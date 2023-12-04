Слуцкая о фигуристах: «Был момент, когда основное внимание сосредоточилось на прыжках. Но даже при прекрасной технике ты не выиграешь без второй оценки»

Ирина Слуцкая не считает, что артистизм стал меньше цениться в фигурном катании.

– Вам в целом импонирует то, к чему пришло женское одиночное катание сейчас?

– А к чему оно пришло?

– Мне кажется, что сейчас стали больше цениться прыжки, а артистической составляющей стало гораздо меньше.

– Я не соглашусь. Сегодняшние фигуристы очень артистичные, и они взрослые не по годам. И катаются красиво, и прыгают здорово.

Был, наверное, момент, когда основное внимание сосредоточилось на прыжках и прыгать стали больше, но ты даже при прекрасной технике сейчас не выиграешь без второй оценки.

И при том, что у каждого фигуриста свой стиль катания и свои приоритеты, все равно очень многие показывают потрясающую вторую оценку, – сказала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.