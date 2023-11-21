Ксения Синицына: «Надеюсь, что справлюсь с четверным тулупом и покажу его на соревнованиях. Это моя цель на сезон»
Ксения Синицына заявила, что прыгнуть четверной тулуп – ее цель на этот сезон.
– Понимаю, что вопрос про ультра-си после недавно перенесенной травмы преждевременен. Но если ты вернешься к этими элементам, то какой прыжок это будет?
– Наверное, моя душа лежит к четверному тулупу — самый распространенный прыжок у девушек. Есть определенная техника, по которой ты можешь его дожать, выехать и исполнять на стартах.
Я надеюсь, что с этим справлюсь и покажу его на соревнованиях. Это моя цель на этот сезон.
– К чемпионату России?
– Пока что не знаю, не буду обещать, просто так загадывать. Но очень хочется исполнять этот прыжок, чтобы быть на уровне, – сказала фигуристка.
Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное
Удачи! И пусть он получится.
Поэтому пишете о них во всех ветках.?
И Вы действительно не в курсе, что две креветки - это не про девочек Этери?
Погуглите кто об этом говорил
Пусть всё получиться, ведь есть Прыжковый турнир.