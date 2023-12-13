Открыта продажа билетов на чемпионат России по прыжкам в фигурном катании. Турнир пройдет в Москве 20-21 января

Стартовала продажа билетов на чемпионат России по прыжкам среди фигуристов.

Соревнования пройдут в Москве на «ЦСКА Арене» 20 и 21 января 2024 года.

«Впервые чемпионат прошел в 2022 году в Санкт-Петербурге и был по достоинству оценен зрителями и жюри. По традиции в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России в одиночном и парном катании», – говорится в описании турнира.

Стоимость билетов – от 500 до 1300 рублей. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru.