Валиева и Карякин появятся в документальном фильме RT о России

Теги сборная России Сергей Карякин женское катание Камила Валиева кино Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева и гроссмейстер Сергей Карякин появятся в документальном фильма телеканала RT «Спасибо, родная!»

Премьера картины состоится 8 декабря в Москве. Об этом сообщается на сайте международной выставки-форума «Россия».

«Спасибо, родная!» рассказывает об истории современной России и ее гражданах. Герои фильма на несколько дней возвращаются на свою малую родину, вспоминая о детстве и юности.

Участие в съемках также приняли пианист Денис Мацуев, певец Ярослав Дронов (Shaman) и актер Егор Бероев.

 

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88 комментариев
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Это конечно позор делать кумиром молодежи спортменку которая находится под расследованием допингового дела с не вынесенным решением. Одно слово позор.
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С Шаманом сниматься это вобще жесть! Никто из певцов его не поддерживает! Но из Камилы руководство страны, видимо патриотку делает, использует по полной в своих целях! Еще на агитации за президентские выборы на шестой срок ее увидим ...
+61
-21
+40
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Ответ Алена Иванова
Не понятно почему возмущает что Камила участвует в почти пропаганде. И так понятно что международные соревнования ей не светят. Это не только из-за допинга. Не будет там никаких дискалификаций на 4 года и даже два. Она и не убивается сейчас из за соревнований. Она уже и так одной ногой вне фигурного катания. Почему бы ей не устраивать себе комфортную жизнь в России.
А сейчас ей так некомфортно, вот точно. Облизывают с ног до головы и все блага на блюдечке преподносят, лишь бы рот не открывала
+32
-10
+22
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Вот что самое печальное: сама по себе Камила - милая обаятельная, располагающая к себе девушка. Но что из неё делает официоз- -это просто жесть!
+22
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Так себе примеры для подражания...
+19
-5
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Ответ Sat397
То ли дело Трусова, протеже Рудковских, всецело поддерживающих президента с головы до пят, и получающих за это не малые такие барыши. От которых Саша и получает гонорар за участие в шоу, и прочие ништячки.
Тем не менее, в открытую в пропаганде государственной не участвует)
+23
-10
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Ответ Агент Картер
Блин, ну сниматься у Раши Тудей, да ещё и в такой отвратительной компании( Ладно Камила юная девушка, явно не шарит ещё, но неужели никто из взрослых не может подсказать что в подобном участвовать не нужно? Тутберидзе вроде женщина умная. Вообще жаль, конечно, что наше государство все хорошее и светлое использует в своих целях. То поправки попросят рекламировать, то на зет-концерт пригласят, то в сомнительных патриотических роликах с сомнительными людьми.
Тутберидзе в месте с загитовой и Медведевой поддержали в 18г выдвижение ПУТИНА в президены.ЭТ доверенное лицо.
+19
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Блин, ну сниматься у Раши Тудей, да ещё и в такой отвратительной компании( Ладно Камила юная девушка, явно не шарит ещё, но неужели никто из взрослых не может подсказать что в подобном участвовать не нужно? Тутберидзе вроде женщина умная. Вообще жаль, конечно, что наше государство все хорошее и светлое использует в своих целях. То поправки попросят рекламировать, то на зет-концерт пригласят, то в сомнительных патриотических роликах с сомнительными людьми.
+18
-7
+11
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Ответ RusVector
С Шаманом сниматься это вобще жесть! Никто из певцов его не поддерживает! Но из Камилы руководство страны, видимо патриотку делает, использует по полной в своих целях! Еще на агитации за президентские выборы на шестой срок ее увидим ...
Надо отрабатывать. Всей страной отмазывали.
+20
-10
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Ответ Агент Картер
Блин, ну сниматься у Раши Тудей, да ещё и в такой отвратительной компании( Ладно Камила юная девушка, явно не шарит ещё, но неужели никто из взрослых не может подсказать что в подобном участвовать не нужно? Тутберидзе вроде женщина умная. Вообще жаль, конечно, что наше государство все хорошее и светлое использует в своих целях. То поправки попросят рекламировать, то на зет-концерт пригласят, то в сомнительных патриотических роликах с сомнительными людьми.
не шарит? У неё интернета нет что ли? Зачем выгораживать, ей же явно нравится это. Она во всей этой мишуре провластной участвует.
+13
-3
+10
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Ответ Lasto
Тем не менее, в открытую в пропаганде государственной не участвует)
потому что не приглашают))
+14
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+9
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Ответ Александр Шульгин
Это конечно позор делать кумиром молодежи спортменку которая находится под расследованием допингового дела с не вынесенным решением. Одно слово позор.
и еще эти псевдо-патриоты обижаются, когда мы без флага и гимна выступаем. Конечно, у нас сейчас в каждой бочке затычка кто? Правильно: человек с открытым допинговым делом. Все бюджетные деньги в ее карман, за молчание. А по сути, когда ее признают виновной, то она лишится и звания ЧЕ, и ОЧ и будет самой богатой спортсменкой БЕЗ существенных титулов
+17
-8
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Ответ Лариса Шевкун
Вот что самое печальное: сама по себе Камила - милая обаятельная, располагающая к себе девушка. Но что из неё делает официоз- -это просто жесть!
Обоятельной девушке похоже это нравится.
+15
-6
+9
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Ответ Алена Иванова
Не понятно почему возмущает что Камила участвует в почти пропаганде. И так понятно что международные соревнования ей не светят. Это не только из-за допинга. Не будет там никаких дискалификаций на 4 года и даже два. Она и не убивается сейчас из за соревнований. Она уже и так одной ногой вне фигурного катания. Почему бы ей не устраивать себе комфортную жизнь в России.
Есть такое понятие - репутация.
+12
-4
+8
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Ответ nina1212
Я думаю Камила тут заложница. Разве она может отказаться?
Конечно может, еë в проектах заставляют что-ли участвовать? Смешно
+12
-5
+7
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Ответ Sat397
Что это если не лицемерие? Деньги беру, но в пропаганде не участвую? Интересненько... Все шоу Рудковских участвует в пропаганде, все их артисты, спортсмены, за это и финансируются.
Всё же есть разница в практически обычном шоу, где нет прямой агитации и в пропагандистском фильме от пропагандистского канала
+15
-8
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фу, в какую же мерзкую компашку попала Валиева
+13
-8
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Гойда
