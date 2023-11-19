«Влюблена в свой путь и жду, что мне жизнь подготовила в будущем». Евгении Медведевой исполнилось 24 года
Евгения Медведева поделилась мыслями о дне рождения.
Сегодня двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнилось 24 года.
«24🤍
В этот раз я не делала никаких фотосессий. Этот год без лишнего и наносного. Я выросла, и 24 года уже звучит солидно. Счастье здесь, и оно всегда с нами и в наших руках. Я расту, меняюсь, и это прекрасно.🤍 Влюблена в свой путь и жду, что мне жизнь подготовила в будущем.
Спасибо всем за поздравления!❤️» – написала Медведева.
только добра, счастья и здоровья!
наглядный пример, как артистичная и амбициозная девочка со средними физическими данными смогла достигнуть таких высот в любимом деле.
после Слуцкой самое большое количество золотых медалей на международных стартах.
стежками! Начало этого пути триумфальное,
а дальше все пойдёт еще лучше!
Восхищаюсь этой девочкой!
Так держать и полный вперёд!