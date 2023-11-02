Слуцкий о Тутберидзе: «Моя вершина, как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность!»

Теги Леонид Слуцкий сборная России Этери Тутберидзе Коммент.Шоу Фигурное катание

Леонид Слуцкий назвал интервью с Этери Тутберидзе своей вершиной.

Тутберидзе – заслуженный тренер России по фигурному катанию. Интервью с ней вышло накануне на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Моя вершина, как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность! Горжусь знакомством!» – написал бывший главный тренер сборной России по футболу Слуцкий.

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14 комментариев

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tanya_1111
Этери действительно выдающийся тренер, и потрясающая личность чего уж. Пожелаю ей душевного спокойствия, не похоже что все спокойно у нее на душе.
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Vsemtruba
Какой же Слуцкий скромный!
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Биатлонная зима
Этери как тренер бомба 💥👏⛸️многие тренера хотели бы такого взлета…
+5
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МАГА 123
Еще говорят, что фигурка в России уступает футболу и хоккею в аудитории, Слуцкий брал интервью у Карпина,Романцева, Сёмина и тд. ноль реакции. А тут прям ресурс взорвал.
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Маргарита В Сафронова
Да, интервью, действительно очень интересное, честное, без самолюбования и сенсационных на публику заявлений. Этери возвращается к бортику, ура!
Конечно, Дудаков симпатяшка, но я уже соскучилась всей тройке.
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FOOTBALL Live
Тутберидзе лучший тренер в 21 м веке
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Bulat89
Здесь согласен со Слуцким.
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milya ololo
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Ответ Sgi
Вершина ??! Грустно, если это так…
а у вас вершина какая? :)
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Ir2019
Мне кажется, что это самое откровенное её интервью. Её мнение может не совпадать с действительностью, но это её т.з., имеет место быть. Очень много накопилось обид вот и выплеснула всё. Мне кажется, что она искренне не понимает уходы девочек, в этом её беда. Она много для них сделала и любила их по-своему. Очень напоминает С. Жука. Талантлива, трудолюбива и порой жестока.
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Лека-Лека
Этери - уникальный тренер и прекрасный человек.
Спасибо ей за все.
Спокойствия, интересной работы, талантливых учеников и блестящих результатов!!
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Дмитрий Осипов
Ответ МАГА 123
Еще говорят, что фигурка в России уступает футболу и хоккею в аудитории, Слуцкий брал интервью у Карпина,Романцева, Сёмина и тд. ноль реакции. А тут прям ресурс взорвал.
а что интересного можно узнать у Карпина, Романцева? жевание старого и ничего жаренного:) а тут как раз самый актуальный международный вопрос - судьба олимпийского золота.
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Бене Гессерит
Нашли друг друга товарищи по разуму
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Sgi
Вершина ??! Грустно, если это так…
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Rhett Butler
Не Познер конечно, но тоже не плохо))
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