+12
-7
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Ответ Syndycate
Спортс, а что не выкладываешь, что Камила стала амбассадором Gloria Jeans?) Не хочется?😂
«Еще маленькой девочкой мама привела меня в Gloria Jeans за первыми джинсами — помню их до сих пор, — говорит Камила Валиева. — В моем сегодняшнем плотном графике хочется чувствовать свободу, поэтому я ношу GJ каждый день — это одежда, в которой я ощущаю себя собой в любой ситуации. Это уже не только привычный деним и спортивные костюмы – бренд развивается, и я могу выбирать то, что актуально для меня сегодня: от ультрамодных брюк карго и платьев для вечеринок до пиджаков оверсайз. Мне нравится, что GJ всегда берет высокую планку, так же, как и я».
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Ответ Maecenas
не шарит? У неё интернета нет что ли? Зачем выгораживать, ей же явно нравится это. Она во всей этой мишуре провластной участвует.
Вот вроде жаль девчонку, а получается и жалеть ее не за что. Кто то это принимает за хейт. Получается что это совсем и не хейт…….Эх, мама камилы, ее окружение что ж вы наделали? Камилу ни капелюшечки не жаль. Это ее выбор
+10
-6
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Думаю,что ей сделали предложение от которого нельзя отказаться.
+8
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А как же Вероника Степанова, почему ее нет?) Просто плевок в душу, так старалась
+4
-1
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Эх, Камила...(
+8
-5
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Что плохого в любви к Родине?
+6
-3
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Ответ Агент Картер
Блин, ну сниматься у Раши Тудей, да ещё и в такой отвратительной компании( Ладно Камила юная девушка, явно не шарит ещё, но неужели никто из взрослых не может подсказать что в подобном участвовать не нужно? Тутберидзе вроде женщина умная. Вообще жаль, конечно, что наше государство все хорошее и светлое использует в своих целях. То поправки попросят рекламировать, то на зет-концерт пригласят, то в сомнительных патриотических роликах с сомнительными людьми.
А где надо сниматься? У Дождя, прости господи?
+8
-6
+2
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Ответ RusVector
С Шаманом сниматься это вобще жесть! Никто из певцов его не поддерживает! Но из Камилы руководство страны, видимо патриотку делает, использует по полной в своих целях! Еще на агитации за президентские выборы на шестой срок ее увидим ...
Вам пять лет что-ли?
Почему она не может быть патриоткой? Ей её страна ничего плохого не сделала. На оборот поддержала в тяжелейшей ситуации.
+12
-10
+2
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Ответ Фира Фасхутдинова
Ну зато теперь Вы в этом деле всех переплюнули
Кто ж вас, азек, переплюнет?если только верблюд сможет, но и это вопрос)))))
+4
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Ответ Мороженко
Конечно может, еë в проектах заставляют что-ли участвовать? Смешно
а нет что ли?? Эти дяди и тети сейчас принимают участие в решении ее судьбы.
Лазарев, певец который, рассказывал как он принял участие в патриотических мероприятиях, когда не дают выбора
+8
-6
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Ответ Lasto
Тем не менее, в открытую в пропаганде государственной не участвует)
Не по Саньке шапка.
+2
0
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Камила Валиева стала амбассадором Gloria Jeans
+11
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Ответ grey9610212
выбор есть....всегда
За нее АПешечка вписалась, она теперь должна до конца жизни.
+2
0
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Ответ Olga.t
Есть такое понятие - репутация.
в России такого понятия нет, есть понятие ачетакова, и люблюденьги :)
+7
-6
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Молодец, Камила! Делай, что должно, и будь, что будет. Недовольные будут в любом случае, всем не угодишь.
+7
-6
+1
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Ответ Olga.t
Есть такое понятие - репутация.
есть такое понятие и оно не отстирывается
+1
0
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Ответ Железная Леди
Тутберидзе в месте с загитовой и Медведевой поддержали в 18г выдвижение ПУТИНА в президены.ЭТ доверенное лицо.
ну и правильно сделали
+1
0
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Ну судя по описанию фильма, это не провластная пропаганда и даже не пропаганда СВО. Это политически нейтральная пропаганда здорового патриотизма. Ничего плохого в этом нет и быть не может. Даже если это делается на пропагандистском канале в компании провластных пропагандистов.
Да и вряд ли у неё есть возможность отказаться от таких предложений, даже если бы хотела. Такой отказ выглядел бы подозрительно, да и просто некрасиво, с учётом того, как её страна поддержала в трудную минуту. Её бы сразу занесли в чёрные списки потенциальных предателей.
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Ответ Люба Люба
Кто ж вас, азек, переплюнет?если только верблюд сможет, но и это вопрос)))))
В связи с Вашим вопросом и ответом на него, вспомнился один комментарий из просторов интернета, где так назвали поклонников Вашей любимицы. Извините, если что не так)))).
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-1
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Ответ Lasto
Тем не менее, в открытую в пропаганде государственной не участвует)
просто дОит это государство
+1
0
+1
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Ответ RusVector
С Шаманом сниматься это вобще жесть! Никто из певцов его не поддерживает! Но из Камилы руководство страны, видимо патриотку делает, использует по полной в своих целях! Еще на агитации за президентские выборы на шестой срок ее увидим ...
да россиян агитировать не нужно - выбор очевиден
+1
0
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Ответ RusVector
С Шаманом сниматься это вобще жесть! Никто из певцов его не поддерживает! Но из Камилы руководство страны, видимо патриотку делает, использует по полной в своих целях! Еще на агитации за президентские выборы на шестой срок ее увидим ...
Однозначно.
+4
-3
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Ответ cryukovavladislava
Вам пять лет что-ли? Почему она не может быть патриоткой? Ей её страна ничего плохого не сделала. На оборот поддержала в тяжелейшей ситуации.
Здесь 90% сидящих - поклонники сидящего Лехи, либо боты с соседней пока еще страны.
+6
-5
+1
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Ответ Sat397
Что это если не лицемерие? Деньги беру, но в пропаганде не участвую? Интересненько... Все шоу Рудковских участвует в пропаганде, все их артисты, спортсмены, за это и финансируются.
Ой не могу) А Авер, Навка деньги где берут? Их спортсмены и они сами чистые? Напомнить, кто у Навки муж?
+6
-5
+1
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Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Извините, это ответ Олгачер, которая закрыла возможность ей ответить.

