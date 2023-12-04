Слуцкая о фигуристах: «Был момент, когда основное внимание сосредоточилось на прыжках. Но даже при прекрасной технике ты не выиграешь без второй оценки»
Ирина Слуцкая не считает, что артистизм стал меньше цениться в фигурном катании.
– Вам в целом импонирует то, к чему пришло женское одиночное катание сейчас?
– А к чему оно пришло?
– Мне кажется, что сейчас стали больше цениться прыжки, а артистической составляющей стало гораздо меньше.
– Я не соглашусь. Сегодняшние фигуристы очень артистичные, и они взрослые не по годам. И катаются красиво, и прыгают здорово.
Был, наверное, момент, когда основное внимание сосредоточилось на прыжках и прыгать стали больше, но ты даже при прекрасной технике сейчас не выиграешь без второй оценки.
И при том, что у каждого фигуриста свой стиль катания и свои приоритеты, все равно очень многие показывают потрясающую вторую оценку, – сказала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.
У меня уже сформировался Огромный набор имён, начиная с Десяти лет их уже десятки! И всех хочется видеть. За них болеешь.
И все они появились в прошедшие ТРИ года.
Развитие Нашего Фигурного катания идёт полным ходом, не смотря на большое количество травм у взрослых, в начале сезона.
Собственно из-за травм и, как бы, просела наша женская фигурка в этом сезоне.
Но Набор Количественной массы по настоящему Крутых Фигуристок продолжается.
У нас ВСЕ Фигуристки Очень молодые! ВСЕ!