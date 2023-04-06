Шорт-трекистка Просвирнова об эмоциях Трусовой на Олимпиаде: «У нас с детства растят чемпионок. Даже вторые места тяжело принять»
Софья Просвирнова высказалась о методах тренировок в фигурном катании
Просвирнова – четырехкратный призер чемпионатов мира по шорт-треку.
— Вы же начинали в спорте с фигурного катания? И довольно серьезно занимались.
— Да, учила тройные прыжки, но, к сожалению, они не очень получались. Я дошла до приличного уровня, но потом поняла — в Питере такая сильная конкуренция, что из меня ничего путного не получится. Я занималась в Академии фигурного катания у Елены Михайловны Фоминой. Очень много групп и детей, которые объективно были лучше. Поэтому приняла решение перейти в синхронное катание, где я получала намного больше удовольствия. Конечно, не такой уровень, но там мне прямо нравилось.
— Честно, чем дольше следишь за фигурным катанием, тем сильнее понимаешь, что это вообще не про удовольствие. Будто дети тренируются ради сумасшедших родителей.
— Мне, слава богу, повезло с родителями, они не были сумасшедшие. Но да, могу сказать, что детей сразу готовят будто к Олимпийским играм. Очень серьезно относятся к тренировкам, этим объясняется, почему у нас на таком высоком уровне сейчас фигурное катание, это очень здорово.
Но с другой стороны, у фигуристов спортивный век недолог, потому что с детских лет ты начинаешь пахать на результат, а не на удовольствие. Положительный момент — что у нас непобедимая сборная в фигурном катании. Кому-то из детей, наверное, нравится кататься, но в основном это большие объемы работы.
— Как раз на последней Олимпиаде, если вы видели, наши девушки выиграли два первых места, но эмоции Саши Трусовой — это тоже следствие происходящего на тренировках.
— Конечно. С детства растят чемпионок, учат, что ты должен показывать максимальный результат, выигрывать золотые медали. Закладывается менталитет, что ты лучше всех, а второе место — уже поражение. Это сказывается психологически. Даже вторые места тяжело принять. Хотя если разобраться, второе место на Олимпийских играх — тоже немало. Результаты такая психология дает, – сказала Просвирнова.
Жаль, что за датчан теперь будет выступать , хотя понять можно .
Всегда Соне симпатизировала...
Доброго пути тебе, дорогая...
Ггггггг. Т.е. если бы все остальные были ещё хуже, то получилось бы путное, ага. Теперь это так называется. Прямо в духе позорного ису, делающих "путное" из инвалидов уничтожением мешающей этому конкуренции.