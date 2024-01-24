Алиса Двоеглазова снялась с чемпионата России по прыжкам из-за повреждения колена

Фигуристка Алиса Двоеглазова получила повреждение колена.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По этой причине 15-летняя фигуристка не выступила на чемпионате России по прыжкам, который прошел 19-21 января.

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