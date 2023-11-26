Железняков об уходе от Тутберидзе: «Проработал честно 15 лет в команде, вложил в детей все, что мог. А теперь пришло время нового этапа жизни»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков рассказал, почему ушел из команды Этери Тутберидзе.

«Друзья, ушел заниматься своими проектами, времени катастрофически не хватало, я не молодею, и пришло время плотно заниматься развитием своего дела, чтобы к старости не было мучительно больно остаться на задворках и жить на одну пенсию.

Жизнь хореографа и артиста балета тем и жестока, если травма, ты никому не нужен, возраст, ты опять никому не нужен, так вот, кто вовремя не спохватился – тот остался в одном темном неприятном месте.

Знаете, сколько я знаю моих коллег, которые в возрасте вдруг стали никому не нужны!? Много, ребятки, много, и это печально, я так не хочу. Вы должны меня понять и принять мое решение, как говорится, должны, но не обязаны😉

Наш рабочий век тоже скоротечен, работать на танцполе по 6 занятий в день – не за компьютером весь день просидеть, уж поверьте. Я, может, конечно, не выгляжу на 42, но, к сожалению, мне уже 42. Так что, друзья, делаем правильные выводы.

Проработал честно 15 лет в команде, вложил в детей все, что мог, ну, а теперь пришло время нового этапа жизни.

Помните, как в одной юмористической передаче? Понять и простить😜😂» – написал Железняков в телеграм-канале. 

«Тутберидзе! Никогда не ценит. Прости, любовь». Почему ушел Железняков?

73 комментария

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Е...С
Железняков - это нож в спину. Какой же вы все-таки меркантильный, а обещали остаться в этой команде, пока не уйдете на пенсию и конечности не откажут.
+87
-14
+73
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Defender64
Проработал 15 лет.
А потом вонзил нож в спину
+70
-12
+58
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Алеся Ткаченко
Ответ Е...С
Железняков - это нож в спину. Какой же вы все-таки меркантильный, а обещали остаться в этой команде, пока не уйдете на пенсию и конечности не откажут.
Даже если миллион предложат обещал не уходить,а сам ушел.Трепло
+53
-5
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Тайга86
Какой-то сумбур. Вроде все всё уже поняли. Сколько еще можно давать вью? Лучше бы к психологу сходил, если не может со всем этим справиться.
+41
-4
+37
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Алена Иванова
Мы уже всё поняли Алексея, идите уже. Ещё месяц будет прощаться. Боюсь ФК так и не избавиться от комментариев Железнякова.
+33
-5
+28
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imaxim
Драма квин
+30
-3
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Блинчик
Ответ Gemma157
Это просто возмутительно: 15 лет тренерша была его надеждой и опорой, 15 лет была своим человеком..15 лет..15 лет это не 2-3 сезона как у девочек, а 15 лет..подобрали его, сделали ему имя, а теперь из-за каких-то там проектов вонзить нож в спину. Предательство-одна из самые страшных вещей в жизни ☝
В какой-то момент Алексей вдруг решил, что он всего добился сам и сам себя сделал. Поэтому и ушёл строить свою школу. Ну, удачи ему. Хотя ещё никто, кто уходил от Тутберидзе, не добивался такого же успеха, как с ней.
+27
-3
+24
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Блинчик
Ответ Е...С
Железняков - это нож в спину. Какой же вы все-таки меркантильный, а обещали остаться в этой команде, пока не уйдете на пенсию и конечности не откажут.
Вот-вот. Поставил бабки выше человеческих отношений. Но, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ещё аукнется этому предателю его предательство.
+28
-7
+21
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БезызбежноНаКрасный
железяка, давай чернуху, не филонь. Все ждут)
+25
-4
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gold-for-zagitova
Ушел и ушел. Думаю, что ТШТ способен привлечь в свою команду не менее квалифицированных хореографов!
+22
-2
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Anna
Он как будто себя пытается убедить, что принял правильное решение
+19
-1
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Е...С
Ответ Утренняя Аврора
Какие травмы на танцполе? Наоборот, физическая нагрузка, а значит и здоровье и долголетие. А хореографы вообще не имеют возраста. С годами становятся сильнее. Чет он опять мудрит. Сказал бы просто, не хочу быть под началом, хочу сам себе быть хозяином. И пишет, и пишет. Его даже толком никто не упрекает за то, что покинул штаб.А он все пишет. Немного странный.
Просто по гонорарам с Тутберидзе не договорился. А как он пел - деньги вообще не имеют значения, дайте только рядом с любимой Этери быть.
+21
-6
+15
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Бильм@н
"тот остался в одном темном неприятном месте" - а про что это он? Про ТШТ?))
+23
-9
+14
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Блинчик
Предателей мы не прощаем!
+21
-8
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versa
Ответ Е...С
Просто по гонорарам с Тутберидзе не договорился. А как он пел - деньги вообще не имеют значения, дайте только рядом с любимой Этери быть.
Это всего вероятнее, был же снесённый пост "Тутберидзе никогда не ценит". Оклад на фабрике не устроил.
+17
-4
+13
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Юра Плисецкий
Да ладно, все уже поняли и простили.
Работай дальше над своими проектами, пусть всё будет хорошо.
+16
-4
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Утренняя Аврора
Какие травмы на танцполе? Наоборот, физическая нагрузка, а значит и здоровье и долголетие. А хореографы вообще не имеют возраста. С годами становятся сильнее. Чет он опять мудрит. Сказал бы просто, не хочу быть под началом, хочу сам себе быть хозяином. И пишет, и пишет. Его даже толком никто не упрекает за то, что покинул штаб.А он все пишет. Немного странный.
+21
-9
+12
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Kareglazaya
Чем больше он объясняет и оправдывается, тем больше людей начинает думать, что это не просто увольнение по собственному))))
+16
-4
+12
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это просто возмутительно: 15 лет тренерша была его надеждой и опорой, 15 лет была своим человеком..15 лет..15 лет это не 2-3 сезона как у девочек, а 15 лет..подобрали его, сделали ему имя, а теперь из-за каких-то там проектов вонзить нож в спину. Предательство-одна из самые страшных вещей в жизни ☝
+28
-16
+12
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Бильм@н
Ответ Владимир Георгия
То что хейтеры не угомонятся, говорит о том , что это не адекватные люди. Хейтерем лишь над кем -либо потроллиться, но себя не троллят , хотя бездарны, а лишь завидуют. Железняков на своей новой- старой работе, может зарабатывать гораздо больше , чем в Хрустальном. Правильно всё делает, пора свой бизнес развивать.
Тут сам Железяка никак не угомонится. Все пишет и пишет.
+13
-2
+11
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Skyolker
Если отбросить все его интернет-баталии, мне нравилось, как он с детьми работал. Они классно у него танцевали.
+9
-1
+8
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Бильм@н
Ответ БезызбежноНаКрасный
железяка, давай чернуху, не филонь. Все ждут)
Мало накатил. Еще не вечер)
+12
-5
+7
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Kovka Gnutik
Совершенно адекватный текст.
+12
-6
+6
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Katt Lady
А с чего он взял, что за компьютером легко работать
+6
0
+6
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vanessa2021
Мерзкий тип.

