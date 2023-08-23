Константинова о работе с детьми: «Нужно быть в меру жестким тренером, чтобы не терять контакт с ребенком и доносить информацию»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Фигурное катание

Фигуристка Станислава Константинова высказалась о специфике работы с детьми.

– Как проходят сборы? Как чувствуете себя в качестве тренера?

– У меня шестая смена сборов подряд. Я уже подустала, все время хочу спать. Работа с детьми – это интересная вещь. Кто‑то может сказать, что она забирает очень много энергии и ресурсов. Могу сказать по себе, что если подходишь к детям с любовью, душой и добром, то они, наоборот, отдают тебе много энергии. Даже если отработал семь часов на кураже, то не чувствуешь такой усталости.

Сейчас я на вдохновении, удовлетворении своими силами. Настолько довольна, что даже в моменты, когда устаю, все равно могу ставить хорошие программы детям. У меня быстро работает мозг на автомате, чувствую свой рост как специалиста и по прыжкам, и по скольжению, и по программам. Что ближе? Постановка программ. Это 100% то, в чем я в себе уверена.

– Какие еще сложности в работе с детьми?

– Нужно пытаться захватить их внимание. Если будешь объяснять, как взрослому, ничего путного не выйдет. Нужно пробовать разное. Это то, для чего мы ходим в университет. Например, говоришь детям, что сейчас выбираем самый красивый выезд, и дети, сами того не понимая, привыкают делать красивые выезды.

Стараюсь внедрять процесс игры. Говорю: «Учим стишок» – это мы запоминаем сложную связку. Есть шаги, которые они еще не понимают. Намного быстрее получается, если заучиваем по порядку. Говорю: «Внутренняя дуга, наружная дуга, поворотик». Это для пяти лет. Они все повторяют и катятся за мной как гусята.

Мне нравится находить подход к детям. Это очень важно. Нужно раскрывать детей, чтоб они не смущались, чтоб они воспринимали от меня информацию. Есть такой момент, что нужна дисциплина, нужно быть в меру жестким тренером, чтобы не терять контакт с ребенком и доносить информацию, – сказала Константинова.

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Grey
Замечательное интервью! Видно, насколько Стасе нравиться работать с детьми. С такой душевной теплотой она о них говорит. К детям нужен правильный подход и тогда они сами будут тянуться к тренеру и стараться делать все что от них требуют. Хорошо, когда на тренерскую работу приходят молодые тренера с большим желанием тренировать. Стасе удачи в подготовке юных фигуристов!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Хорошо если нашла себя, это радует
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Быть тренером, а тем более детским интересно и ответственно. Многое закладывается и усваивается в юном возрасте, а потом помогает в дальнейшей спортивной карьере. Удачи Стасе в работе тренером.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bakinos
Константинова у меня вызывает только уважение. Правильные вещи говорит и знает как нужно тренировать. Вот таким молодым тренерам нужно помогать, всячески поддерживать их. Дети наше будущее и если у них будут такие умные и любящие свое дело тренера значит фигурное катание будет развиваться и дальше.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
При этом судя по выкладываемым видео - с юмором у Стаси все в порядке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tizzttok
Стасе Константиновой творческих успехов! Молодец, что осталась в спорте и тренирует детей! У нее большой спортивный опыт, программы всегда были классные, и поэтому есть что детям передать и научить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Для меня едва ли не первое такое приятное интервью от Стаси. Даже верится, что она сможет стать хорошим тренером или хореографом - прямо пышет позитивом и энтузиазмом)) Удачи✌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий