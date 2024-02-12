Валерий Колесов: «Как спортсмен я завершил карьеру. И точка, без пауз и всего такого»

Теги сборная России пары Матч ТВ Валерий Колесов Ясмина Кадырова Фигурное катание

Фигурист Валерий Колесов сообщил, что завершил спортивную карьеру.

Он выступал в паре с Ясминой Кадыровой. 

«Решение далось нелегко, но я сам его принял, понимая, что отдал 100% себя этому спорту. И я не жалею об этом.

Объясню: я всегда работал только на результат, мне было это интересно. Кататься для того, чтобы просто кататься, я не желал, всегда хотел побеждать.

Но понимаю, что достиг предела и уже не могу дать больше, поэтому спокойно принял это. Как спортсмен я завершил карьеру. И точка, без пауз и всего такого», — сказал Колесов.

«Решение было принято после чемпионата России. Мы обсудили с тренерами и Ясминой дальнейшие планы. Понимали, что терять время нет смысла, наши пути идут в разные стороны.

Яся абсолютно понимающе приняла всю ситуацию. Я уверен, что она добьется своих целей в спорте, у нее горят глаза. Будущему партнеру точно повезет с ней, буду болеть в будущем только за них», – цитирует Колесова «Матч ТВ»

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10 комментариев
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Вот это решительность!!!
Не то что некоторые, кто уже несколько лет всё закончить не могут!
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Честно сказал. Удачи и успехов в новой жизни.
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Валера принял решение для себя и честно об этом сказал тренерам, партнёрше, а теперь и болельщикам фигурного катания. Удачи и успеха в учёбе и дальнейшей работе.
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+14
Валера молодец, что расставил все точки, чтобы не было домыслов.
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Ответ Анжела Суханова
а вот и 3я версия распада крутой пары подкатила) ждем 4ю версию с нетерпением)
Это все одна и та же версия в целом. Только по поводу паузы Минчук то ли не так понял Колесова то ли что-то додумал за него. Остальное правда. Были и травмы и желание сосредоточиться на учебе. Это пока спортс не опубликовал, на матче есть https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI2016162_Figurist_Kolesov_Poka_ne_dumal_o_trenerstve_no_mne_jest_chto_dat_novomu_pokoleniju
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Ответ ribikorto
А Минчук о паузе говорил.
Он сказал, что с вероятностью 95% речь идет о завершении карьеры.
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Вот это прямолинейность!!
Уважение такому фигуристу. Как минимум, за честность
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Ответ Kareglazaya
Он сказал, что с вероятностью 95% речь идет о завершении карьеры.
Это он предположил. А сам Колесов ему якобы о паузе сказал. Впрочем возможно Минчук не стал уверенно утверждать опасаясь что Валерий передумает.
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А Минчук о паузе говорил.
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