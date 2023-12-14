Щербакова о работе ведущей: «Не очень представляла, как это будет. Но сейчас, как только сажусь в кадр, все как-то само собой идет»
Анна Щербакова рассказала, что нервничала перед работой ведущей.
9 декабря олимпийская чемпионка по фигурному катанию была одной из ведущих на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге.
«Про ведение могу сказать, что я даже сильно нервничала, когда сюда ехала. Не очень представляла, как это будет. Готовилась, я у всех пересматривала прокаты, интервью, чтобы быть в теме.
Но сейчас, как только я сажусь в кадр, все как-то само собой идет. С ребятами со всеми очень комфортно, поэтому все супер», – сказала Щербакова в видео Первого канала.
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