Валиева и Карякин появятся в документальном фильме RT о России
Фигуристка Камила Валиева и гроссмейстер Сергей Карякин появятся в документальном фильма телеканала RT «Спасибо, родная!»
Премьера картины состоится 8 декабря в Москве. Об этом сообщается на сайте международной выставки-форума «Россия».
«Спасибо, родная!» рассказывает об истории современной России и ее гражданах. Герои фильма на несколько дней возвращаются на свою малую родину, вспоминая о детстве и юности.
Участие в съемках также приняли пианист Денис Мацуев, певец Ярослав Дронов (Shaman) и актер Егор Бероев.
Почему она не может быть патриоткой? Ей её страна ничего плохого не сделала. На оборот поддержала в тяжелейшей ситуации.
Лазарев, певец который, рассказывал как он принял участие в патриотических мероприятиях, когда не дают выбора
Да и вряд ли у неё есть возможность отказаться от таких предложений, даже если бы хотела. Такой отказ выглядел бы подозрительно, да и просто некрасиво, с учётом того, как её страна поддержала в трудную минуту. Её бы сразу занесли в чёрные списки потенциальных предателей.
Olgacher,
Подскажите, за что лично вы, да, именно вы, хаяли Камилу задолго до ОИ, чистую, без всяких допингов?
За то, что уже тогда о ней начали говорить как о таланте?
И она по популярности обошла тогда всех, а уж вашу сбежавшую на паузу, тогда ещё немУю, тем более?
пы.сы. Несмотря на то, что ЕМ так не облизывали, по-вашему, вы лично успели вылить за эти годы на Женю тонны вашего внутреннего д...ма.