Его надо "понять и простить", а сам поливал своим содержимым несовершеннолетних девочек за переходы к другим тренерам.
+16
-11
+5
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Бильм@н
Ответ Kovka Gnutik
Совершенно адекватный текст.
Он теперь каждую неделю будет такие "адекватные" тексты выдавать?)))
+10
-5
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John Doe
Ответ Юра Плисецкий
Каких предателей? Если Тутберидзе взяла на его место другого хореографа. А по сути уволила.
это отсылка на слова самого Железнякова, он обычно при уходе учеников из ТШТ говорит совершенно неадекватные вещи
+5
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Е...С
Ответ versa
Это всего вероятнее, был же снесённый пост "Тутберидзе никогда не ценит". Оклад на фабрике не устроил.
Деньги, конечно, не имеют значение, пока тебе их исправно в большом количестве дают. Наверное, прикрутила Тутберидзе немного денежный краник, расходы на аскетов слишком большие. Хорошо хоть дополнительный заработок в виде нового ледового дворца скоро будет, вдруг решат Диана с Глебом больше аскетами не быть.
+10
-5
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vanessa2021
Ответ Юра Плисецкий
Все понимают, что он озвучивал мнение штаба.
Ну т е Железняков работал канализацией тшт? За бабло помои лил на девочек? Тогда он выглядит еще более омерзительным.
+8
-3
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Серенада солнечной долины
Ответ Утренняя Аврора
Какие травмы на танцполе? Наоборот, физическая нагрузка, а значит и здоровье и долголетие. А хореографы вообще не имеют возраста. С годами становятся сильнее. Чет он опять мудрит. Сказал бы просто, не хочу быть под началом, хочу сам себе быть хозяином. И пишет, и пишет. Его даже толком никто не упрекает за то, что покинул штаб.А он все пишет. Немного странный.
Физическая нагрузка хороша в меру. Человек вам объясняет, что уже не в состоянии работать с прежним кпд, не вывозит по 6 уроков в день нон-стоп прыгать с детьми. А это необходимо. В своей же школе он сможет просто руководить процессом.
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Элла Бурс
Все пишут что все все поняли))Я вот ничего не поняла;)
Почему он ушел?
Какая есть информация у меня в голове: Железняков верой и правдой служил в "Хрустальном", потом начал подстилать соломку чтоб не оказаться в темном месте и начал работе с фигуристками уделять меньше времени чем своим проектам, далее они с Этери расстались, ну типо по обоюдному согласию. Так или нет?))
Чтоб уж был у меня закрыт этот важный гештальд;)
+7
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rbb
За компьютером тоже тяжело работать, зрение садится. Везде работать тяжело.
+3
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rbb
Ответ Kareglazaya
Чем больше он объясняет и оправдывается, тем больше людей начинает думать, что это не просто увольнение по собственному))))
Конечно, из таких мест только вперед ногами выносят. Как аналог госдумы. Гарантированные деньги, слава, почет, которые опять же можно монетизироаать. Кому нужны эти студии....не рассчитал свои возможности, захотел больше заработка на стороне. Как всегда жадность, порок человеческий.
+3
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Gemma157
Это просто возмутительно: 15 лет тренерша была его надеждой и опорой, 15 лет была своим человеком..15 лет..15 лет это не 2-3 сезона как у девочек, а 15 лет..подобрали его, сделали ему имя, а теперь из-за каких-то там проектов вонзить нож в спину. Предательство-одна из самые страшных вещей в жизни ☝
вооот
+9
-6
+3
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Юра Плисецкий
Ответ Anna
Он как будто себя пытается убедить, что принял правильное решение
Всё он правильно сделал. Это просто пиар. А пиар наше всё.
+6
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Βадим Μамонтов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Блинчик
В какой-то момент Алексей вдруг решил, что он всего добился сам и сам себя сделал. Поэтому и ушёл строить свою школу. Ну, удачи ему. Хотя ещё никто, кто уходил от Тутберидзе, не добивался такого же успеха, как с ней.
Да взять ту же Медведеву, результаты стали лучше
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Марина Рязанова
