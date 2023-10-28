Анна Фролова: «В этом сезоне я катаюсь спокойно, получаю удовольствие от соревнований. Не планирую ничего в плане мест»

Анна Фролова заявила, что получает удовольствие от соревнований.

Фигуристка идет второй после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Надеюсь, чисто катать буду до конца карьеры. В этом сезоне я катаюсь спокойно, получаю удовольствие от соревнований.

На этот сезон я не планирую ничего в плане мест. Мне говорят: «Ты выступаешь здесь через две недели». А я отвечаю: «Ура!».

Я могу выиграть? Я даже не смотрела состав. В этом сезоне я отписалась от всех информационных пабликов по фигурному катанию, не слежу за ним. Для меня это информационный шум», – сказала .