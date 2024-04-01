Филипп Тарасов: «Тутберидзе давно хотела создать парную группу. Сперва она пригласила Слюсаренко, но он не смог перебраться из Перми и порекомендовал меня»

Тренер Филипп Тарасов рассказал, как Этери Тутберидзе работает с парами.

В центре фигурного катания Тутберидзе тренируются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Тарасов стал тренером в группе Тутберидзе летом 2023 года.

«Этери Георгиевна активно вовлечена в работу. Иногда индивидуально с ребятами работает, подсказывает – с прыжками, выбросами, поддержками. В постановках у Этери Георгиевны исключительный вкус, и она видит тончайшие детали.

Получилось так, что Этери Георгиевна давно хотела создать парную группу. Сперва она пригласила Павла Слюсаренко, но он не смог перебраться из Перми и порекомендовал меня.

В итоге мы с Этери Георгиевной созвонились, я приехал, мы пообщались. Все довольно легко случилось», – сказал Тарасов.