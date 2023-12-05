Елена Радионова: «Валиева достойна уважения. После всех допинговых скандалов Камила не отсиживается – выходит и выступает на высоком уровне»

Елена Радионова рассказала, какие фигуристки впечатлили ее в текущем сезоне.

– Позади уже практически половина сезона. Кто из девочек впечатлил тебя?

– В этом сезоне мне нравится, как выступает . У нее две абсолютно разные по стилю программы: в короткой она яркая зажигалочка, а в произвольной – нежная, как снежинка.

Также хорошее впечатление оставила . Она очень артистичная. Видно, что борется, несмотря на некоторые неудачи.

Могу выделить . Считаю, она достойна уважения. После всех допинговых скандалов Камила не отсиживается – выходит и выступает на высоком уровне. Видно, что у Валиевой сейчас переходный возраст, но с этим сталкивается каждая девочка, это время просто нужно пережить.

Камила – большая молодец, она фанатка своего дела. Многие девочки не выступают после Олимпиады, хоть и не объявляли о завершении карьеры, а Валиева продолжает бороться за лидерство, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.