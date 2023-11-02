Теннисистка Кузнецова об интервью Тутберидзе: «Подъем на уровень выше всегда сопровождается адским трудом. Без стопроцентного фокуса на спорте великим в нем не стать»

Теги Светлана Кузнецова сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Теннисистка Светлана Кузнецова высказалась об интервью тренера Этери Тутберидзе.

«Посмотрела только что «Коммент.Тренер» Леонида Слуцкого с Этери Тутберидзе. В интернете уже довольно широкое обсуждение их беседы, видела много комментариев.

Несомненно, личные отношения – это сложная тонкая тема, в жизни и спорте, особенно между тренерами и спортсменами. Как это все непросто, я видела своими глазами на примере работы моего отца с его чемпионами. Что и рассказывает Этери в своем интервью.

Еще на отдыхе в Дубае я прочитала книжку Патрика Муратоглу, есть к нему тоже вопросы, конечно, но параллель между всеми видами спорта прослеживается одна – подъем на уровень выше всегда сопровождается адским трудом.

Спортсмены бывают разного типа, я не один раз об этом писала. Чем великолепны, например, Джокович, Надаль, Федерер – они могли взять первую строчку и держаться на ней очень долго. А есть те, кто идет к своей цели с большим трудом, берет ее и... все.

Это и Патрик пишет в своей книге, говорит Этери в интервью, и я сама видела у отца – как спортсмены достигают определенных высот, а дальше им уже ничего не нужно. И это тоже нормально.

За время бешеной гонки организм зачастую настолько истощается, что уже пропадает всякое желание двигаться дальше, их можно понять. Словом, любой спортсмен, достигший успехов, заслуживает большого уважения, как бы он ни строил свою дальнейшую карьеру.

Повторяю в который раз, что без стопроцентного фокуса на спорте великим в нем не стать. Это невероятный труд, физический и ментальный. А интервью Этери очень интересное, посмотрите», – написала Кузнецова в телеграм-канале. 

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11 комментариев

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Anna
Хоть кто-то нормально с пониманием дела и, главное, без предвзятости прокомментировал
+33
-3
+30
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Tata777
Ответ Anna
Хоть кто-то нормально с пониманием дела и, главное, без предвзятости прокомментировал
согласно...отличное интервью...лучшее
+11
-3
+8
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Александр Скворцов
Говорят, что искусство требует жертв. В этом смысле спорт-большое искусство. (С).
+11
-4
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La primavera
А Чен наоборот говорил, что, отвлекаясь на занятия в университете, понял, что спорт - это не вершина жизни, и кататься стало проще, что привело к фантастической стабильности)
+6
-1
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ДИОНИС
Очень правильные слова от Светланы Кузнецовой!
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Док Аксель
Иные предпочитают капипастить интервью предложениями и абзацами, а другие это читать и комментировать вместо того, чтобы посмотреть и послушать полностью интервью самому. Лёня молодец, подготовился к интервью и был в теме, а Этери обо всём поведала без реверансов и сахарной ваты...
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Григорий Шутров
Ответ La primavera
А Чен наоборот говорил, что, отвлекаясь на занятия в университете, понял, что спорт - это не вершина жизни, и кататься стало проще, что привело к фантастической стабильности)
Ну да, секс, бокс, джаз и четверные сами придут
+3
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Белла
Начала смотреть теннис женский из-за Светланы Кузнецовой, а теперь не смотрю, привет свете большой
+2
0
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sashati
Да что этого святого Патрика читать? - есть же хороший триллер "По щучьему веленью"..
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Сладкий пончик
Щас Кузнецовой быстро объяснят, что это все ерунда, а вот длинные карьеры и катание в удовольствие и когда есть что прокатить зрелое вот это да
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Даниил Александров
Ответ Александр Скворцов
Говорят, что искусство требует жертв. В этом смысле спорт-большое искусство. (С).
так говорят про красоту
0
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