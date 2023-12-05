Елена Радионова: «Валиева достойна уважения. После всех допинговых скандалов Камила не отсиживается – выходит и выступает на высоком уровне»
Елена Радионова рассказала, какие фигуристки впечатлили ее в текущем сезоне.
– Позади уже практически половина сезона. Кто из девочек впечатлил тебя?
– В этом сезоне мне нравится, как выступает Аделия Петросян. У нее две абсолютно разные по стилю программы: в короткой она яркая зажигалочка, а в произвольной – нежная, как снежинка.
Также хорошее впечатление оставила Софья Муравьева. Она очень артистичная. Видно, что борется, несмотря на некоторые неудачи.
Могу выделить Камилу Валиеву. Считаю, она достойна уважения. После всех допинговых скандалов Камила не отсиживается – выходит и выступает на высоком уровне. Видно, что у Валиевой сейчас переходный возраст, но с этим сталкивается каждая девочка, это время просто нужно пережить.
Камила – большая молодец, она фанатка своего дела. Многие девочки не выступают после Олимпиады, хоть и не объявляли о завершении карьеры, а Валиева продолжает бороться за лидерство, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.
В том, что действительно достойно уважения, это то, что она продолжает на высоком уровне, не смотря на пубертат.