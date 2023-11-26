Валиева заявила четверной тулуп, Муравьева – тройной аксель, Нелюбова – четверной лутц в произвольной программе на Гран-при России в Москве

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Мария Парамонова Камилла Нелюбова Серия Гран-при России Ангелина Палагина Фигурное катание

Известно, какие элементы ультра-си заявили фигуристки в произвольной программе.

Сегодня женщины выступят на Гран-при России в Москве. 

Камила Валиева заявила четверной тулуп, Софья Муравьева – каскад тройной аксель – двойной тулуп. 

В заявке Камиллы Нелюбовой – четверной лутц, Ангелина Палагина планирует исполнить тройной аксель, а Мария Парамонова – четверной сальхов. 

После короткой программы Валиева занимает первое место с 81,27 баллами, Муравьева – второе с 76,67. 

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78 комментариев

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Potapson
Удачи Валиевой! Очень хочется чтобы у неё всё получилось.
+60
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Ирина Иванова
Спорт продолжается. Пусть всем бесстрашным покорятся ультра-си.
+31
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Тайга86
Удачи. Судя по вчерашним вью, им это нужно для себя. Пусть поверят в свои силы, откатают с настроением.
+33
-3
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romeo5555
Всем квадисткам удачи!
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taisiahajrullina@gmail.com
Удачи Ками!очень хочется что бы всё у неё получилось!💗
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Sveta Arhipova
Надеюсь, риск оправдает себя, удачи девушкам!
+17
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Александр
вообще Ками сегодня не нужен квад... чтобы удержать преимущество - достаточно просто свою программу чисто откатать...
+12
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Бильм@н
Ответ Зулфира Мухаметшина
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Фу. Даже удачи нормально, без оскорблений, пожелать не в состоянии.
+15
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Jessi
Удачи Соне Муравьевой! Пусть прокат будет чистым и триксель покорится!
+25
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Е...С
Всем девочкам удачи, а если не получится, не растраиваться.
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АннаФ
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Рада видеть столько заявок на ультра си!
Всем удачи!
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asusp527
Ответ Юра Плисецкий
По заявкам ожидается знатная заруба. А вот что обидно. Даже если спортсменки не приземлят свои ультра-си, Яметова при идеально чистом прокате не победит.
Так у нее при самом благоприятном возрасте нет ультра-си. Хватит уже этих стенаний.
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Жизненная
Удачи, девочки!
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Док Аксель
Пусть все девчата с заявленным контентом справятся и успешно откатают ПП.Удачи !
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<vella>
хотелось бы чистых прокатов всех фигуристок,
особенно ультрасишниц.
вот был бы праздник души)
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Лакс
Согласно требованиям, контенты должны были быть отправлены не позднее 19.11.
Так и непонятно почему в прошлый раз никто не указал ТШТ о ошибочном контенте за целую то неделю.
И зачем вообще подавать аж за неделю и превращать это в пустую формальность, все равно же не соблюдают фигуристы, а заявки, как выяснилось, не проверяют.
+11
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Аленка_76
Удачи девчонкам!
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Syndycate
Удачи Камиле, Софье и Ксении
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люблю тутберят
чистых прокатов всем!!!!
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Fellina
Ответ Anatiana
Да здравствуйте заруба! Задайте жару, девоньки! Пусть Луна и иже с ней лопнут от злости и зависти!
Да им это без разницы)
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N-fox
Ответ Юра Плисецкий
По заявкам ожидается знатная заруба. А вот что обидно. Даже если спортсменки не приземлят свои ультра-си, Яметова при идеально чистом прокате не победит.
Ее вчеоа на 3-3 шатало, было очень неуверенно.
+6
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Gelios77
Ответ Юра Плисецкий
По заявкам ожидается знатная заруба. А вот что обидно. Даже если спортсменки не приземлят свои ультра-си, Яметова при идеально чистом прокате не победит.
Странные страдания по Яметовой. Помимо не упаденных прыжков, есть много над чем ей предстоит работать. У неё не дотянуты колени и стопы, брошены руки, не вычищены программы. Тут скорее всего к мастерству тренеров вопрос. С прыжков она не падает, но на этом всё. Данные у неё очень хорошие. Скорость есть, прыгает хорошо. Но для побед этого не достаточно.
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YanaAaa.:
Удачи Камила! С Богом!
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Ирина С
Ох, девчонки, пусть у вас прыгнется!
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asusp527
Ответ Бильм@н
Фу. Даже удачи нормально, без оскорблений, пожелать не в состоянии.
Соня красивая и милая, второй "носатый" в представлении титулов не нуждается. Удачи!
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Алёна Вода
Всем--успешно исполнить задуманное и отобраться на Чемпионат по прыжкам!
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galik55
Ответ romeo5555
Всем квадисткам удачи!
Вот наконец разумное пожелание
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Маргарита В Сафронова
Девочки накатывают ультра уже всерьёз. Всем удачи.
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Бильм@н
Ответ Юра Плисецкий
По заявкам ожидается знатная заруба. А вот что обидно. Даже если спортсменки не приземлят свои ультра-си, Яметова при идеально чистом прокате не победит.
А он у нее был? Идеальный прокат-то.
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olvl
Ответ asusp527
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Камила выиграла ЧР по прыжкам. Не помню, чтобы падала. Такие сложные прыжки вечно никто не прыгает. Камила старается, это достойно уважения.
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Бильм@н
Ответ Владимир Георгия
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Какой "весь мир" и когда признал?))
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esctyyyyy
Удачи Камиле и Соне! Пусть тулуп и триксель покорятся
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На Пекин
Ответ Маргарита Михайловна
Только бы Валиева не упала с этого тулупа. Может лучше не рисковать.
Она последней катается, сориентируется по ситуации, говорила, что у неё много вариантов прыжков.
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Алла Рогальская
Сонечке -удачи !! Улыбнись -сегодня твой день !!
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galik55
Всем девочкам с ультра си удачи и чистого проката.
Все хороши. Очень импонируют Палагина и Нелюбова
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КВАД
Ответ alexnew
Тулуп понятно, что заявила, а полная заявка какая?
Слайдинга нет.
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asusp527
Ответ Юра Плисецкий
Я пишу про качество проката и оценивания.
А я про то, какими тренировками они достигались.
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missis-Zima
Ответ Юра Плисецкий
По заявкам ожидается знатная заруба. А вот что обидно. Даже если спортсменки не приземлят свои ультра-си, Яметова при идеально чистом прокате не победит.
а должна?
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Владимир Георгия
Ответ asusp527
Под допингом опережала, это туфта.
А вы под каким допингом злорадничаете?
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ВИван
Сонечке позитивного настроя и чистого проката! КП у нее несмотря на падение была восхитительной. Удачи Веронике и 2 Ксюшам!
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Оксана Иванова
Вечер обещает быть томным
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ксанна
Всем соревнующимся желаю объективных оценок судейской бригады, чтобы за одинаковые промахи одинаково снижали оценки и не задирали компоненты, уравнивая шансы тем, кто не исполняет ультра-си.

