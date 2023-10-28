Анна Фролова: «В этом сезоне я катаюсь спокойно, получаю удовольствие от соревнований. Не планирую ничего в плане мест»

Теги сборная России женское катание Анна Фролова Серия Гран-при России Фигурное катание

Анна Фролова заявила, что получает удовольствие от соревнований.

Фигуристка идет второй после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Надеюсь, чисто катать буду до конца карьеры. В этом сезоне я катаюсь спокойно, получаю удовольствие от соревнований.

На этот сезон я не планирую ничего в плане мест. Мне говорят: «Ты выступаешь здесь через две недели». А я отвечаю: «Ура!».

Я могу выиграть? Я даже не смотрела состав. В этом сезоне я отписалась от всех информационных пабликов по фигурному катанию, не слежу за ним. Для меня это информационный шум», – сказала Фролова

9 комментариев

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vanessa2021
Аня была великолепна на льду. Связки, усложненные заходы-выезды както очень естественно вплетались в кружево танца Ани.
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Александр Шульгин
Молодец продолжай в том же ключе и все получится
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ВИван
Восхитительная девушка, умница, катается очень красиво, держу кулачки за нее в ПП!
+5
-1
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Бильм@н
Мы тоже получает удовольствие от прокатов Ани. Удачи ей завтра в ПП!
+4
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Аленка_76
Удачи Ане в ПП!
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Татьяна Моисеева
Ответ vanessa2021
Аня была великолепна на льду. Связки, усложненные заходы-выезды както очень естественно вплетались в кружево танца Ани.
Респект Ольге Глинке!
На мой взляд это лучший хореограф в нашем ФК, Дима Алиев не даст соврать.
Ну и плюс ещё супер хорео-способности этих двух фируристов - и вот такие шедевры рождаются в штабе Рукавицына)))
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Александр Шульгин
Ответ Veronika spuria
Фроловой немного бы поработать над образом на льду, слишком правильная. А так всё хорошо у неё.
Правильная это очень хорошо
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Татьяна Моисеева
Ответ ВИван
Восхитительная девушка, умница, катается очень красиво, держу кулачки за нее в ПП!
Её кп созвучна с Лизиной "Небо я" - обе программы хороши, девушки в них утончённые, одухотворённые, понимают, что и как катают, и трогают болельщиков своими выступлениями до глубины души.
Таких программ в нашем жо больше нет...
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