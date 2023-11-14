Миронова о произвольном танце: «Все кусочки музыки и переходы я собирала, нарезала и монтировала сама дома на компьютере»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Миронова Евгений Устенко Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Миронова рассказала, как монтировала музыку к программе.

Миронова выступает в танцах на льду с Евгением Устенко. Произвольный танец в этом сезоне они катают под саундтрек Александра Десплы Shape Of Water к фильму «Форма воды».

«В программе собраны несколько стилистически разных эпизодов: основная тема, любовно‑романтическая и тема борьбы, иллюстрированная криками, выстрелами из оружия.

Все эти кусочки музыки и переходы я собирала, нарезала и монтировала сама дома на компьютере», – сказала спортсменка.

В октябре Миронова и Устенко стали третьими на этапе Гран-при России в Красноярске.

 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IrinaKin
понравился их этот танец и костюмы шикарные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий