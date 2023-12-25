Алиев о чемпионате России: «Жаль, вновь деревянная медаль. Пьедестал упущен, а заряд и настроение на новое вдохновение нет»
Дмитрий Алиев подвел итоги чемпионата России.
«Завершился чемпионат России-2024. Очень много слов, которые хочется сказать.
Очень много вложено было в этот чемпионат! Я благодарен своей команде #RukavitsinTeam, которая привела меня к нему в хорошей форме! Да, жаль, вновь деревянная медаль, и тут уже понятно почему.
Но таков спорт! Пьедестал упущен, а заряд и настроение на новое вдохновение нет. Поэтому работаем дальше.
Я и моя команда от всей души благодарим каждого болельщика, зрителя и всех, кто не переставал верить, что все будет хорошо! Низкий поклон.
Поздравляю Аню Фролову и Макара Игнатова с попаданием в сборную!
Это был потрясающий праздник не только для зрителей, но и для спортсменов!
И в преддверии Нового года, мне кажется, все зарядились этой классной и уникальной атмосферой! Всем спасибо! С наступающими праздниками!» – написал Алиев.