Костомаров о недопуске россиян: «Спортсмены ни при чем, их нельзя было отстранять. Те, кто сейчас соревнуются, знают, что выступают без сильнейших»

Теги Роман Костомаров сборная России Фигурное катание

Роман Костомаров высказался об отстранении российских фигуристов от соревнований.

«Они попали в очень трудное время. Всегда говорилось о том, что спорт вне политики, что он должен объединять людей.

Спортсмены ни при чем, их нельзя было отстранять. И это минус не только для наших, но и для тех, кто сейчас соревнуются там, потому что они знают, что среди них все равно не лучшие на планете.

Все должны выступать на соревнованиях и там реализовывать свои спортивные амбиции. Спортсмен всю жизнь готовится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом.

Наши сейчас этого лишены, но и те, кто там будет выступать, будут понимать, что они выступают без сильнейших спортсменов», – сказал чемпион Олимпиады-2006 в танцах на льду в рамках «VK Лектория».

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7 комментариев
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Далеко не во всех видах наши спортсмены сильнейшие. Да и если и сильнейшие, что толку от этого? Кто является сильнейшим из присутствующих, тот и получит медаль. А остальные уже не имеют значения. Увы
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Ну вот и Роман высказался, надеюсь последний.
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Ответ Железная Леди
А где его высказывание о трио Трусовой? И когда это Лина успевает задать всем "важным лицам" разные вопросы?
Лина публикует информацию из разных источников, а не лично задаёт вопросы. Эта новость от ТАСС.
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А где его высказывание о трио Трусовой? И когда это Лина успевает задать всем "важным лицам" разные вопросы?
+1
0
+1
Ну и что,что без сильнейших.Велика беда!
0
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0
Как всегда ни при чем,но гранты на шоу берем. Список пыни на президента - 40% спортсменов.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Katerina Sunny
Лина публикует информацию из разных источников, а не лично задаёт вопросы. Эта новость от ТАСС.
Собирает разные сплетни?
0
0
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