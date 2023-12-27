Победитель личного турнира чемпионата России по прыжкам получит миллион рублей, команда – 5 миллионов

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Объявлен призовой фонд чемпионата России по прыжкам 2024 года.

Победитель личного турнира получит 1 миллион рублей, серебряный призер – 500 000 рублей, бронзовый – 250 000 рублей. 

За победу в командном турнире участники получат 5 миллионов рублей, за второе место – 3 миллиона. 

Также призовые будут выплачены тем, кто наберет максимальное количество баллов за исполнение прыжкового/парного элемента: по 250 000 рублей за лучший подкрут, выброс, сольный прыжок, каскад или комбинацию из двух прыжков, каскад или комбинацию до трех прыжков, каскад или комбинацию до пяти прыжков. 

Соревнования пройдут 20-21 января на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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17 комментариев
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Сто тысяч за оборот. Если был недокрут - минус пятьдесят тысяч. Если упал - будешь должен.
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Регламент полностью публикуется по этапам, публикуются возраст и виды.
Спортс: публикует только призовые
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Черт с ними с деньгами, тут эта, Линичук поставила крест на Ангелополах!
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Ответ Jessi
Они будут все против Сони соревноваться?
Да, по очереди
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А где списки, кто участвует?
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Вернулись к первоначальному варианту, который был частью первых кпк, ну почти. Очень покреативили )) А уж то, что 12летние соревноваться будут, это просто песТня.
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Так у валиевой сколько попыток будет?

Или все по-честному будет?
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Ответ Елена Силкина
А где списки, кто участвует?
Списков пока нет, но уже объявили, что допущены призеры ЧР в парах и одиночном. Так же объявлено, что допускаются с 2011 г.р. и старше.
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Ответ Елена Силкина
А где списки, кто участвует?
Петросян, Садкова, Базылюк, Двоеглазова с квадами против Муры с хиленькими трикселями
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Ответ Беглый*
Петросян, Садкова, Базылюк, Двоеглазова с квадами против Муры с хиленькими трикселями
Они будут все против Сони соревноваться?
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Ответ Ягун Ягунини
Списков пока нет, но уже объявили, что допущены призеры ЧР в парах и одиночном. Так же объявлено, что допускаются с 2011 г.р. и старше.
А у мужчин только тройка призеров ЧР? Это в командном, а в личном сколько мужчин? Тоже же они трое.
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Ответ Мороженко
Регламент полностью публикуется по этапам, публикуются возраст и виды. Спортс: публикует только призовые
Вот вот. Хотя регламент очень интересный. По возрасту допускают с 2011 г.р., независимо от полугодия. Т.е. и Базылюк и Костылева могут попасть. Одиночникам нельзя будет один и тот же прыжок прыгать. Сольный и первый прыжок в каскаде должны быть разными. и Т.п.
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Ответ Delirium
Черт с ними с деньгами, тут эта, Линичук поставила крест на Ангелополах!
Ого, где почитать?
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Ответ Мурманчанин37
Ого, где почитать?
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