Алиса Двоеглазова: «Мы немного, но двигаем фигурное катание вперед, не роняя планку с четверными»
Фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о четверных прыжках.
На Кубке Первого канала среди юниоров Двоеглазова выиграла произвольную программу, исполнив в прокате четверные лутц и тулуп.
«Мы продолжаем дело наших тренеров, наших чемпионов.
Считаю, что в какой-то степени мы немного, но двигаем фигурное катание вперед, не роняя планку с четверными», — сказала Двоеглазова.
Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика
Супер девочка.