Слуцкая о фигуристах: «Был момент, когда основное внимание сосредоточилось на прыжках. Но даже при прекрасной технике ты не выиграешь без второй оценки»

Теги Ирина Слуцкая сборная России женское катание Фигурное катание

Ирина Слуцкая не считает, что артистизм стал меньше цениться в фигурном катании.

– Вам в целом импонирует то, к чему пришло женское одиночное катание сейчас?

– А к чему оно пришло?

– Мне кажется, что сейчас стали больше цениться прыжки, а артистической составляющей стало гораздо меньше.

– Я не соглашусь. Сегодняшние фигуристы очень артистичные, и они взрослые не по годам. И катаются красиво, и прыгают здорово.

Был, наверное, момент, когда основное внимание сосредоточилось на прыжках и прыгать стали больше, но ты даже при прекрасной технике сейчас не выиграешь без второй оценки.

И при том, что у каждого фигуриста свой стиль катания и свои приоритеты, все равно очень многие показывают потрясающую вторую оценку, – сказала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

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6 комментариев
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Да все норм. Кто хорошо прыгает, у того и программы смотрятся. Кто еле тройные тянет, тому на презентацию уже сил не хватает.
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В принципе Ирина во всём права, Сейчас Фигуристки уже начиная с Десяти лет показывают великолепнейшее, практически взрослое катание, со всем набором элементов.
У меня уже сформировался Огромный набор имён, начиная с Десяти лет их уже десятки! И всех хочется видеть. За них болеешь.
И все они появились в прошедшие ТРИ года.
Развитие Нашего Фигурного катания идёт полным ходом, не смотря на большое количество травм у взрослых, в начале сезона.
Собственно из-за травм и, как бы, просела наша женская фигурка в этом сезоне.
Но Набор Количественной массы по настоящему Крутых Фигуристок продолжается.
У нас ВСЕ Фигуристки Очень молодые! ВСЕ!
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Оценки за "сложность тела", вот чего в фигурке не хватает!
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Приятно, что наших девочек хвалят. Они, действительно, невероятно хороши, и все разные.
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Вам, Ира, про вторую оценку, известно более чем....
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