Чемпионы Испании Смарт и Дик включены в состав сборной на чемпионат мира, несмотря на то, что не прошли отбор

Теги чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Испании Оливия Смарт Тим Дик София Валь Асаф Казимов Фигурное катание

Чемпионы Испании Оливия Смарт и Тим Дик выступят на чемпионате мира.

Смарт и Дик выиграли чемпионат Испании в танцах на льду, но из-за национальных правил квалификации не отобрались на чемпионаты Европы и мира.

Федерация фигурного катания Испании выбрала для участия в чемпионатах мира и Европы Софию Валь и Асафа Казимова, занявших второе место.

Причиной стали критерии отбора, согласно которым учитывалась лучшая техническая оценка – сумма элементов (TES) за три турнира в сезоне. Таким образом, Валь и Казимов набрали в целом 304,62 балла в TES, Смарт и Дик – 300,17.

Однако позже Федерация фигурного катания Испании пересмотрела свое решение: Валь и Казимов поедут на чемпионат Европы, а Смарт и Дик – на чемпионат мира.

«Федерация собирается пересмотреть критерии классификации, для чего сформирует комитет экспертов, который даст рекомендации по созданию прозрачных, справедливых критериев, не оставляющих места для интерпретации.

Это решение одобрено всеми участвующими сторонами, которых Федерация хотела бы поблагодарить за понимание и сотрудничество, а также за оказание всей поддержки в их надлежащей подготовке к предстоящим международным вызовам», – говорится в сообщении Федерации.

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2 комментария
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Наверно, повлиял тот факт, что ЧМ будет проходить в Монреале, считай, "дома" у монреальской школы на льду, где тренируются Оливия и Тим. Полагаю, судейство будет лояльным к спорсменам их группы, правда в топ-10 будет войти не так просто... Вот на ЧЕ ребята с вероятностью 99,9% привезли бы две квоты
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Вот это Соломоново решение
+1
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