Николай Морошкин: «Гуменник – самый гармоничный одиночник на данный момент. Петр способен передать любой образ на льду»

Хореограф Морошкин рассказал, почему считает Гуменника лучшим фигуристом России.

Петр Гуменник завоевал бронзу на чемпионате России в Челябинске.

– После завершения мужского турнира на чемпионате России видела ваше высказывание о том, что вы считаете лучшим фигуристом России на данный момент. Что вы вкладываете в это?

– Я считаю, что он самый гармоничный одиночник на данный момент. Петр обладает завораживающей пластикой тела, умеет использовать инерцию в скольжении, способен передать любой образ на льду.

– Очень многие думали, что именно Петр в этом сезоне выиграет чемпионат России, у него была очень сильная мотивация. Как вы думаете, в какой-то момент он перегорел или же ошибка на акселе – просто случайность?

– Со слов самого Петра, он почувствовал перед акселем в короткой программе прилив сил, энергии, адреналин, зал подбадривал. Он хотел сделать лучше, но не совсем удалось.

– Как-то помогали настраиваться на произвольную программу после оплошности в короткой или же Петр сам собрался?

– Петр умеет правильно саморегулироваться. Он знает, что это была случайность и не стоит на этом зацикливаться. На произвольную программу он подошел в том же состоянии, что и к короткой.

– Не было ли чувства ревности, что произвольную программу в этом году он ставил у ?

– Ревности никакой нет. Я за то, чтобы спортсмены всегда развивались, пробовали работать с новыми хореографами. Не вижу смысла в том, чтобы ставить программы у одних и тех же хореографов.

К «Дориану Грею» мы искали Петру специалиста по актерскому мастерству, чтобы раскрыть его образ в полной мере. На протяжении всего сезона мы стараемся улучшать все аспекты в каждой программе.

– С трибуны на чемпионате России программа смотрелась невероятно, зал аплодировал стоя.

– Когда сходятся техническая и хореографическая стороны, конечно, это здорово, – сказал Николай Морошкин.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все