Фаббри о серебре в финале Гран-при: «Приятно пополнить медальную коллекцию еще одним цветом»

Марко Фаббри поделился эмоциями после серебра в финале Гран-при в танцах на льду.

Сегодня итальянский фигурист, выступающий в паре с Шарлен Гиньяр, занял второе место (215,51 балла), победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (221,61). Соревнования проходили в Пекине.

«Мы очень довольны сегодняшним катанием. Честно говоря, с утра я не слишком хорошо чувствовал себя – возможно, из-за сухого воздуха. Но соревновательный адреналин нам помог.

И приятно пополнить нашу медальную коллекцию еще одним цветом. Рады, что после двух бронз взяли серебро», – сказал Фаббри.

Гиньяр и Фаббри становились бронзовыми призерами финалов Гран-при в сезонах-2018/19 и 2022/23.