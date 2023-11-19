«Влюблена в свой путь и жду, что мне жизнь подготовила в будущем». Евгении Медведевой исполнилось 24 года

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева поделилась мыслями о дне рождения.

Сегодня двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнилось 24 года.

«24🤍

В этот раз я не делала никаких фотосессий. Этот год без лишнего и наносного. Я выросла, и 24 года уже звучит солидно. Счастье здесь, и оно всегда с нами и в наших руках. Я расту, меняюсь, и это прекрасно.🤍 Влюблена в свой путь и жду, что мне жизнь подготовила в будущем.

Спасибо всем за поздравления!❤️» – написала Медведева.

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24 комментария

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Жизненная
С днём рождения, Женя! Спасибо, что дарила нам радость и восторг!
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Люсия Федосова
Наша Легенда Мирового ФК Женя Медведева С Днём рождения .Желаем тебе всего наилучшего .Удачи по жизни .
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<vella>
Женю с ДР!
только добра, счастья и здоровья!
наглядный пример, как артистичная и амбициозная девочка со средними физическими данными смогла достигнуть таких высот в любимом деле.
после Слуцкой самое большое количество золотых медалей на международных стартах.
+21
-4
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Тайга86
Хорошо сказано. Слава взрослой самодостаточной девушки, но у которой все ещё впереди. Пусть все в этой жизни приносит только радость. С Днём рождения, Евгения!
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Настасья Белоглазова
Мне тоже скоро 24. Желаю Жене (и себе тоже) терпения и душевного равновесия. Всё будет.
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missis-Zima
Женечка,с Днем Рождения! Искренних любящих людей рядом.Пусть все твои мечты сбываются и все задуманное исполняется.Будь счастлива!
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Manatusik
С Днем Рожденья, Женя!
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С днем рождения, чемпионка сердец 💞
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Tacciana
С днём рождения, чемпионка! Сияй!
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Хана Спектор
Женя,будь счастлива!!!
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Tytti
С Днём Рождения Женю! Счастья и успехов! Самая любимая😍
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Елена Спирина
С Днем рождения, Женечка! Пусть в твоей жизни будет только радостный и счастливый путь!
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ஹGrafLisik
С днём Рождения Женя! Многих высот достигла в спорте, и в жизни пожелаю счастья и успехов.
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Tytti
Умница и красавица!
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Виктория Манифик
Поздравляем Женю с днём рождения и желаем счастья, здоровья и успехов!!!
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Lieda
Пусть сопутствует любовь, процветание и успех на выбранном пути!
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Аленка_76
С Днём рождения, великую чемпионку! Удачи во всем! 🎉
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ДИОНИС
С Днём рождения, Женя! Удачи и успехов на долгом жизненном пути!
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-3
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Люся Т
Женя уже наметила свой путь крупными
стежками! Начало этого пути триумфальное,
а дальше все пойдёт еще лучше!
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Jo_Jo
С днём рождения, Женя!
Восхищаюсь этой девочкой!
Так держать и полный вперёд!
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Сашуля П
Женечка, и мы очень влюблены в твой путь, который проходим вместе с тобой - продолжай сиять! А нам уже пора ехать на премьеру фильма)
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Елена Спирина
Фигуристка, творящая красоту на льду, завоевавшая много титулов в спорте и любовь среди болельщиков, удачи тебе в будущем
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