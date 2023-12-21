Дмитрий Алиев: «Было много плохих дней на тренировках, но мы ищем способы решать проблемы, а не заканчивать»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о контрастной подготовке к чемпионату России.

получил за короткую программу 99,20 балла – это третье место.

«Короткой программой я доволен. Конечно, было много помарок, на которых я потерял много баллов, но не стоит на этом фокусироваться. Завтра будет новый день и я хочу показать себя с лучшей стороны, так что буду настраиваться на завтра.

Подготовка была к этому старту контрастная. Я достаточно вспыльчивый человек, поэтому тяжело, когда много неудачных попыток случается. Было много плохих дней на тренировках, но мы искали и ищем ключик к успеху.

На этом чемпионате мне хотелось показать себя с наилучшей стороны, несмотря на то, что в тренировочном процессе не все получается. Ищем способы решать проблемы, а не заканчивать, например. Подготовка к важным стартам всегда контрастная и интересная.

Про качество льда лучше говорить завтра, мы готовились к уменьшенному катку, урезали у себя конусами, но я особо большой разницы не заметил», – сказал Алиев.