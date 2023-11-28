Александр Жулин: «Хотелось бы международных стартов, естественно, они больше мотивируют. Будем надеяться, что когда-то ситуация изменится»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин высказался о недопуске фигуристов на международную арену.

«Конечно, хотелось бы международных стартов. Естественно, они всегда больше мотивируют.

Но мы все находимся в одной и той же ситуации. Будем надеяться, что когда-то эта ситуация изменится.

Конечно, все стараются, все работают, все пытаются становится лучше и расти. Но еще раз подчеркну, наличие международных соревнований всегда стимулирует больше», – сказал заслуженный тренер России. 

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28 комментариев

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a71
Да Жулин радуется изоляции. Где бы он тогда свой нафталин, которые называет программами, мог так выгодно монетизировать. Какие бы оценки получили Шанаева-Дрозд и Тютюнина на международных соревнованиях?
+12
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+9
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Wiley Fox
Будем надеяться, что когда-то ситуация изменится

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После взятия Киева в планах Варшава, потом взятие рейхстага на бис

А там и поход Суворова через Альпы на Аляску и возвращения форта Росс

После этого держись, Пандора! Ибо границы России нигде не заканчиваются(с)
+12
-5
+7
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Natasib88
Мне точно будет не хватать наших внутренних стартов, если все вернется в прежний формат. Очень понравилось, что вижу российских спортсменов из разных регионов.
+8
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versa
Надейся и жди, вся жизнь впереди... Зачем ему международные старты, ведь сам говорил "западный мир хочет убрать нас с планеты Земля". К врагам потянуло? Вроде и здесь неплохо кормят.
+6
-2
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Тайга86
Нового ничего не сказал, но хорошо что высказал свои мысли по этому поводу. Ждут все, и даже те, кто пытается доказать как нам зашибись и надо придумывать свое.
+5
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Mila Mila
Ответ a71
Да Жулин радуется изоляции. Где бы он тогда свой нафталин, которые называет программами, мог так выгодно монетизировать. Какие бы оценки получили Шанаева-Дрозд и Тютюнина на международных соревнованиях?
Да, насчёт нафталиновых программ Вы абсолютно правы, но хотелось бы ещё про музыку в программах упомянуть. После посещения Гран при в Москве, лично у меня, сложилось впечатление, чтотвся музыка, во всех 4-х видах - это какая-то бесконечная боль. Казалось бы, сейчас нет международных стартов и не нужно работать на международных судей и публику - давайте, дерзайте, пробуйте что-то новое, то , что у нас поймут и оценят ( причём не только отечественную музыку). Но увы, это беспросветно.
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Fellina
Какой «ум»!!!
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Америки не открыл. Все живут надеждами.
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Мира Заусова
Ответ Natasib88
Мне точно будет не хватать наших внутренних стартов, если все вернется в прежний формат. Очень понравилось, что вижу российских спортсменов из разных регионов.
Вот именно, благодаря сложившиеся ситуации региональные фигуристы и второго эшелона очень ожили и замотивировались, здесь явный плюс, тк количество топ спортсменов только растет👌
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Snowfan
Что, заграница нам поможет?
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КВАД
Надо не сидеть молча надеяться (так ничего не изменится), а использовать практически прямой выход на пресс-секретаря.))
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Mion
Ответ Mila Mila
Да, насчёт нафталиновых программ Вы абсолютно правы, но хотелось бы ещё про музыку в программах упомянуть. После посещения Гран при в Москве, лично у меня, сложилось впечатление, чтотвся музыка, во всех 4-х видах - это какая-то бесконечная боль. Казалось бы, сейчас нет международных стартов и не нужно работать на международных судей и публику - давайте, дерзайте, пробуйте что-то новое, то , что у нас поймут и оценят ( причём не только отечественную музыку). Но увы, это беспросветно.
Я удивилась, что никто в этом году не взял Артемьева, который умер в начале года. Вот уж был повод переслушать.
А уж музыку для «Свой среди чужих» - это вообще идеальная история для мужского ФК. Кстати, оч подошло бы Алиеву, вместо оладушек.
В итоге услышала интерпретацию на международном ГП у какой-то девочки из второго десятка
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КВАД
Ответ Девушка Безимени
кто ты таков, чтоб для меня первым быть))
Я и не претендую. И наверняка уже опоздал. Не будете исправлять? Как хотите. Наше дело - предложить.
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Девушка Безимени
Ответ КВАД
Безымени. Исправьте.
сначала прыгни квад
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Екатерина Ивановская
Жулин прям Америку открыл. А когда-то он и его Косолапов орали с пеной у рта, что все зашибись и без международных стартов. Я просто в шоке от того, кто тренирует мою самую любимую пару.
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Пупкин Вольдемар
,,Хотелось бы международных стартов,,. Хотеть не вредно, дорогой....
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maripous
Когда-нибудь.... а сейчас пусть довольствуются тем, что есть. Тем более, что им и здесь неплохо платят.
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alexnew
Ключевое слово когда-то.
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КВАД
Ответ Девушка Безимени
сначала прыгни квад
Я первый сказал. Первое слово дороже второго.
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Девушка Безимени
Ответ КВАД
Я первый сказал. Первое слово дороже второго.
кто ты таков, чтоб для меня первым быть))
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Девушка Безимени
Ответ КВАД
Я и не претендую. И наверняка уже опоздал. Не будете исправлять? Как хотите. Наше дело - предложить.
канеш опоздал)
можно, кста, через пробел и все
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B.Jones
Ответ КВАД
Надо не сидеть молча надеяться (так ничего не изменится), а использовать практически прямой выход на пресс-секретаря.))
Смешно они встретятся
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Блинчик
Когда вернёте золото Александре Трусовой, тогда ситуация и изменится.
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Буня Хох
Ответ Natasib88
Мне точно будет не хватать наших внутренних стартов, если все вернется в прежний формат. Очень понравилось, что вижу российских спортсменов из разных регионов.
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Буня Хох
Ответ Mila Mila
Да, насчёт нафталиновых программ Вы абсолютно правы, но хотелось бы ещё про музыку в программах упомянуть. После посещения Гран при в Москве, лично у меня, сложилось впечатление, чтотвся музыка, во всех 4-х видах - это какая-то бесконечная боль. Казалось бы, сейчас нет международных стартов и не нужно работать на международных судей и публику - давайте, дерзайте, пробуйте что-то новое, то , что у нас поймут и оценят ( причём не только отечественную музыку). Но увы, это беспросветно.
Количество повторов также поражает. Я даже не говорю про повторы музыки у разных фигуристов в текущем сезоне, но ведь из сезона в сезон разные фигуристы берут одну и ту же музыку: оскомину уже набили hit the road в новой обработке, сюита Пер Гюнт, обязательные в каждом сезоне Карузо, Кармен, Времена года и прочие мелодии "Золотого фонда ФК".
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Девушка Безимени
какая жалость
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