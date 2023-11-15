Энберт о прыжках ультра-си у иностранных фигуристок: «Я на этапах Гран-при видал и посильнее контент. Тенденция была задана не в этом сезоне»

Александр Энберт высказался о прыжках ультра-си у иностранных фигуристок.

Японка Рион Сумийоши исполнила четверной тулуп на Гран-при Франции. Победительница Гран-при Китая Хана Йошида заходила на тройной аксель в своих программах.

– Я на этапах Гран-при видал и посильнее контент, ха-ха. Эта тенденция, что в женском одиночном исполняются акселя в три с половиной оборота и четверные прыжки, была задана не в этом сезоне, а несколько сезонов назад. Так что здесь я вижу скорее желание мировых спортсменок следовать заданных тенденциям. Я рад видеть четверные, рад видеть акселя три с половиной, но это не они основополагатели этого тренда.

– У нас два этапа подряд выиграли спортсменки без-ультраси. Поэтому то, что люди на мировом уровне идут на четверные, на усложнение, мне кажется, это очень круто. Даже в отсутствие российских спортсменов они пытаются двигать фигурное катание вперед.

– Сто процентов, это нужно делать и это важно. Но это не в этом сезоне появилось. Ты ( – Sports.ru) первый четверной сделала в 2017 году. То есть сложно сказать, что тенденцию четверных прыжков на этапах Гран-при как будто бы сейчас задают и усложняют. Нет, мы видели на этапах международного Гран-при четверные.

Девушки соревнуются, девушки преодолевают себя, преодолевают гравитацию и вообще все законы физики, делают четверные. Я, конечно, восхищен этим, но все-таки на взрослых международных этапах Гран-при четверные прыжки встречались. Это сильный, классный набор для победы, который хочется видеть, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

Есть самый возрастной квад в женской фигурке! Японка Сумийоши сделала в 20 лет и рыдала от счастья 😱