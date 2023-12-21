Дмитрий Алиев: «Было много плохих дней на тренировках, но мы ищем способы решать проблемы, а не заканчивать»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о контрастной подготовке к чемпионату России.

Алиев получил за короткую программу 99,20 балла – это третье место.

«Короткой программой я доволен. Конечно, было много помарок, на которых я потерял много баллов, но не стоит на этом фокусироваться. Завтра будет новый день и я хочу показать себя с лучшей стороны, так что буду настраиваться на завтра.

Подготовка была к этому старту контрастная. Я достаточно вспыльчивый человек, поэтому тяжело, когда много неудачных попыток случается. Было много плохих дней на тренировках, но мы искали и ищем ключик к успеху.

На этом чемпионате мне хотелось показать себя с наилучшей стороны, несмотря на то, что в тренировочном процессе не все получается. Ищем способы решать проблемы, а не заканчивать, например. Подготовка к важным стартам всегда контрастная и интересная.

Про качество льда лучше говорить завтра, мы готовились к уменьшенному катку, урезали у себя конусами, но я особо большой разницы не заметил», – сказал Алиев.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима,ты опять подарил нам со своей командой-удивительные моменты твоего проката,реально мурашки были-так ты откатал сказочно.Даже не думай об уходе.Заметил,что ты сбросил вес-очень рад.В общем держим ха тебя кулачки Дима.
+7
0
+7
Когда заканчивать решает только сам спортсмен. Чувствуешь силы и желание - катай на радость своим поклонникам!
+1
0
+1
Рада,что оптимизм в Диме побеждает. Так держать и дальше. Успешного проката в ПП!
+1
0
+1
Сегодняшняя программа Димы была для меня просто восторгом! Я так радовалась когда всё получилось и он встал на первое место.
Для меня сегодня первое место - у Димы!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий