Ксения Синицына: «Надеюсь, что справлюсь с четверным тулупом и покажу его на соревнованиях. Это моя цель на сезон»

Ксения Синицына заявила, что прыгнуть четверной тулуп – ее цель на этот сезон.

– Понимаю, что вопрос про ультра-си после недавно перенесенной травмы преждевременен. Но если ты вернешься к этими элементам, то какой прыжок это будет?

– Наверное, моя душа лежит к четверному тулупу — самый распространенный прыжок у девушек. Есть определенная техника, по которой ты можешь его дожать, выехать и исполнять на стартах.

Я надеюсь, что с этим справлюсь и покажу его на соревнованиях. Это моя цель на этот сезон.

– К чемпионату России?

– Пока что не знаю, не буду обещать, просто так загадывать. Но очень хочется исполнять этот прыжок, чтобы быть на уровне, – сказала фигуристка.

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное