Валерий Колесов: «Как спортсмен я завершил карьеру. И точка, без пауз и всего такого»

Фигурист Валерий Колесов сообщил, что завершил спортивную карьеру.

Он выступал в паре с Ясминой Кадыровой.

«Решение далось нелегко, но я сам его принял, понимая, что отдал 100% себя этому спорту. И я не жалею об этом.

Объясню: я всегда работал только на результат, мне было это интересно. Кататься для того, чтобы просто кататься, я не желал, всегда хотел побеждать.

Но понимаю, что достиг предела и уже не могу дать больше, поэтому спокойно принял это. Как спортсмен я завершил карьеру. И точка, без пауз и всего такого», — сказал Колесов.

«Решение было принято после чемпионата России. Мы обсудили с тренерами и дальнейшие планы. Понимали, что терять время нет смысла, наши пути идут в разные стороны.

Яся абсолютно понимающе приняла всю ситуацию. Я уверен, что она добьется своих целей в спорте, у нее горят глаза. Будущему партнеру точно повезет с ней, буду болеть в будущем только за них», – цитирует Колесова «Матч ТВ».