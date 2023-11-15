Александра Трусова стала ведущей подкаста на Okko. Она взяла интервью у Александра Энберта
Александра Трусова стала ведущей подкаста «Прокат Show» на Okko.
Она взяла интервью у Александра Энберта.
Фигуристы обсудили итоги Гран-при России в Казани и Гран-при Китая.
У Саши Т хорошо получается, дальше должно быть ещё лучше. Может станет немного раскованнее с опытом и возьмёт ещё у кого-то интервью в ближайшее время.
Про Энберта подумалось, что он, пожалуй, единственный из фигуристов, кто так свободно держится перед камерой и вполне себе тянет как интервьюер и журналист. Хотела ещё назвать Транькова, но вспомнила эпичное "давать Первому каналу - плохая примета" (с)🤣🤪