Алиса Двоеглазова: «Мы немного, но двигаем фигурное катание вперед, не роняя планку с четверными»

Теги сборная России женское катание Алиса Двоеглазова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о четверных прыжках.

На Кубке Первого канала среди юниоров Двоеглазова выиграла произвольную программу, исполнив в прокате четверные лутц и тулуп. 

«Мы продолжаем дело наших тренеров, наших чемпионов.

Считаю, что в какой-то степени мы немного, но двигаем фигурное катание вперед, не роняя планку с четверными», — сказала Двоеглазова

Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика

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8 комментариев
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Алиса сегодня порадовала прокатом! Видно что набрала форму и теперь может полноценно выкатывать ПП.
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Алиса и Марго могли бы блистать на международном гран-при, стать ЮЧМ….
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Речь Дон Корлеоне , не меньше.
Супер девочка.
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Раньше казалась такой безликой, а сейчас прям чувствуется харизма, в ней есть лидерский характер. Надеюсь, ей что-то яркое поставят в следующем сезоне, без нудлей
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Алиса восстановилась после травмы и набрала очень хорошую спортивную соревновательную форму, выдав прекрасный чистый прокат. Молодец !
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Умницы девочки!
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Ответ Екатерина К
Алиса и Марго могли бы блистать на международном гран-при, стать ЮЧМ….
Марго пока по возрасту не подходит для юниоров
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Ответ Anna
Раньше казалась такой безликой, а сейчас прям чувствуется харизма, в ней есть лидерский характер. Надеюсь, ей что-то яркое поставят в следующем сезоне, без нудлей
Да, очень зажигательная харизматичная девчонка.
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