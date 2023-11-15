Александра Трусова стала ведущей подкаста на Okko. Она взяла интервью у Александра Энберта

Теги Александр Энберт пары женское катание Александра Трусова Okko Фигурное катание

Александра Трусова стала ведущей подкаста «Прокат Show» на Okko.

Она взяла интервью у Александра Энберта

Фигуристы обсудили итоги Гран-при России в Казани и Гран-при Китая. 

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27 комментариев

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Ритт
Немного посмотрела, вроде нормально у нее получается. Молодец Саша, что пробует себя как интервьюер. Хотя, лучше бы они с Аней соревновались.
+29
-7
+22
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Аленка_76
Неплохо у Саши получилось
+25
-3
+22
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Елена Спирина
Желаю Саше развиваться в этом направлении. У нее должно получиться
+20
-2
+18
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romeo5555
Пусть Саша не многословная, но рассказывает интересно 😉
+18
-2
+16
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Мороженко
Пока такое ощущение, что Саша Энберт ведёт. Отличное решение, что именно он первый гость для Саши в качестве интервьюера.
У Саши Т хорошо получается, дальше должно быть ещё лучше. Может станет немного раскованнее с опытом и возьмёт ещё у кого-то интервью в ближайшее время.
+18
-3
+15
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As per
Ответ outvoice
Может быть, вопросы задавать у Александры получится интереснее, чем самой на них отвечать…)
Сейчас Саша говорит гораздо свободнее, чем раньше.
+15
0
+15
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Бильм@н
Очень хорошо, что Саша пробует что-то новое. Желаю ей успехов ей!
+12
0
+12
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Е...С
Никогда не ожидала, что на Сашу будет не только интересно смотреть на льду, но и слушать тоже. Молодец!
+11
0
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Ритт
Ответ outvoice
Может быть, вопросы задавать у Александры получится интереснее, чем самой на них отвечать…)
она хорошо отвечала
+21
-10
+11
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olvl
Если Саше это нравится, то почему не попробовать. Удачи.
+11
-1
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Аврора кубик
Интересно будет посмотреть на Сашу в новой роли))
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Аврора кубик
Ответ Аленка_76
Неплохо у Саши получилось
Вы уже посмотрели? Надо будет найти время и тоже послушать))
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tanya_1111
Ответ Natalia Solomakha
В Окко умники давно просекли, что их подкасты набирают просмотры в большой степени за счёт блока "вопрос-ответ" с Трусовой, вот и используют это на полную катушку. И Саше профит. Про Энберта подумалось, что он, пожалуй, единственный из фигуристов, кто так свободно держится перед камерой и вполне себе тянет как интервьюер и журналист. Хотела ещё назвать Транькова, но вспомнила эпичное "давать Первому каналу - плохая примета" (с)🤣🤪
Энберт в сто раз приятнее Транькова, такой доброжелательный он, приятный парень. Да и вообще как-то уютно что ли у них там на окко, хорошо что Саша попала именно туда.
+7
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antrrap
Ответ Ритт
Немного посмотрела, вроде нормально у нее получается. Молодец Саша, что пробует себя как интервьюер. Хотя, лучше бы они с Аней соревновались.
Видно было по последнему интервью, что у Саши улучшилась речь. Видимо, готовилась. Ну, пожелаем удачи, хотя согласна, что были больше рады видеть их обеих на соревнованиях!)
+6
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Natalia Solomakha
В Окко умники давно просекли, что их подкасты набирают просмотры в большой степени за счёт блока "вопрос-ответ" с Трусовой, вот и используют это на полную катушку. И Саше профит.
Про Энберта подумалось, что он, пожалуй, единственный из фигуристов, кто так свободно держится перед камерой и вполне себе тянет как интервьюер и журналист. Хотела ещё назвать Транькова, но вспомнила эпичное "давать Первому каналу - плохая примета" (с)🤣🤪
+5
0
+5
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RusVector
Очень круто! И платят больше, чем на первом!
+7
-2
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tanya_1111
Ну пойду посмотрю, что там у них.
+4
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tanya_1111
Ответ AllaS
На Окко недавно в качестве эксперта комментировала Саша Т, так Лина Фёдорова из неё клещами вытаскивала комментарии , даже не всегда удавалось . Так что пришлось Федоровой с самой собой разговаривать . После услышанного даже не представляю, как она берет интервью .
А мне кстати не нравится как много говорит Лина, это кошмар какой-то 5 сек не молчит. Хотя как интервьюер она мне понравилась, но не как комментатор. От Саши да, хотелось бы побольше именно технической оценки прокатов, вот это "супер" "вау" и т.п. этого мы и от Лины наслушаемся.
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Леди Брэкнелл
Ответ Мороженко
Пока такое ощущение, что Саша Энберт ведёт. Отличное решение, что именно он первый гость для Саши в качестве интервьюера. У Саши Т хорошо получается, дальше должно быть ещё лучше. Может станет немного раскованнее с опытом и возьмёт ещё у кого-то интервью в ближайшее время.
У Плющенко ))
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Kristine Kristine
Ответ Ритт
она хорошо отвечала
Только иногда как бы забывает фразу окончить.
+9
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Zooey Glass
Ответ antrrap
Видно было по последнему интервью, что у Саши улучшилась речь. Видимо, готовилась. Ну, пожелаем удачи, хотя согласна, что были больше рады видеть их обеих на соревнованиях!)
Да, мне тоже недавно показалось, что лучше стало.
+1
0
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Бильм@н
Ответ AllaS
На Окко недавно в качестве эксперта комментировала Саша Т, так Лина Фёдорова из неё клещами вытаскивала комментарии , даже не всегда удавалось . Так что пришлось Федоровой с самой собой разговаривать . После услышанного даже не представляю, как она берет интервью .
Ну Лина Федорова сама слова вставить не дает.
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outvoice
Может быть, вопросы задавать у Александры получится интереснее, чем самой на них отвечать…)
+9
-8
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nina1212
Ответ AllaS
На Окко недавно в качестве эксперта комментировала Саша Т, так Лина Фёдорова из неё клещами вытаскивала комментарии , даже не всегда удавалось . Так что пришлось Федоровой с самой собой разговаривать . После услышанного даже не представляю, как она берет интервью .
это же даже проще. просто читаешь вопрос по бумажке, остальное все собеседник расскажет
+3
-3
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