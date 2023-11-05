Ишмуратова о выставке картин Кондратюка в ЦСКА: «Спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве»

Светлана Ишмуратова высказалась о выставке картин фигуриста Марка Кондратюка.

Выставка под названием «Из прошлого 2020-2022» состоялась на территории спорткомплекса ЦСКА.

«100 лет исполнилось нашему замечательному клубу – 100 лет побед. Недаром наш клуб называется самым легендарным, это клуб олимпийских чемпионов.

422 олимпийских чемпиона, которые выступали за наш армейский клуб. Мы этим очень гордимся. За каждым золотом стоит огромное количество тяжелой работы, преодоления себя и невзгод.

Сейчас у нас проходит выставка олимпийского чемпиона . Получается, что наши спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Кондратюк о выставке своих картин в ЦСКА: «Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ»