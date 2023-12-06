Валиева о новом катке Тутберидзе: «Безумно рада, что это центр имени Этери Георгиевны. Уже с нетерпением жду начала тренировок»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева заявила, что рада открытию тренировочного центра Этери Тутберидзе.

Сегодня на новом катке в московском районе Ясенево прошла первая тренировка фигуристов. 

«Очень большой центр, и безумно рада, что это центр имени Этери Георгиевны. Скорее как дворец выглядит все это. 

Уже с нетерпением жду начала тренировок», – сказала Валиева

«Хрустальный – это маленький каток, там всего одна площадка, но он был достаточно уютный, семейный, можно сказать. 

А здесь ты переезжаешь в такой глобальный, большой уже, можно сказать, свой дом», – добавила серебряный призер Пекина-2022 Евгения Тарасова.

 

 

10 комментариев
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Ответ Viks
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Викс , бери пример с девушки, которая прошла " огонь, воду и медные трубы " но радуется всему хорошему. И тренера поздравляет с таким значимым новоселием.
А центр Тутберидзе построен для того , чтобы она там работала нормально и спортсмены не бились бы о потолок .
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Камила не только талантливая фигуристка, но и благодарная ученица. Знает кто есть кто .
Сама Тутберидзе не отметила помпезно , сказала только " поехали " , но на самом деле этот дворец она заслужила и всем надо было ее поздравить, если понимают . почему построили этот дворец .
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+3
Ответ Кьянти Левел
меня не покидает чуство что такая банальная лесть к месту и не очень хорошо работает . лайфхак для падрастающево поколения : чем натуральнее ты претворяешься лишь материалом в руках Великого Мастера тем больше шансов стать новой Валиевой .
Меня наоборот удивляет , такое масштабное событие, а вокруг тишина. Надо поздравлять , говорить теплые слова, ведь за этим дворцом стоит огромный труд ,
Ведь не так , как у других, сперва дворец , потом тренер. все заслуженно.
+8
-5
+3
Ответ Viks
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Решение КАС, озвученное в феврале 2024, никак не помешает тренировкам и выступлениям Камилы Валиевой! Все стороны судебного процесса уже знают, каким будет это решение. И, судя по бурной реакции американцев, те тоже знают!
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Ответ Viks
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Да, что-то ведь изменится для Камилы во внутреннем сезоне не под эгидой ISU 😂😂😂
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