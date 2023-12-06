Валиева о новом катке Тутберидзе: «Безумно рада, что это центр имени Этери Георгиевны. Уже с нетерпением жду начала тренировок»

Камила Валиева заявила, что рада открытию тренировочного центра Этери Тутберидзе.

Сегодня на новом катке в московском районе Ясенево прошла первая тренировка фигуристов.

«Очень большой центр, и безумно рада, что это центр имени Этери Георгиевны. Скорее как дворец выглядит все это.

Уже с нетерпением жду начала тренировок», – сказала .

«Хрустальный – это маленький каток, там всего одна площадка, но он был достаточно уютный, семейный, можно сказать.

А здесь ты переезжаешь в такой глобальный, большой уже, можно сказать, свой дом», – добавила серебряный призер Пекина-2022 Евгения Тарасова.