Ксения Синицына: «Надеюсь, что справлюсь с четверным тулупом и покажу его на соревнованиях. Это моя цель на сезон»

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Фигурное катание

Ксения Синицына заявила, что прыгнуть четверной тулуп – ее цель на этот сезон.

– Понимаю, что вопрос про ультра-си после недавно перенесенной травмы преждевременен. Но если ты вернешься к этими элементам, то какой прыжок это будет?

– Наверное, моя душа лежит к четверному тулупу — самый распространенный прыжок у девушек. Есть определенная техника, по которой ты можешь его дожать, выехать и исполнять на стартах.

Я надеюсь, что с этим справлюсь и покажу его на соревнованиях. Это моя цель на этот сезон.

– К чемпионату России?

– Пока что не знаю, не буду обещать, просто так загадывать. Но очень хочется исполнять этот прыжок, чтобы быть на уровне, – сказала фигуристка. 

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное

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17 комментариев

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Юлия
интересно будет посмотреть на её четверной, у неё тройные то очень низенькие. скользит да, красиво, что есть, то есть.
+15
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N-fox
Цель, конечно, поавильная. Но пока надо докручивать тройные.
+10
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EmperorNazer
У Ксюши низкие, зачастую недокрученные тройные прыжки. Объективно, никакого четверного у нее не будет, и я уверен, Ксюша сама прекрасно это понимает, а это все красивые слова для прессы. Ей теперь надо катать чисто свой набор на ЧР, в текущих реалиях этого вполне может хватить для попадания в шестерку, а значит, и в сборную, мимо которой Ксюша постоянно пролетает.
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Alex Johnson
Небольшой спойлер: не будет никакого четверного тулупа. Но Ксюша и без него хороша.
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Oleandra
Ну раз ей на тройных недокруты сплошь моргают, то моргнут и на кваде.
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Лека-Лека
Очень хочется наконец увидеть чистый квад тулуп от Ксюши на соревнованиях.
Удачи! И пусть он получится.
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Лека-Лека
Ответ RusVector
Конечно справится! У нее же не Тутберидзе тренер, которая котлеты и йогурты у детей отбирает! Ксюша питается правильно, а не двумя креветками. Поэтому и сил для прыжка должно хватить! Удачи тебе, Ксения!
У ВАс денег на креветки не хватает?
Поэтому пишете о них во всех ветках.?
И Вы действительно не в курсе, что две креветки - это не про девочек Этери?
Погуглите кто об этом говорил
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Ashly
Удачи, Ксюшенька! Пусть все получится.
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Юра Плисецкий
Хорошие планы, только включай трезвый расчет.

Пусть всё получиться, ведь есть Прыжковый турнир.
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Жизненная
Ответ RusVector
Конечно справится! У нее же не Тутберидзе тренер, которая котлеты и йогурты у детей отбирает! Ксюша питается правильно, а не двумя креветками. Поэтому и сил для прыжка должно хватить! Удачи тебе, Ксения!
пока у нее не хватает сил на 3-3 во второй половине, да и первой половине она 3-3 не докручивает....а так да, для четверного сил должно хватить, у нее же не ЭТ тренер)))
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Железная Леди
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От всей души желаю справится с тулупчиком.
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ice_victory
Главное без травм, удачи Ксения!
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Тайга86
Ксюшу явно победа на этапе замотивировала еще больше. Как же важно бывает победить и открыть второе дыхание. Раз про квад говорит, значит уже пробовала и есть желание пробовать еще. Пусть все заветные сбываются, а желания преобразовываются в результат. Дальнейших успехов Ксении в сезоне.
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