Константинова о работе с детьми: «Нужно быть в меру жестким тренером, чтобы не терять контакт с ребенком и доносить информацию»

Фигуристка Станислава Константинова высказалась о специфике работы с детьми.

– Как проходят сборы? Как чувствуете себя в качестве тренера?

– У меня шестая смена сборов подряд. Я уже подустала, все время хочу спать. Работа с детьми – это интересная вещь. Кто‑то может сказать, что она забирает очень много энергии и ресурсов. Могу сказать по себе, что если подходишь к детям с любовью, душой и добром, то они, наоборот, отдают тебе много энергии. Даже если отработал семь часов на кураже, то не чувствуешь такой усталости.

Сейчас я на вдохновении, удовлетворении своими силами. Настолько довольна, что даже в моменты, когда устаю, все равно могу ставить хорошие программы детям. У меня быстро работает мозг на автомате, чувствую свой рост как специалиста и по прыжкам, и по скольжению, и по программам. Что ближе? Постановка программ. Это 100% то, в чем я в себе уверена.

– Какие еще сложности в работе с детьми?

– Нужно пытаться захватить их внимание. Если будешь объяснять, как взрослому, ничего путного не выйдет. Нужно пробовать разное. Это то, для чего мы ходим в университет. Например, говоришь детям, что сейчас выбираем самый красивый выезд, и дети, сами того не понимая, привыкают делать красивые выезды.

Стараюсь внедрять процесс игры. Говорю: «Учим стишок» – это мы запоминаем сложную связку. Есть шаги, которые они еще не понимают. Намного быстрее получается, если заучиваем по порядку. Говорю: «Внутренняя дуга, наружная дуга, поворотик». Это для пяти лет. Они все повторяют и катятся за мной как гусята.

Мне нравится находить подход к детям. Это очень важно. Нужно раскрывать детей, чтоб они не смущались, чтоб они воспринимали от меня информацию. Есть такой момент, что нужна дисциплина, нужно быть в меру жестким тренером, чтобы не терять контакт с ребенком и доносить информацию, – сказала .

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