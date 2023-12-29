Николай Морошкин: «Гуменник – самый гармоничный одиночник на данный момент. Петр способен передать любой образ на льду»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Николай Морошкин Петр Гуменник Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Хореограф Морошкин рассказал, почему считает Гуменника лучшим фигуристом России.

Петр Гуменник завоевал бронзу на чемпионате России в Челябинске.

– После завершения мужского турнира на чемпионате России видела ваше высказывание о том, что вы считаете Петра Гуменника лучшим фигуристом России на данный момент. Что вы вкладываете в это?

– Я считаю, что он самый гармоничный одиночник на данный момент. Петр обладает завораживающей пластикой тела, умеет использовать инерцию в скольжении, способен передать любой образ на льду.

– Очень многие думали, что именно Петр в этом сезоне выиграет чемпионат России, у него была очень сильная мотивация. Как вы думаете, в какой-то момент он перегорел или же ошибка на акселе – просто случайность?

– Со слов самого Петра, он почувствовал перед акселем в короткой программе прилив сил, энергии, адреналин, зал подбадривал. Он хотел сделать лучше, но не совсем удалось.

– Как-то помогали настраиваться на произвольную программу после оплошности в короткой или же Петр сам собрался?

– Петр умеет правильно саморегулироваться. Он знает, что это была случайность и не стоит на этом зацикливаться. На произвольную программу он подошел в том же состоянии, что и к короткой.

– Не было ли чувства ревности, что произвольную программу в этом году он ставил у Даниила Глейхенгауза?

– Ревности никакой нет. Я за то, чтобы спортсмены всегда развивались, пробовали работать с новыми хореографами. Не вижу смысла в том, чтобы ставить программы у одних и тех же хореографов.

К «Дориану Грею» мы искали Петру специалиста по актерскому мастерству, чтобы раскрыть его образ в полной мере. На протяжении всего сезона мы стараемся улучшать все аспекты в каждой программе.

– С трибуны на чемпионате России программа смотрелась невероятно, зал аплодировал стоя.

– Когда сходятся техническая и хореографическая стороны, конечно, это здорово, – сказал Николай Морошкин.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все

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7 комментариев
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Так радует, что Петя улучшается, причём со всех сторон, и так жаль, что такой потрясающий прокат ПП не принёс золота. Но, теперь что говорить, надо дальше работать. "Дориан Грей" так подходит Пете, спасибо Даниилу за шикарную постановку. Смотрели, буквально, затаив дыхание. Удачи, Пете дальше.
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Петя просто прекрасен на льду! Для меня он уникальный спортсмен, в котором сочетается и техника и скольжение и передача образа плюс сумасшедшая харизма!
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Согласна с Николаем!
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У Глейха по этому сезону вообще одни из лучших программ в целом, что-то подобное в прошлый раз было лет 5-6 назад.
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Пётр самый лучший пианист и интеллектуал среди фигуристов и конечно самый лучший фигурист среди пианистов и интеллектуалов.
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обидно только, что настолько прекрасный Петр второй год подряд не берет ЧР
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ПП Пети шедеврально. В один ряд с Аниным "Парфюмером".
Надеюсь, и в следующем сезоне Петя будет ставить у Глейхенгауза, 100% попадание.
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