Савин о том, почему вернулся из США в Россию: «Не хотел жить в дне сурка – каждый день одно и тоже. В России другое отношение – тут я мог и могу учиться»
Тренер Дмитрий Савин рассказал о том, почему вернулся из США в Россию.
Савин – тренер немецкой пары Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин.
– Почему вы не остались в Америке? Многие наши тренеры работали там много лет.
– Я не хотел жить в дне сурка, помните такой фильм? Когда каждый день одно и то же. Проснулся в пять утра, позавтракал, сел в машину, поехал на тренировку , отвез ребенка в школу, потом опять на каток. И так изо дня в день.
Если уехал с фигуристами на старт – потерял деньги, потому что ты же получаешь зарплату за час работы на катке. Вернулся – компенсируешь свое отсутствие. Мне стало скучно. У меня шило в одном месте, я не могу так.
– А в России что по-другому?
– Отношение. Тут я мог и могу учиться. Когда я вернулся в Москву, меня никто с распростертыми объятиями не ждал, так что я начал с детских групп на обычных катках. А в 2012 году друзья пригласили поставить парные номера для ледового шоу, и там я ближе познакомился с Татьяной Тарасовой.
А потом меня друг детства Коля Морозов позвал в команду с Ниной Мозер. Она встретила фразой, которая до сих пор у меня в голове: «Ты долго зайчиком в шоу скакать будешь? Уже закончил? Тогда давай работать», – рассказал Савин.
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Тут, то есть в России, он мог и может учиться - это ясно. А в Штатах почему не мог? Что мешало?
Очевидно, какие-то резоны у него были, но из этого фрагмента интервью их понять очень сложно.