Елена Радионова: «Валиева достойна уважения. После всех допинговых скандалов Камила не отсиживается – выходит и выступает на высоком уровне»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Елена Радионова рассказала, какие фигуристки впечатлили ее в текущем сезоне.

– Позади уже практически половина сезона. Кто из девочек впечатлил тебя?

– В этом сезоне мне нравится, как выступает Аделия Петросян. У нее две абсолютно разные по стилю программы: в короткой она яркая зажигалочка, а в произвольной – нежная, как снежинка.

Также хорошее впечатление оставила Софья Муравьева. Она очень артистичная. Видно, что борется, несмотря на некоторые неудачи.

Могу выделить Камилу Валиеву. Считаю, она достойна уважения. После всех допинговых скандалов Камила не отсиживается – выходит и выступает на высоком уровне. Видно, что у Валиевой сейчас переходный возраст, но с этим сталкивается каждая девочка, это время просто нужно пережить.

Камила – большая молодец, она фанатка своего дела. Многие девочки не выступают после Олимпиады, хоть и не объявляли о завершении карьеры, а Валиева продолжает бороться за лидерство, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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10 комментариев
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В чём достойность уважения? - В том, что продолжает деньги зарабатывать?
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Так эти "многие девочки" и старше на 2 года, и при этом имеют олимпийские медали, как и медали чемпионата мира и финала Гран-при. При этом ещё и после травм. Какое же глупое манипулирование от Родионовой.
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после еще не наступило
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А почему допинговых скандалов у Валиевой стало много? И что, таки уже "после"?
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Все таки у Камилы огромный админ. ресурс. Поддержка Федерации, государства. Она не осталась одна в этой ситуации и слава Богу. Дали юристов, везде ее называют ОЧ. Но сколько спортсменов оказались никому не нужными в такой же ситуации случайного загрязнения. И никто их не поддержал. Наоборот, федерации настаивали, чтобы они сознались, чтобы прикрыть свою *опу.
В том, что действительно достойно уважения, это то, что она продолжает на высоком уровне, не смотря на пубертат.
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Так у всех этих девочек есть олимпийские медали,в отличии от Валиевой.
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всеХ допинговыХ скандаЛОВ - вообще-то скандал был один
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Ответ Большой Влад
Да, Камила хоть и олимпийская чемпионка, но продолжает пахать два года после Олимпиады в отличие от З и Медведевой после 2018 года, в отличие от Щ и Трусовой после 2022 года. Камила после Олимпиады набрала около 10 кг, но прыжок на 4Т почти восстановлен. Щ и Трусова набрали несколько кг и сдались. Не говоря уже о том, что Камила продолжает кататься, несмотря на стресс из-за дела о допинге, в котором она была невиновна и, вероятно, стала жертвой саботажа со стороны ревнивого соперника.
Зачем про набор веса-то писать? Ну набрала и набрала, это ее тело, главное чтобы она могла кататься без травм в такой форме. Трусова не выходит на соревнования не из-за веса, а потому что нет у нее такой поддержки от Федры.
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