Екатерина Миронова о питании: «Правильного рациона нет, как и секрета. Придерживаюсь стратегии разумного потребления – позволять себе все, но в меру»

Фигуристы Миронова и Устенко, выступающие в танцах на льду, ответили на вопросы о питании.

«Организм всегда будет в порядке, если наблюдать за его состоянием. Важно быть гибким в вопросе питания, соблюдать режим и прислушиваться к потребностям.

Единого правильного рациона на все время нет, как и секрета. Есть только общие рекомендации, которые нужно подстраивать под индивидуальные особенности собственного организма.

Я придерживаюсь стратегии разумного потребления – позволять себе все, но в меру.

Никогда в жизни не запрещала себе вредную пищу, но и желания ее употреблять тоже не возникало. Вероятно, в этом и есть весь секрет: когда нет запрета, желание его нарушить уходит», – сказала Екатерина Миронова.



«Мой секрет в том, что я не отказываю себе ни в чем. Если чего-то хочется, значит, этого требует мой организм, и я стараюсь себя в этом не ограничивать. Просто не ем огромными порциями.

Я ем три-четыре раза в день, сбалансированно. Нет такого, чтобы на завтрак съел огромную тарелку еды, потом днем ничего не съел и только вечером поужинал.

У меня на завтрак умеренная порция, на обед умеренная порция, и, если не выхожу сразу после обеда на тренировку, есть еще перекус перед тренировкой. Ну и, естественно, после тренировки на ужин моя порция больше, потому что сил потрачено много и нужно восстанавливаться.

Основной упор делается на белок, особенно в период подготовки к сезону. Причем не только на животный, но и на растительный. Ем больше мяса, добавляю бобовые, например, фасоль, горох, чтобы наращивать мышцы», – добавил Евгений Устенко.