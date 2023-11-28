Александр Жулин: «Хотелось бы международных стартов, естественно, они больше мотивируют. Будем надеяться, что когда-то ситуация изменится»
Александр Жулин высказался о недопуске фигуристов на международную арену.
«Конечно, хотелось бы международных стартов. Естественно, они всегда больше мотивируют.
Но мы все находимся в одной и той же ситуации. Будем надеяться, что когда-то эта ситуация изменится.
Конечно, все стараются, все работают, все пытаются становится лучше и расти. Но еще раз подчеркну, наличие международных соревнований всегда стимулирует больше», – сказал заслуженный тренер России.
Кто из фигуристов отобрался на чемпионат России, а кто на Спартакиаду? Шанс есть у Акатьевой и даже Ангелопола
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После взятия Киева в планах Варшава, потом взятие рейхстага на бис
А там и поход Суворова через Альпы на Аляску и возвращения форта Росс
После этого держись, Пандора! Ибо границы России нигде не заканчиваются(с)
А уж музыку для «Свой среди чужих» - это вообще идеальная история для мужского ФК. Кстати, оч подошло бы Алиеву, вместо оладушек.
В итоге услышала интерпретацию на международном ГП у какой-то девочки из второго десятка
можно, кста, через пробел и все