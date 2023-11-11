«Хотела бы я работать в разведке? Не задумывалась об этом». Щербакова выступила на «Битве школ» с номером «17 мгновений весны»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова выступила с шоу-номером в рамках турнира «Битва школ» в Москве.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 представила номер под музыку из фильма «17 мгновений весны».

«Хотела бы я работать в разведке? Никогда не задумывалась об этом», – сказала Щербакова. 

4 комментария

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Александр Шульгин
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Howard Norfolk
Какой вопрос, такой и ответ.
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arisstopane
надо понимать
что разведка, как и все остальные спецслужбы
всем известные или замаскированные под гуманитарные,
в том числе и международные структуры,
всего-навсего - обслуживающий персонал властей страны,
не имеющие самоценности...
романтизируют их только и исключительно в деспотиях третьего мира...
беги, анна, беги!)
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