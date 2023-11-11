«Хотела бы я работать в разведке? Не задумывалась об этом». Щербакова выступила на «Битве школ» с номером «17 мгновений весны»

Анна Щербакова выступила с шоу-номером в рамках турнира «Битва школ» в Москве.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 представила номер под музыку из фильма «17 мгновений весны».

«Хотела бы я работать в разведке? Никогда не задумывалась об этом», – сказала Щербакова.