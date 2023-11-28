Александр Жулин: «Хотелось бы международных стартов, естественно, они больше мотивируют. Будем надеяться, что когда-то ситуация изменится»

Александр Жулин высказался о недопуске фигуристов на международную арену.

«Конечно, хотелось бы международных стартов. Естественно, они всегда больше мотивируют.

Но мы все находимся в одной и той же ситуации. Будем надеяться, что когда-то эта ситуация изменится.

Конечно, все стараются, все работают, все пытаются становится лучше и расти. Но еще раз подчеркну, наличие международных соревнований всегда стимулирует больше», – сказал заслуженный тренер России.

Кто из фигуристов отобрался на чемпионат России, а кто на Спартакиаду? Шанс есть у Акатьевой и даже Ангелопола