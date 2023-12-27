Победитель личного турнира чемпионата России по прыжкам получит миллион рублей, команда – 5 миллионов

Объявлен призовой фонд чемпионата России по прыжкам 2024 года.

Победитель личного турнира получит 1 миллион рублей, серебряный призер – 500 000 рублей, бронзовый – 250 000 рублей.

За победу в командном турнире участники получат 5 миллионов рублей, за второе место – 3 миллиона.

Также призовые будут выплачены тем, кто наберет максимальное количество баллов за исполнение прыжкового/парного элемента: по 250 000 рублей за лучший подкрут, выброс, сольный прыжок, каскад или комбинацию из двух прыжков, каскад или комбинацию до трех прыжков, каскад или комбинацию до пяти прыжков.

Соревнования пройдут 20-21 января на «ЦСКА-Арене» в Москве.