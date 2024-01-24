Алиса Двоеглазова снялась с чемпионата России по прыжкам из-за повреждения колена

Теги сборная России травмы женское катание Алиса Двоеглазова Фигурное катание

Фигуристка Алиса Двоеглазова получила повреждение колена.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По этой причине 15-летняя фигуристка не выступила на чемпионате России по прыжкам, который прошел 19-21 января. 

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых

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24 комментария
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Алисе здоровья, есть риск пропустить ПР.
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Алисенок, ну что ты такая невезучая((
ПР теперь под ?.......
поправляйся.
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Алисе желаю, как можно качественнее и оперативнее вылечить колено! И очень жду на ПР среди юниоров!
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Опять колено.. видимо обострение старой травмы. Неужели опять пр мимо. Здоровья Алисе 🙏
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Жаль, хотелось Алису на ПР видеть, она набирала даже больше, чем Марго. Была бы интересная борьба. А Первенство уже скоро, скорее всего не успеет подготовиться(
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Алиса мимо первенства. Очень жаль. Поправляйся!
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Ответ Denis Travin
"... получила повреждение колена. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией" - бред, а не источник. На тренировках 4Lz/F штампует.
Откуда информация? Жуков говорит, что не тренируется.
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Если опять колено, то похоже рецидив прежней травмы. Алисе здоровья, успешного лечения и реабилитации.
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Ответ k4rmazin2007
Второй сезон подряд рискует пропустить ПР из-за травм. А уже 15 лет. Впрочем для ТШТ это очередной расходный материал. У них же Базылюк есть
Вот зачем так писать о спортсменах. И кто вам дал право оскорблять тренеров.
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Алисику восстановления и ждем , но не форсируй. Здоровья и удачи
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Ответ k4rmazin2007
Второй сезон подряд рискует пропустить ПР из-за травм. А уже 15 лет. Впрочем для ТШТ это очередной расходный материал. У них же Базылюк есть
некоторые "личные проекты" Ж.П. вообще на ПР не отобрались, и у них больше толковых никого и нет, а вы все о ТШТ переживаете, ни есть ни спать не могете)
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Ответ k4rmazin2007
Трофимова, Мазур, Юрова отобрались на ПР и выступают на своём уровне (вполне неплохом) Зигоренко выиграла Кубок города Москвы (ох как там у фанов ТШТ подгорели пятые точки) Сарновская выступает неплохо, борется с грибами ТШТ и ЦСКА Титова из трех стартов неудачно выступила только на одном. Брала медаль на этапе.
А где чемпионка и мультиквадистка Титова? Где Жилина, от которой, по мнению болельщиков Плющенко, весь сезон бегала Петросян? Прямо как Петросян от нее уворачивалась, и на этапах Гран-при России увернулась от прокатов с ней и на ЧР и на прыжковом турнире?
Зачем Вы мне каких-то новисов называете, никому неизвестных? Сколько уже таких было, многие потом уходили от Плющенко и никто больше ничего не показал.
Саханович, Тараканова, Косторная, Зинина, Шульская... Трусова только смогла выжить и то не известно, где бы она была без прогулки к Плющенко. Ну, вот банально степ-аут на тулупе убираем и она уже в одних баллах с Щербаковой, а точно Плющенко не приложил руку к тому, что Трусова стала нестабильно тулуп прыгать? А кто ей вход в группировку корректировал?
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Ответ alexnew
Комментарий удален модератором
Муравьеву она не угробила из-за характера самой Муравьевой. Она нежная девочка. Ей то больно, то не выходит, то нельзя. На нее не надавишь. Настроение переменчивое. Поэтому и не угробили. Безропотная Жилина из травм не вылезает
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Ответ Denis Travin
"... получила повреждение колена. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией" - бред, а не источник. На тренировках 4Lz/F штампует.
Алиса недавно грустное видео репостнула, это было до данном новости
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Ответ RusVector
Тутберидзе травмирует детей! Яночка вмешайся!
Комментарий удален модератором
Да там уже молодых здоровых переманили группой от Булычевой.
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Тутберидзе всех конкуренток Валиевой кого смогла вывела из строя.
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Неудивительно. Список пополняется.
Хромых, Усачёва, Акатьева, Двоеглазова...
Но зато хорошо научились орать про "Плющ всех развалил".
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Понятно. Жаль. Здоровья.
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