди. надо не иметь привязанности, семьи, дома.
Это работа! И менять место работы НОРМАЛЬНО! И если он уйдет на другое место работы от Тутберидзе, это тоже будет НОРМАЛЬНО!
+10
-1
+9
У Слюсаренко своя собственная школа, она у него в приоритете. И это правильно! Тем более, она приносит неплохие результаты. Ему не надо быть ни у кого на "побегушках".
+11
-2
+9
Ответ lenapan
Слюсаренко надо было перебираться в Москву, возможности тут другие, он хорош как тренер.
Слюсаренко в Перми сам себе хозяин. Правильно сделал, что не пошёл под Тутберидзе. Тренировать будет Тарасов, а в тренерах на первом месте будет стоять Этери. Слюсаренко это надо?
+12
-4
+8
Слюсаренко, если и переберётся в Москву, только не на каток Этери. Это будет его самостоятельная школа на другом катке.
+8
-1
+7
Ответ Железная Леди
Всегда удивляют такие легкие на подъем люди. надо не иметь привязанности, семьи, дома.
у Слюаренко жена, сын больной (глухота). Свой дом за городом. Не поедет он в Москву
+6
0
+6
Успешной работы!!!
+6
-1
+5
Ответ Железная Леди
Всегда удивляют такие легкие на подъем люди. надо не иметь привязанности, семьи, дома.
Филипп Тарасов перешёл из одного места в Москве в другое в той же Москве, какую лёгкость на подъем надо иметь, и при чем тут привязанности и семья 😱
+4
0
+4
Ответ Kareglazaya
Есть еще жизнь вне работы: у Слюсаренко наверняка жена, ребенок, и все они где-то учатся, работают и т.д. Возможно они не могут или не хотят бросать всё это, бросать жильё ради работы Павла. А может быть, и ему самому интереснее руководить тренировочным процессом, а не быть у кого-то в подчинении. Тут много нюансов. А Тарасов вроде как в Москве и до этого жил. А значит, у него смена работы в общем-то никаких сложностей не принесёт.
Оказывается Тарасов был в штабе Мозер и перешел в ТШТ со своими парниками.
+4
0
+4
Ответ Железная Леди
Почему Тарасов смог, а Слюсаренко не смог? Он ведь много работал с парами у ЭТ. она его приглашала. Известно, что спортсмены из ТШТ приезжают к Слюсаренко в Пермь на тренировки.
Потому что в Перми он главный, а тут под Тудберидзе, он просто не захотел
+3
0
+3
Ответ Oleandra
А мне доказывали, что Тутберидзе с парами не работает..)
А для чего же она набрала ЧОИ Транькова, Тихонова, приглашала Слюсаренко, теперь Тарасов.
Еще как работает.
+6
-3
+3
Ответ akschweyan
А меня радует, что Слюсаренко "не смог". Всё-таки в Перми очень самобытная парная школа. И с переездом Слюсаренко в Москву она потеряла бы свою изюминку. Да и Пермь осталась бы большого фк в городе. А это все таки уникальная ситуация, когда есть абсолютно конкурентоспособная группа не в Москве, и не в Питере.
+++++🎀🎀🎀
+7
-4
+3
Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
После самого необычного перехода олимпийского цикла в исполнении Тарасовой и Морозова все увидели, что ЭТ и готова, и может работать с парниками.
Так что вырастит - какие её годы? А вы с удовольствием понаблюдаете, как всегда.
+4
-2
+2
Ответ Железная Леди
Оказывается Тарасов был в штабе Мозер и перешел в ТШТ со своими парниками.
Об этом и речь. Ему проще и логичнее было согласиться на смену работы. И для его учеников особой разницы нет, т. к. основной тренер всё тот же останется.
+2
0
+2
Ответ Viks
"Тренер Филипп Тарасова" --- вон оно как...
Ну почти Аннабель Морозоф:))
+4
-2
+2
Ответ ретроградный меркурий
Ой, кто бы говорил. Плющенко вон вообще в тренерстве ничего не понимает, просто нанимает каждый год толпу тренеров и тут же их увольняет. Уж сколько там народу прошло через АП как толпа цыган, начиная с Ильиных, Кулика и Абта и заканчивая Ивановой, Лавренчук-Василевским, Волковым и Розановым - всех и не упомнить. Сплошной проходной двор. Причём результат как был, так и остался околонулевым. Тутебридзе берет готовых спортсменов и выводит их на новый уровень и в катании, и в результатах. Тарасова-Морозов пришли в ТШТ с 4-м местом на ЧМ и стали серебряными на Олимпиаде, всего в 0,45 балла от китайцев (проходи ОИ в любой другой стране кроме Китая, это было бы золото). И уж в чем-чем, а в прыжках и постановках Тутберидзе шарит поболее многих
💯💯💯👍
+2
-1
+1
Ответ Viktoria dek
В последнем интервью, которое он дал Вайцеховской, Слюсаренко говорил, что хочет в Москву перебраться)
По-моему, он сказал, что переехал бы, если бы хотел. Но видимо, нет такого острого желания. Я читала это интервью.
+1
0
+1
Почему Тарасов смог, а Слюсаренко не смог? Он ведь много работал с парами у ЭТ. она его приглашала. Известно, что спортсмены из ТШТ приезжают к Слюсаренко в Пермь на тренировки.
+1
0
+1
Ответ Железная Леди
Почему Тарасов смог, а Слюсаренко не смог? Он ведь много работал с парами у ЭТ. она его приглашала. Известно, что спортсмены из ТШТ приезжают к Слюсаренко в Пермь на тренировки.
Спортсмены Слюсаренко тоже приезжают в Москву, к тшт. Лука Берулава в интервью говорил, что к ЧМ готовились в Москве, штаб Тутберидзе им помогал.
+3
-2
+1
Ответ akschweyan
А меня радует, что Слюсаренко "не смог". Всё-таки в Перми очень самобытная парная школа. И с переездом Слюсаренко в Москву она потеряла бы свою изюминку. Да и Пермь осталась бы большого фк в городе. А это все таки уникальная ситуация, когда есть абсолютно конкурентоспособная группа не в Москве, и не в Питере.
В последнем интервью, которое он дал Вайцеховской, Слюсаренко говорил, что хочет в Москву перебраться)
+3
-2
+1
Ответ Katerina Sunny
У Мозер, Ушакова пошла к Плющенко, а Тарасов к Тутберидзе.
Спасибо я тоже познакомилась с его историей. Фигурист, финансист, бакалавр, тренер.
+2
-1
+1
Ответ Железная Леди
думала, что он из Перьми. А где он работал ? Штаб?
У Мозер, Ушакова пошла к Плющенко, а Тарасов к Тутберидзе.
+2
-1
+1
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