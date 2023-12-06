Валиева о новом катке Тутберидзе: «Безумно рада, что это центр имени Этери Георгиевны. Уже с нетерпением жду начала тренировок»
Камила Валиева заявила, что рада открытию тренировочного центра Этери Тутберидзе.
Сегодня на новом катке в московском районе Ясенево прошла первая тренировка фигуристов.
«Очень большой центр, и безумно рада, что это центр имени Этери Георгиевны. Скорее как дворец выглядит все это.
Уже с нетерпением жду начала тренировок», – сказала Валиева.
«Хрустальный – это маленький каток, там всего одна площадка, но он был достаточно уютный, семейный, можно сказать.
А здесь ты переезжаешь в такой глобальный, большой уже, можно сказать, свой дом», – добавила серебряный призер Пекина-2022 Евгения Тарасова.
А центр Тутберидзе построен для того , чтобы она там работала нормально и спортсмены не бились бы о потолок .
Сама Тутберидзе не отметила помпезно , сказала только " поехали " , но на самом деле этот дворец она заслужила и всем надо было ее поздравить, если понимают . почему построили этот дворец .
Ведь не так , как у других, сперва дворец , потом тренер. все заслуженно.