Шома Уно: «Прокат не лучший, но вышло как вышло. Я сегодня нервничал куда больше, чем на Гран-при в Японии»

Японский фигурист Шома Уно рассказал о волнении во время финала Гран-при.

Сегодня Уно занял второе место в короткой программе (106,02 балла), уступив американцу Илье Малинину (106,90).

«Обсудил прокат со Стефаном Ламбьелем, моим тренером. Решили, что в целом нормальное выступление. Да, прокат вышел не лучший, я не доволен уровнями на некоторых элементах. Но вышло как вышло.

К тому же дорожки и вращения сегодня удались – буду стараться думать об этом. Я сегодня нервничал куда больше, чем на этапе в Японии (где Уно стал вторым по сумме программ – Sports.ru). Хотя там мне прыжки удались куда больше, при этом лучший результат сезона у меня сегодня, удивительно.

Стефан Ламбьель очень помог мне прийти в себя после японского этапа. Он сам был очень расстроен результатом, но сказал мне, что я молодец – и на тренировках, и в прокатах. А сегодня – сегодня он правда доволен, и это делает меня по-настоящему счастливым.

Знаете, выкатать дорожку шагов, которую тебе ставит Ламбьель, – совсем не просто. Но я стараюсь его не подвести», – передает слова Уно корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.