Olgacher,
Подскажите, за что лично вы, да, именно вы, хаяли Камилу задолго до ОИ, чистую, без всяких допингов?
За то, что уже тогда о ней начали говорить как о таланте?
И она по популярности обошла тогда всех, а уж вашу сбежавшую на паузу, тогда ещё немУю, тем более?

пы.сы. Несмотря на то, что ЕМ так не облизывали, по-вашему, вы лично успели вылить за эти годы на Женю тонны вашего внутреннего д...ма.
+24
-24
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Ответ Olgacher
Ну что.. Спортсменка с открытым допинговым делом, аолчтавившая страну и команду-нац. героиня. Как до ОИ пиврили из каждого утюга этот космос и спецпроект, так все и продолжается. И КВ в этой ситуации чувствует себя превосходно. Даже ЕМ так не облизывали
не нашлось кому...
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"Спасибо, родная"- скажет Россия ,получив очередную оплеуху, ввиде лишения Олимпийского золота команды...если, конечно, не случится Чуда...
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Ответ Maecenas
не шарит? У неё интернета нет что ли? Зачем выгораживать, ей же явно нравится это. Она во всей этой мишуре провластной участвует.
Я знаю людей гораздо старше Камилы которые реально не шарят, не интересуются, не ищут инфу. Просто тупо верят всему тому что говорят по телеку
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Ответ Александр Иванов
Молодец, Камила! Делай, что должно, и будь, что будет. Недовольные будут в любом случае, всем не угодишь.
Угождать, не воевать....всем и не надо....надо избранным
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Ответ девочкитакиедевочки
Вот вроде жаль девчонку, а получается и жалеть ее не за что. Кто то это принимает за хейт. Получается что это совсем и не хейт…….Эх, мама камилы, ее окружение что ж вы наделали? Камилу ни капелюшечки не жаль. Это ее выбор
себя пожалейте!
+4
-4
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Ответ Olga.t
Есть такое понятие - репутация.
И она за ней неплохо следит, у п.о.м.оек типа Дождя и т.д. не светилась. Остается надеяться, что и Щербакова с самой Этери перестанут стыдиться официальных мероприятий, а то более чем стыдно выходит.
+7
-7
0
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Ответ udod
фу, в какую же мерзкую компашку попала Валиева
архи....
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