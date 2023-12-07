Шома Уно: «Прокат не лучший, но вышло как вышло. Я сегодня нервничал куда больше, чем на Гран-при в Японии»

Теги Стефан Ламбьель Гран-при Гран-при Японии Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Японии мужское катание Шома Уно Фигурное катание

Японский фигурист Шома Уно рассказал о волнении во время финала Гран-при.

Сегодня Уно занял второе место в короткой программе (106,02 балла), уступив американцу Илье Малинину (106,90).

«Обсудил прокат со Стефаном Ламбьелем, моим тренером. Решили, что в целом нормальное выступление. Да, прокат вышел не лучший, я не доволен уровнями на некоторых элементах. Но вышло как вышло.

К тому же дорожки и вращения сегодня удались – буду стараться думать об этом. Я сегодня нервничал куда больше, чем на этапе в Японии (где Уно стал вторым по сумме программ – Sports.ru). Хотя там мне прыжки удались куда больше, при этом лучший результат сезона у меня сегодня, удивительно.

Стефан Ламбьель очень помог мне прийти в себя после японского этапа. Он сам был очень расстроен результатом, но сказал мне, что я молодец – и на тренировках, и в прокатах. А сегодня – сегодня он правда доволен, и это делает меня по-настоящему счастливым.

Знаете, выкатать дорожку шагов, которую тебе ставит Ламбьель, – совсем не просто. Но я стараюсь его не подвести», – передает слова Уно корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий