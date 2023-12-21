Алена Косторная выступила на чемпионате России впервые с 2019 года

Алена Косторная приняла участие в чемпионате России впервые за четыре года.

Сейчас Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей.

Последний ЧР, на котором Косторная каталась как одиночница, прошел в декабре 2019 года. Тогда она заняла второе место.

В 2020 году фигуристка не принимала участия в ЧР, так как восстанавливалась после коронавируса. В 2021-м не выступала из-за травмы кисти.

Перед сезоном-2022/23 Косторная перенесла операцию на бедре, после чего несколько месяцев восстанавливалась, а в начале 2023 года объявила о переходе в пары.