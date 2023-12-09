Алиса Двоеглазова: «Мы немного, но двигаем фигурное катание вперед, не роняя планку с четверными»

Фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о четверных прыжках.

На Кубке Первого канала среди юниоров Двоеглазова выиграла произвольную программу, исполнив в прокате четверные лутц и тулуп.

«Мы продолжаем дело наших тренеров, наших чемпионов.

Считаю, что в какой-то степени мы немного, но двигаем фигурное катание вперед, не роняя планку с четверными», — сказала .

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