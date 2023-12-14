Щербакова о работе ведущей: «Не очень представляла, как это будет. Но сейчас, как только сажусь в кадр, все как-то само собой идет»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, что нервничала перед работой ведущей.

9 декабря олимпийская чемпионка по фигурному катанию была одной из ведущих на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге.

«Про ведение могу сказать, что я даже сильно нервничала, когда сюда ехала. Не очень представляла, как это будет. Готовилась, я у всех пересматривала прокаты, интервью, чтобы быть в теме.

Но сейчас, как только я сажусь в кадр, все как-то само собой идет. С ребятами со всеми очень комфортно, поэтому все супер», – сказала Щербакова в видео Первого канала.

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7 комментариев
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Ну, мне кажется, Аня как ведущая была вполне убедительна.
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Далеко не у всех получается вот это "само собой", чему есть не один пример в том же ФК. Просто Аня владеет грамотной речью и умеет находить контакт с собеседником.
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Анечка в роли ведущей выглядела очень естественно и непринужденно, дебют удался !
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Не фанат Щербаковой, но в роли ведущей приятно на неё смотреть и слушать. Одета всегда прекрасно, осанка, речь, стальная выдержка, даже если волнуется, этого не видно. Думаю, это её.
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Марку явно нравится с Аней общаться. Из 23 минут влога о ЮКПК почти 5 минут с Анной.
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