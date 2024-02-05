Алексей Железняков: «Давайте потребуем у наших суперспортчиновников сделать публичное расследование! Слабо, «ТВ Пятница»?»

Экс-хореограф группы Этери Тутберидзе призвал чиновников спорта к расследованию.

«У меня давно складывается впечатление, что мы с вами просто дэбилы.

В связи с этим давайте потребуем у наших суперспортчиновников сделать настоящее расследование, сделать это публично, прям так и на наших глазах!

А первым этапом наших соревнований первые сразу спалятся! Слабо, TV Пятница? Начинай расследование уже сейчас», – написал хореограф Алексей Железняков в VK.

Железняков о 4-летней дисквалификации Валиевой: «Плевать я хотел на ваше западное решение. Моральные уроды. Твари, за все ответите»

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