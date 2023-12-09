Фаббри о серебре в финале Гран-при: «Приятно пополнить медальную коллекцию еще одним цветом»

Теги танцы на льду Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Италии Марко Фаббри Шарлен Гиньяр Фигурное катание

Марко Фаббри поделился эмоциями после серебра в финале Гран-при в танцах на льду.

Сегодня итальянский фигурист, выступающий в паре с Шарлен Гиньяр, занял второе место (215,51 балла), победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (221,61). Соревнования проходили в Пекине.

«Мы очень довольны сегодняшним катанием. Честно говоря, с утра я не слишком хорошо чувствовал себя – возможно, из-за сухого воздуха. Но соревновательный адреналин нам помог.

И приятно пополнить нашу медальную коллекцию еще одним цветом. Рады, что после двух бронз взяли серебро», – сказал Фаббри.

Гиньяр и Фаббри становились бронзовыми призерами финалов Гран-при в сезонах-2018/19 и 2022/23.

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3 комментария
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А нам приятно, что вы так замечательно катаетесь не в самом юном возрасте. Настоящие фанаты фигурного катания.
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Потрясающая пара. Великолепный прокат. Шикарные.
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