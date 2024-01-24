Алиса Двоеглазова снялась с чемпионата России по прыжкам из-за повреждения колена
Фигуристка Алиса Двоеглазова получила повреждение колена.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По этой причине 15-летняя фигуристка не выступила на чемпионате России по прыжкам, который прошел 19-21 января.
Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых
ПР теперь под ?.......
поправляйся.
Зачем Вы мне каких-то новисов называете, никому неизвестных? Сколько уже таких было, многие потом уходили от Плющенко и никто больше ничего не показал.
Саханович, Тараканова, Косторная, Зинина, Шульская... Трусова только смогла выжить и то не известно, где бы она была без прогулки к Плющенко. Ну, вот банально степ-аут на тулупе убираем и она уже в одних баллах с Щербаковой, а точно Плющенко не приложил руку к тому, что Трусова стала нестабильно тулуп прыгать? А кто ей вход в группировку корректировал?
Хромых, Усачёва, Акатьева, Двоеглазова...
Но зато хорошо научились орать про "Плющ всех развалил".