Алиев о чемпионате России: «Жаль, вновь деревянная медаль. Пьедестал упущен, а заряд и настроение на новое вдохновение нет»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев подвел итоги чемпионата России.

«Завершился чемпионат России-2024. Очень много слов, которые хочется сказать.

Очень много вложено было в этот чемпионат! Я благодарен своей команде #RukavitsinTeam, которая привела меня к нему в хорошей форме! Да, жаль, вновь деревянная медаль, и тут уже понятно почему. 

Но таков спорт! Пьедестал упущен, а заряд и настроение на новое вдохновение нет. Поэтому работаем дальше.

Я и моя команда от всей души благодарим каждого болельщика, зрителя и всех, кто не переставал верить, что все будет хорошо! Низкий поклон.

Поздравляю Аню Фролову и Макара Игнатова с попаданием в сборную! 

Это был потрясающий праздник не только для зрителей, но и для спортсменов!

И в преддверии Нового года, мне кажется, все зарядились этой классной и уникальной атмосферой! Всем спасибо! С наступающими праздниками!» – написал Алиев. 

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Первая тройка откатала сильно, там не было вариантов делать бабочки.
+11
0
+11
Что самое интересное, на любом другом чемпионате России с такими баллами это была бы медаль.
+9
0
+9
Ответ Jessi
Это правда, что Дима и Анна пара?
Если это правда, замечательная пара.
+8
-1
+7
Это правда, что Дима и Анна пара?
+3
0
+3
Алиев откатал на максимуме, совсем без ошибок он не катался никогда, так что 4 место - это его потолок, он просто слабее каждого из первой тройки и по техническому контенту и по стабильности его исполнения.
+3
0
+3
Как всё-таки важна пунктуация. Один пропущенный знак препинания, а как меняется весь смысл!
+2
0
+2
Ответ Viks
а заряд и настроение на новое вдохновение нет» --- Это на азербайджанском? Моя твоя не понимать.
Тире не поставил перед "нет"
+3
-2
+1
Завершать пора, Дим! Каждый год одно и тоже от тебя слышим, что очень жаль, а как же так, а в следующем будет лучше ... Но подождем еще годочик, жалко что ли ...
+6
-6
0
На этом ЧР у Димы не было шансов попасть в призы при таком прокате программ Жени, Влада и Пети.
0
0
0
Ответ Jessi
Это правда, что Дима и Анна пара?
Надеюсь, что нет. Там Аня со всеми в группе обнимается, в том числе с тренерами, это ни о чем не говорит.
0
0
0
Ответ Viks
а заряд и настроение на новое вдохновение нет» --- Это на азербайджанском? Моя твоя не понимать.
Пъедестал упущен, а заряд на новое вдохновение остался
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий