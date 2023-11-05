Ишмуратова о выставке картин Кондратюка в ЦСКА: «Спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве»

Теги Светлана Ишмуратова сборная России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Светлана Ишмуратова высказалась о выставке картин фигуриста Марка Кондратюка.

Выставка под названием «Из прошлого 2020-2022» состоялась на территории спорткомплекса ЦСКА.

«100 лет исполнилось нашему замечательному клубу – 100 лет побед. Недаром наш клуб называется самым легендарным, это клуб олимпийских чемпионов.

422 олимпийских чемпиона, которые выступали за наш армейский клуб. Мы этим очень гордимся. За каждым золотом стоит огромное количество тяжелой работы, преодоления себя и невзгод.

Сейчас у нас проходит выставка олимпийского чемпиона Марка Кондратюка. Получается, что наши спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Кондратюк о выставке своих картин в ЦСКА: «Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ»

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6 комментариев

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Olga.t
Пока это далеко от искусства...
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Пупкин Вольдемар
,,Налетай, торопись! Покупай живопись!,,
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Кокич
— А это что такое?
— Это Тауэр.
— Тауэр... Я как-то не совсем узнаю его.
— Это Тауэр, но как бы изнутри.
©
+4
-1
+3
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Agura
У Марка своеобразные работы. Конечно, профессиональным художником его назвать ещё нельзя, но все когда- нибудь начинали. Молодец, что пытается найти способ самовыражения вне льда. Могу только пожелать ему удачи.
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Lapo Elkann
Интересно в исскустве тоже считается корявым ?
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Светлана Романова
Ответ Пупкин Вольдемар
,,Налетай, торопись! Покупай живопись!,,
Откуда живопись.Из лесу вестимо.Маркуша рисует,а ЦСКА подвозит.
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