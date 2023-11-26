Валиева заявила четверной тулуп, Муравьева – тройной аксель, Нелюбова – четверной лутц в произвольной программе на Гран-при России в Москве

Известно, какие элементы ультра-си заявили фигуристки в произвольной программе.

Сегодня женщины выступят на Гран-при России в Москве.

заявила четверной тулуп, – каскад тройной аксель – двойной тулуп.

В заявке – четверной лутц, Ангелина Палагина планирует исполнить тройной аксель, а – четверной сальхов.

После короткой программы Валиева занимает первое место с 81,27 баллами, Муравьева – второе с 76,67.