Удачи желаю всем, кто рискует и идёт на самые сложные элементы: триксель и квады!
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Александр
Ответ Юра Плисецкий
Сегодня другой день. А вчера Яметова катала после Валиевой и ее оценок. Беспорно Яметовой как и любой другой девочке нужно тренировать выдержку.
она не конкурирует с Ками, поэтому ей до её оценок параллельно....
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Железная Леди
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Ответ Лакс
Согласно требованиям, контенты должны были быть отправлены не позднее 19.11. Так и непонятно почему в прошлый раз никто не указал ТШТ о ошибочном контенте за целую то неделю. И зачем вообще подавать аж за неделю и превращать это в пустую формальность, все равно же не соблюдают фигуристы, а заявки, как выяснилось, не проверяют.
Удачи Яметовой. заслужила , не блатная.
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Александр
Ответ Лариса Ильинова
Проснитесь, Петросян на этом этапе не было ( чем чище ангел, тем злее демоны)!
а что, она катается как Юдзуру. чтобы 9+ в компы получать с падениями???... разницы нет... юниорское катание, у которого потолок при чистом, идеальном прокате 9ка... и то, с натяжкой и вопросами... у меня по всему гранпри претензии к судьям, и не только в этом году... что думаете, просто так все взрослые фигуристки свалили?... да они участвовать в этом цирке не хотят..
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Владимир Георгия
Ответ asusp527
Я не даю поводов для суда в отличие от.
Если проверить деятельность вашу по охаиванию наших триумфаторов, то вы наверняка заработали повод.
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Лакс
Ответ Железная Леди
не исправляются. А для чего штаб?
не надо мне задавать вопрос, который я сам не раз здесь задавал
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Оскар Муравьёв
А в итоге снова все без ультра си
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Маргарита Михайловна
Только бы Валиева не упала с этого тулупа. Может лучше не рисковать.
вангую. Если не упадет, то вращения на слезах будут.
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Владимир Георгия
Ответ Бильм@н
Какой "весь мир" и когда признал?))
То что она опережала всех на 40 -60 баллов вы не знаете. Советую почитать отзывы зарубежных итд , чтобы войти в курс.
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