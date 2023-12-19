Костомаров о недопуске россиян: «Спортсмены ни при чем, их нельзя было отстранять. Те, кто сейчас соревнуются, знают, что выступают без сильнейших»

Роман Костомаров высказался об отстранении российских фигуристов от соревнований.

«Они попали в очень трудное время. Всегда говорилось о том, что спорт вне политики, что он должен объединять людей.

Спортсмены ни при чем, их нельзя было отстранять. И это минус не только для наших, но и для тех, кто сейчас соревнуются там, потому что они знают, что среди них все равно не лучшие на планете.

Все должны выступать на соревнованиях и там реализовывать свои спортивные амбиции. Спортсмен всю жизнь готовится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом.

Наши сейчас этого лишены, но и те, кто там будет выступать, будут понимать, что они выступают без сильнейших спортсменов», – сказал чемпион Олимпиады-2006 в танцах на льду в рамках «VK Лектория».