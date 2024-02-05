Алексей Железняков: «Давайте потребуем у наших суперспортчиновников сделать публичное расследование! Слабо, «ТВ Пятница»?»

Теги телевидение Алексей Железняков контент Фигурное катание

Экс-хореограф группы Этери Тутберидзе призвал чиновников спорта к расследованию.

«У меня давно складывается впечатление, что мы с вами просто дэбилы.

В связи с этим давайте потребуем у наших суперспортчиновников сделать настоящее расследование, сделать это публично, прям так и на наших глазах!

А первым этапом наших соревнований первые сразу спалятся! Слабо, TV Пятница? Начинай расследование уже сейчас», – написал хореограф Алексей Железняков в VK.

Железняков о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Плевать я хотел на ваше западное решение. Моральные уроды. Твари, за все ответите»

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100 комментариев
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Что это было? Можно пояснительную бригаду, пожалуйста.
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- А первым этапом наших соревнований первые сразу спалятся!
- Что это значит?
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У Алексея, видимо, продолжаются бурные выходные... Вообще, что у трезвого на уме, у Лёхи - на языке. Пост короткий, но дюже любопытный. И да, я с удовольствием последила бы за публичным расследованием. Так ведь на себя и выйдут (а кому из чинуш это надо?).
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Ответ alexnew
- А первым этапом наших соревнований первые сразу спалятся! - Что это значит?
проспится, может объяснит.
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Опять бухнул качественно 😏
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Незря его Тутберидзе выгнала! А может быть ... и зря?
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Хочет Тутберидзе сдать?
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"А первым этапом наших соревнований первые сразу спалятся! " --- Прошу перевести на русский! На кого он намекает?
+17
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Расследование чего? --- Расследованием дела Валиевой должен был заниматься прокурор ещё с февраля 2022, но дела никто не возбудил почему-то...
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Не надо было ЭТ его выгонять, ох не надо.
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Однозначно, вместо банеров нужно расследование. У нас СК к делу о коте быстро подключился, да и к другим резонансным делам тоже, могут же, значит.
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Кто на ком стоял?))
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Смело
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Ответ buturlinomo
проспится, может объяснит.
Скорее, сольётся, как всегда)
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Расследовать-то могут, но надо ли это федерации и ТШТ? Вот, в чем вопрос
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Если Тутберидзе говорит "хочу расследование". Это вовсе не значит, что на самом деле этого хочет. Особенно, когда это говорят уже после вердикта, спустя два года. Наивному Железнякову не следуют так буквально все воспринимать и повторять за начальницей прям всё. Ну, и понедельник - день тяжелый.
+14
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А самой сборной по фигурному катанию, тренерскому штабу нужно это расследование? По-моему, нет.
Гораздо удобнее выставлять Валиеву жертвой политики. Никто не будет вскрывать систему применения допинга ради одной спортсменки.
+12
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+7
Всех спортчинуш давно пора приобщить к настоящему расследованию, но они как только пойдут на этот шаг, так сами к себе и придут
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Не все понятно, но призыв в целом верный.
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Я сейчас просто Настя Мишина на ОИ, ничего не поняла из его бессвязной речи)
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"Первые сразу спалятся". Под первыми имеется ввиду " великий всепобеждающий " штаб, похоже. Прозрачный намёк.
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Да никто ничего не будет расследовать) Спортивная карьера Камилы окончена, будет теперь медийными плюшками баловаться
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Похоже горит контора
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Переведите второй абзац, пожалуйста ))
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Не все понятно, видимо, мысль очень глубокая. Ну и если кто-то принимает вызов Железнякова, он и переобуться может
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Тренер, чемпионку которого наказали за допинг, ведет шоу о похудении. Браво. Не Пятница должна расследовать. Здесь попахивает уголовкой.
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Вот же ущемился Железякин)) не пережил своего увольнения. "Месть – это блюдо, которое подают холодным!"(с)
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А давайте проведем расследование.Может Железняков знает ,кто из чинуш послал Валиеву на ОИ без результата пробы на допинг с ЧР. И на первом этапе наших соревнований он сразу же спалится.Для этого ему надо еще стакан налить.
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Ответ tanya_1111
Что это было? Можно пояснительную бригаду, пожалуйста.
Что тут непонятного. Он намекает на шоу похудения от Этерии 🤣
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Бред. Если наши чиновники максимально оперативно умудрились утилизировать все таблетки Валиевой в моменте, находясь еще в олимпийской деревне, лишив её сразу же версии о недопустимых примесях в разрешенке, то о каком расследовании можно говорить? Да за 2 года все концы этого дела спрятали, куда надо.
ТШ только камеры с ЧР успел отсмотреть, а дальше приказали сидеть тихо и не отсвечивать.
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