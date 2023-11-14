Миронова о произвольном танце: «Все кусочки музыки и переходы я собирала, нарезала и монтировала сама дома на компьютере»

Фигуристка Екатерина Миронова рассказала, как монтировала музыку к программе.

Миронова выступает в танцах на льду с Евгением Устенко. Произвольный танец в этом сезоне они катают под саундтрек Александра Десплы Shape Of Water к фильму «Форма воды».

«В программе собраны несколько стилистически разных эпизодов: основная тема, любовно‑романтическая и тема борьбы, иллюстрированная криками, выстрелами из оружия.

Все эти кусочки музыки и переходы я собирала, нарезала и монтировала сама дома на компьютере», – сказала спортсменка.

В октябре Миронова и Устенко стали третьими на этапе Гран-при России в Красноярске.