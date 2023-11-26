Валиева заявила четверной тулуп, Муравьева – тройной аксель, Нелюбова – четверной лутц в произвольной программе на Гран-при России в Москве
Известно, какие элементы ультра-си заявили фигуристки в произвольной программе.
Сегодня женщины выступят на Гран-при России в Москве.
Камила Валиева заявила четверной тулуп, Софья Муравьева – каскад тройной аксель – двойной тулуп.
В заявке Камиллы Нелюбовой – четверной лутц, Ангелина Палагина планирует исполнить тройной аксель, а Мария Парамонова – четверной сальхов.
После короткой программы Валиева занимает первое место с 81,27 баллами, Муравьева – второе с 76,67.
Всем удачи!
особенно ультрасишниц.
вот был бы праздник души)
Так и непонятно почему в прошлый раз никто не указал ТШТ о ошибочном контенте за целую то неделю.
И зачем вообще подавать аж за неделю и превращать это в пустую формальность, все равно же не соблюдают фигуристы, а заявки, как выяснилось, не проверяют.
Все хороши. Очень импонируют Палагина и Нелюбова
Удачи желаю всем, кто рискует и идёт на самые сложные элементы: триксель и квады!