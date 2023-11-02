Слуцкий о Тутберидзе: «Моя вершина, как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность!»
Леонид Слуцкий назвал интервью с Этери Тутберидзе своей вершиной.
Тутберидзе – заслуженный тренер России по фигурному катанию. Интервью с ней вышло накануне на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
«Моя вершина, как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность! Горжусь знакомством!» – написал бывший главный тренер сборной России по футболу Слуцкий.
Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами
Конечно, Дудаков симпатяшка, но я уже соскучилась всей тройке.
Спасибо ей за все.
Спокойствия, интересной работы, талантливых учеников и блестящих результатов!!