Чемпионат Москвы. КМС. Воронов, Колесников, Лихачев, Малышев, Сенцов выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты мужское катание Николай Колесников Чемпионат Москвы Никита Сенцов Вадим Воронов Илья Молянов Георгий Лихачев Алексей Заводских Илья Малышев Кирилл Ноздреватых Фигурное катание

9 декабря на чемпионате Москвы юниоры представят произвольные программы.

Чемпионат Москвы

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Третья разминка

10. Даниил Жолобов

11. Алексей Заводских

12. Климентий Толчинский

13. Николай Колесников

14. Никита Сенцов

Четвертая разминка

15. Павел Савченко

16. Алексей Рябцев

17. Илья Малышев

18. Георгий Лихачев

19. Вадим Воронов

Положение после короткой программы

1. Вадим Воронов – 83,76

2. Георгий Лихачев – 74,86

3. Илья Малышев – 72,37

4. Алексей Рябцев – 70,83

5. Павел Савченко – 68,02

6. Никита Сенцов – 67,97

7. Николай Колесников – 67,29

8. Климентий Толчинский – 66,81

9. Алексей Заводских – 65,90

10. Даниил Жолобов – 64,64

11. Александр Кузнецов – 63,26

12. Илья Молянов – 61,16...

16. Кирилл Ноздреватых – 54,96

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