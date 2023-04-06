Шорт-трекистка Просвирнова об эмоциях Трусовой на Олимпиаде: «У нас с детства растят чемпионок. Даже вторые места тяжело принять»

Теги сборная России женское катание Софья Просвирнова Александра Трусова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Софья Просвирнова высказалась о методах тренировок в фигурном катании

Просвирнова – четырехкратный призер чемпионатов мира по шорт-треку. 

— Вы же начинали в спорте с фигурного катания? И довольно серьезно занимались. 

— Да, учила тройные прыжки, но, к сожалению, они не очень получались. Я дошла до приличного уровня, но потом поняла — в Питере такая сильная конкуренция, что из меня ничего путного не получится. Я занималась в Академии фигурного катания у Елены Михайловны Фоминой. Очень много групп и детей, которые объективно были лучше. Поэтому приняла решение перейти в синхронное катание, где я получала намного больше удовольствия. Конечно, не такой уровень, но там мне прямо нравилось.

— Честно, чем дольше следишь за фигурным катанием, тем сильнее понимаешь, что это вообще не про удовольствие. Будто дети тренируются ради сумасшедших родителей.

— Мне, слава богу, повезло с родителями, они не были сумасшедшие. Но да, могу сказать, что детей сразу готовят будто к Олимпийским играм. Очень серьезно относятся к тренировкам, этим объясняется, почему у нас на таком высоком уровне сейчас фигурное катание, это очень здорово.

Но с другой стороны, у фигуристов спортивный век недолог, потому что с детских лет ты начинаешь пахать на результат, а не на удовольствие. Положительный момент — что у нас непобедимая сборная в фигурном катании. Кому-то из детей, наверное, нравится кататься, но в основном это большие объемы работы.

— Как раз на последней Олимпиаде, если вы видели, наши девушки выиграли два первых места, но эмоции Саши Трусовой — это тоже следствие происходящего на тренировках.

— Конечно. С детства растят чемпионок, учат, что ты должен показывать максимальный результат, выигрывать золотые медали. Закладывается менталитет, что ты лучше всех, а второе место — уже поражение. Это сказывается психологически. Даже вторые места тяжело принять. Хотя если разобраться, второе место на Олимпийских играх — тоже немало. Результаты такая психология дает, – сказала Просвирнова. 

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16 комментариев

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Алексей Токарев
Ответ tanya_1111
Интересно сколько еще будут спрашивать людей об эмоциях Трусовой? Если бы её оставили в покое хотя бы на 5 мин, никто бы ничего не увидел, но о чем бы тогда спрашивали через год после ОИ.
Она там набрасывалась на тренеров. Этери её отталкивала, чтоб она к ней не подходила.
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Den3Lo
Ответ tanya_1111
Когда всё честно можно и принять, а когда нет, то нет. Я не утверждаю, что Саша обязательно должна быть первой, но её ошибки заметили, а ошибки Ани нет, а это уже априори не честно.
Уже сотню раз разобрали, что судьи были очень лояльны к Саше и простили ей много ошибок, в тч откровенный Лип и 2 галки на последним 4лутце, двуножный сальхов и тд, да и судьи Лакерника тянули именно ее, что аж первые компоненты нарисовал господин Клюшников. При строгом судействе баллы у всех бы уменьшились, а вот отставание от Щербаковой увеличилось и на много.
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Лизавета Анна -Мария
Сонечка разумно всё описала...
Жаль, что за датчан теперь будет выступать , хотя понять можно .
Всегда Соне симпатизировала...
Доброго пути тебе, дорогая...
+1
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tanya_1111
Ответ Евгения Гринева
Спортсменка, которая всю взрослую карьеру занимала третьи места, не смогла принять второе?
Вы в её карьере только это заметили?
+3
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Kript
Ответ nina1212
да, когда Этери встречала Сашу с проката, сказала ей про вращения и дорожку Думаю тогда она уже знала, что это будет стоить ей медали
Этери всем своим спортсменам говорит об недоработках на выходе со льда.
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Алексей Токарев
Её истерика говорит только о её эгоизме.
+2
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Anna Stefan
===в Питере такая сильная конкуренция, что из меня ничего путного не получится===
Ггггггг. Т.е. если бы все остальные были ещё хуже, то получилось бы путное, ага. Теперь это так называется. Прямо в духе позорного ису, делающих "путное" из инвалидов уничтожением мешающей этому конкуренции.
+1
-1
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tanya_1111
Интересно сколько еще будут спрашивать людей об эмоциях Трусовой? Если бы её оставили в покое хотя бы на 5 мин, никто бы ничего не увидел, но о чем бы тогда спрашивали через год после ОИ.
+5
-2
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nina1212
Ответ tanya_1111
Она сказала "Вы всё знали"
да, когда Этери встречала Сашу с проката, сказала ей про вращения и дорожку Думаю тогда она уже знала, что это будет стоить ей медали
+2
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Аня Улитина
Ответ Блинчик
Да, украли у Сашки немало. Не поспоришь.
Оспадяяяя... еще и эту обокрали...То Лизу "обворовывали",.то Женю.Кто следующий?? А то "без лоха и жизнь плоха"))))
+6
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Евгения Гринева
Спортсменка, которая всю взрослую карьеру занимала третьи места, не смогла принять второе?
+9
-4
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tanya_1111
Ответ Ирина Иванова
Очевидно, что 2-ое место - это поражение, а придуманные платиновые отливы - это успокоительные пилюли. Другое дело, что нужно учиться достойно принимать и своё поражение, и чужую победу.
Когда всё честно можно и принять, а когда нет, то нет. Я не утверждаю, что Саша обязательно должна быть первой, но её ошибки заметили, а ошибки Ани нет, а это уже априори не честно.
+3
-7
-4
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tanya_1111
Ответ KMR
С 10-лет всем впаривают про ультра си,а потом оказывается,что догребание ручками и ты ОЧ. Она ведь не случайно сказала фразу - Вы обещали!
Она сказала "Вы всё знали"
+5
0
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KMR
С 10-лет всем впаривают про ультра си,а потом оказывается,что догребание ручками и ты ОЧ. Она ведь не случайно сказала фразу - Вы обещали!
+5
-13
-8
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Ирина Иванова
Очевидно, что 2-ое место - это поражение, а придуманные платиновые отливы - это успокоительные пилюли. Другое дело, что нужно учиться достойно принимать и своё поражение, и чужую победу.
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Блинчик
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