Энберт о прыжках ультра-си у иностранных фигуристок: «Я на этапах Гран-при видал и посильнее контент. Тенденция была задана не в этом сезоне»

Теги сборная России Гран-при Александр Энберт сборная Японии женское катание Александра Трусова Рион Сумийоши Хана Йошида Фигурное катание

Александр Энберт высказался о прыжках ультра-си у иностранных фигуристок.

Японка Рион Сумийоши исполнила четверной тулуп на Гран-при Франции. Победительница Гран-при Китая Хана Йошида заходила на тройной аксель в своих программах.

– Я на этапах Гран-при видал и посильнее контент, ха-ха. Эта тенденция, что в женском одиночном исполняются акселя в три с половиной оборота и четверные прыжки, была задана не в этом сезоне, а несколько сезонов назад. Так что здесь я вижу скорее желание мировых спортсменок следовать заданных тенденциям. Я рад видеть четверные, рад видеть акселя три с половиной, но это не они основополагатели этого тренда.

– У нас два этапа подряд выиграли спортсменки без-ультраси. Поэтому то, что люди на мировом уровне идут на четверные, на усложнение, мне кажется, это очень круто. Даже в отсутствие российских спортсменов они пытаются двигать фигурное катание вперед.

– Сто процентов, это нужно делать и это важно. Но это не в этом сезоне появилось. Ты (Александра Трусова – Sports.ru) первый четверной сделала в 2017 году. То есть сложно сказать, что тенденцию четверных прыжков на этапах Гран-при как будто бы сейчас задают и усложняют. Нет, мы видели на этапах международного Гран-при четверные.

Девушки соревнуются, девушки преодолевают себя, преодолевают гравитацию и вообще все законы физики, делают четверные. Я, конечно, восхищен этим, но все-таки на взрослых международных этапах Гран-при четверные прыжки встречались. Это сильный, классный набор для победы, который хочется видеть, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

Есть самый возрастной квад в женской фигурке! Японка Сумийоши сделала в 20 лет и рыдала от счастья 😱

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4 комментария

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SergioGF
Сумиоши, конечно, молодец, но недокрутик на кваде у неё приличный: как судьи могли его не заметить, выставив ей приличные GOE?
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KMR
Т.е пошла обратнае тенденция. Кто-то усложняет,а кто-то катает технику 6 -ти летней давности
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Natalia Solomakha
Интересное интервью, в плане того, как ветер меняется.
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ретроградный меркурий
Ответ SergioGF
Сумиоши, конечно, молодец, но недокрутик на кваде у неё приличный: как судьи могли его не заметить, выставив ей приличные GOE?
Примерно так же, как не заметили огромный недокрут на квадсальхове Кихиры на ЧЧК-21. Это только нашим девочкам надо в воздухе квад докрутить, чтоб вопросов не было, а иностранкам выехала - уже герой.
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