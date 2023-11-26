Железняков об уходе от Тутберидзе: «Проработал честно 15 лет в команде, вложил в детей все, что мог. А теперь пришло время нового этапа жизни»

Хореограф Алексей Железняков рассказал, почему ушел из команды Этери Тутберидзе.

«Друзья, ушел заниматься своими проектами, времени катастрофически не хватало, я не молодею, и пришло время плотно заниматься развитием своего дела, чтобы к старости не было мучительно больно остаться на задворках и жить на одну пенсию.

Жизнь хореографа и артиста балета тем и жестока, если травма, ты никому не нужен, возраст, ты опять никому не нужен, так вот, кто вовремя не спохватился – тот остался в одном темном неприятном месте.

Знаете, сколько я знаю моих коллег, которые в возрасте вдруг стали никому не нужны!? Много, ребятки, много, и это печально, я так не хочу. Вы должны меня понять и принять мое решение, как говорится, должны, но не обязаны😉

Наш рабочий век тоже скоротечен, работать на танцполе по 6 занятий в день – не за компьютером весь день просидеть, уж поверьте. Я, может, конечно, не выгляжу на 42, но, к сожалению, мне уже 42. Так что, друзья, делаем правильные выводы.

Проработал честно 15 лет в команде, вложил в детей все, что мог, ну, а теперь пришло время нового этапа жизни.

Помните, как в одной юмористической передаче? Понять и простить😜😂» – написал Железняков в телеграм-канале.

«Тутберидзе! Никогда не ценит. Прости, любовь». Почему ушел Железняков?