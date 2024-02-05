Алексей Железняков: «Давайте потребуем у наших суперспортчиновников сделать публичное расследование! Слабо, «ТВ Пятница»?»
Экс-хореограф группы Этери Тутберидзе призвал чиновников спорта к расследованию.
«У меня давно складывается впечатление, что мы с вами просто дэбилы.
В связи с этим давайте потребуем у наших суперспортчиновников сделать настоящее расследование, сделать это публично, прям так и на наших глазах!
А первым этапом наших соревнований первые сразу спалятся! Слабо, TV Пятница? Начинай расследование уже сейчас», – написал хореограф Алексей Железняков в VK.
Железняков о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Плевать я хотел на ваше западное решение. Моральные уроды. Твари, за все ответите»
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
- Что это значит?
Гораздо удобнее выставлять Валиеву жертвой политики. Никто не будет вскрывать систему применения допинга ради одной спортсменки.
ТШ только камеры с ЧР успел отсмотреть, а дальше приказали сидеть тихо и не отсвечивать.