надоел уже свои простыни строчить, если бы была большая загруженность работой некогда было бы столько постов выкладывать, вон Тутберидзе работает, гайки закручивает в хрустале и не вспоминает про него, ну....по крайней мере до следующего интервью)))
+4
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Серенада солнечной долины
Ответ Блинчик
Вот-вот. Поставил бабки выше человеческих отношений. Но, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ещё аукнется этому предателю его предательство.
Так он не в другой штаб ушел, а свой проект развивать. И потом человек вам объясняет, что уже физически не в состоянии работать с прежним кпд. В своей школе он наймет толковую молодежь, а сам будет руководителем. А тшт нужен человек, который будет по 6 уроков в день плясать с детьми. Вы разницу улавливаете?
+4
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+2
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Anatiana
Как в мультике "Жил-был пёс"
+2
0
+2
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Элла Бурс
Ответ КВАД
Поймайте Железяку, напоите его, и он вам всё расскажет. Только так. Лично. Иначе этот ВАЖНЫЙ для вас гештальт не закрыть.
Никогда не сомневалась что люди которые выделяют слова капсом и нормальное чувство юмора - две параллельные, которые никогда не пересекутся)
+3
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Lyudmila
У меня вопрос не по теме, но, подскажите пожалуйста, Прокофьева теперь не работает с Мишиным? Что случилось?
+2
0
+2
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Jul Khrom
Он не артист балета, которые действительно востребованы пока молоды и здоровы. Он хореограф, хореографы есть и пожилые, и с ограничениями по здоровью. Поэтому, наговорил как всегда много
+3
-1
+2
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spboksana
Уходя, уходи)
+5
-3
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AAPolyansky
в последние годы он развивал собственную студию и был "членом команды" постольку поскольку
+4
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КВАД
Ответ Элла Бурс
ахах) спасибо))
Приятно было поговорить с человеком на одной ироничной волне. До свидания.
+1
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rbb
Ответ Элла Бурс
Все пишут что все все поняли))Я вот ничего не поняла;) Почему он ушел? Какая есть информация у меня в голове: Железняков верой и правдой служил в "Хрустальном", потом начал подстилать соломку чтоб не оказаться в темном месте и начал работе с фигуристками уделять меньше времени чем своим проектам, далее они с Этери расстались, ну типо по обоюдному согласию. Так или нет?)) Чтоб уж был у меня закрыт этот важный гештальд;)
Вроде так, но на его проекты шли люди именно потому что он работал с фигуристами Т., а теперь кто пойдет, этих студий полно. Не лучше ли загородный дом, курочки, козочки....и будет чем занятся в старости и в темном месте не окажешся. А все остальное - кому это нужно...
+1
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Элла Бурс
Ответ КВАД
Ну вот вечерком и встретимся в тёмном закоулке.) Но до этого не забудьте напоить Железяку и закрыть свой ВАЖНЫЙ гештальт.
ХОРОШО ;)
+1
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КВАД
Да иди уже..
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versa
Ответ Е...С
Деньги, конечно, не имеют значение, пока тебе их исправно в большом количестве дают. Наверное, прикрутила Тутберидзе немного денежный краник, расходы на аскетов слишком большие. Хорошо хоть дополнительный заработок в виде нового ледового дворца скоро будет, вдруг решат Диана с Глебом больше аскетами не быть.
Да, аскеты явно статья расходов немалая. Смолкин сам всю кухню слил, что с первого дня в Штатах все затраты на родителях. Диане теперь с миссии не соскочить, дочь как продукт для реализации амбиций матери.
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0
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rbb
Наконец-то есть понятие, что после 50ти ты никому не нужен, будь ты чемпион - перечемпион или хореограф - перехореограф. А что останется? Угробленное здоровье и невозможность уехать из города и вести свое хозяйство по этой причине, и куча некому не нужных балетных студий от которых одни расходы.тут и наступает момент истины, чем оказывается в жизни надо было заниматся . А не амбициями. .
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