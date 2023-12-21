Алена Косторная выступила на чемпионате России впервые с 2019 года

Теги сборная России чемпионат России пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная приняла участие в чемпионате России впервые за четыре года.

Сейчас Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей.

Последний ЧР, на котором Косторная каталась как одиночница, прошел в декабре 2019 года. Тогда она заняла второе место.

В 2020 году фигуристка не принимала участия в ЧР, так как восстанавливалась после коронавируса. В 2021-м не выступала из-за травмы кисти. 

Перед сезоном-2022/23 Косторная перенесла операцию на бедре, после чего несколько месяцев восстанавливалась, а в начале 2023 года объявила о переходе в пары. 

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13 комментариев
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Поздравляю Алёну. Думаю, все этому рады.
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Молодец, из ТЩК самая стойкая оказалась, хотя сначала все думали наоборот. Она делает, так как нужно, ничего сверхъестественного, это другие из ТЩК рано сдались.
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Косторная молодец 🤗
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жаль что упала но в целом неплохо.
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Ответ Sat397
Молодец, из ТЩК самая стойкая оказалась, хотя сначала все думали наоборот. Она делает, так как нужно, ничего сверхъестественного, это другие из ТЩК рано сдались.
Да даже если бы Алёна осталась в одиночном, то точно не потерялась бы в этом сезоне! Эх, мечты-мечты...
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Алена ,в итоге ,единственная из эпохи ТЩК в обойме, не сдается, молодец!
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Алёна, молодец! И как радостно видеть её на льду, тем более на ЧР после такого перерыва!
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Ответ Sat397
Молодец, из ТЩК самая стойкая оказалась, хотя сначала все думали наоборот. Она делает, так как нужно, ничего сверхъестественного, это другие из ТЩК рано сдались.
получается больше всех любить фк)
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Ответ Sat397
Молодец, из ТЩК самая стойкая оказалась, хотя сначала все думали наоборот. Она делает, так как нужно, ничего сверхъестественного, это другие из ТЩК рано сдались.
Ничего себе сдались. Одна стала Олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Другая серебряной медалисткой ОИ. Вот уж сдались так сдались.
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К сожалению,Алёне и Георгию,пока что,совсем нельзя ошибаться,особенно,при таком количестве соперников.Авторитета нет,"грибов" нет.Я с большим скепсисом относился к смене проги,но оказалось все совсем неплохо.Новая программа выглядит более насыщенной,да и они,по сравнению с последним этапом гран-при,здесь не выглядели уже,как два одиночника.Эмоций пока ещё не хватает,но в элементах больше скатанности и синхронности.
Предположу,что финт с "ангелом",это попытка Алёны снова подмазаться к Георгиевне.
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Ответ alexnew
Ну, и как опять судьи слили в унитаз подготовку этой пары?
Понятно что при любой подготовке они не попали бы в шестёрку. Но это от них никто и не требовал.
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Ответ Veronika spuria
Понятно что при любой подготовке они не попали бы в шестёрку. Но это от них никто и не требовал.
Напомните сколько им поставили, когда Алена разразилась этой речью? 67, 68? А тут сильно прибавили?
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