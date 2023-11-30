Валиева и Карякин появятся в документальном фильме RT о России

Фигуристка Камила Валиева и гроссмейстер Сергей Карякин появятся в документальном фильма телеканала RT «Спасибо, родная!»

Премьера картины состоится 8 декабря в Москве. Об этом сообщается на сайте международной выставки-форума «Россия».

«Спасибо, родная!» рассказывает об истории современной России и ее гражданах. Герои фильма на несколько дней возвращаются на свою малую родину, вспоминая о детстве и юности.

Участие в съемках также приняли пианист Денис Мацуев, певец Ярослав Дронов (Shaman) и актер Егор Бероев.