Слуцкий о Тутберидзе: «Моя вершина, как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность!»

Леонид Слуцкий назвал интервью с Этери Тутберидзе своей вершиной.

Тутберидзе – заслуженный тренер России по фигурному катанию. Интервью с ней вышло накануне на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Моя вершина, как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность! Горжусь знакомством!» – написал бывший главный тренер сборной России по футболу Слуцкий.

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