Эван Бейтс: «Мы допустили ошибки, но это потому, что мы рискуем и не стараемся осторожничать. Я точно знаю, что эта тактика окупится»

Теги танцы на льду Гран-при сборная США сборная Финляндии Эван Бейтс Мэдисон Чок Фигурное катание

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс оценили победу на Гран-при Финляндии.

Их слова приводит корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Бейтс: Для нас большая честь стоять на пьедестале почета серии Гран-при: это очень серьезные соревнования, сюда приезжают лучшие, так что расслабляться нельзя

Да, это далеко не первые наши соревнования, но нам по-прежнему нравится выступать, мы обожаем наши новые программы. Да, они сложные, нам приходится нелегко, но зачем оставаться в спорте, если не двигаться вперед?

Сегодня мы допустили ошибки, но это потому, что мы рискуем и не стараемся осторожничать. Я точно знаю, что эта тактика окупится.

Какие танцоры прошлого нас вдохновляют? Определено, Мэрил и Чарли (Дэвис и Уайт) и Тесса со Скоттом (Виртью и Моир). Обе эти пары – авторы настоящей революции в танцах на льду, из вклад в фигурное катание невозможно переоценить. Нам выпала честь соревноваться и тренироваться с ними вместе – и это был бесценный опыт.

Чок: Я еще назову Джейн Торвилл и Кристофера Дина – это люди, которые перевернули наш спорт, настоящие легенды. Никто никогда не знал, чего от них ждать, они умели удивлять. Мы смотрим на них и понимаем, что нам есть, куда двигаться.

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1 комментарий

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Ayla
Ооочень многие всегда называют именно Мерил и Чарли и Тессу со Скотом, не зависимо от национальности, просто звучат эти фамилии, как вдохновляющие. Интересно почему не выделяют Пападакисов?
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