Анна Фролова: «В этом сезоне я катаюсь спокойно, получаю удовольствие от соревнований. Не планирую ничего в плане мест»
Анна Фролова заявила, что получает удовольствие от соревнований.
Фигуристка идет второй после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске.
«Надеюсь, чисто катать буду до конца карьеры. В этом сезоне я катаюсь спокойно, получаю удовольствие от соревнований.
На этот сезон я не планирую ничего в плане мест. Мне говорят: «Ты выступаешь здесь через две недели». А я отвечаю: «Ура!».
Я могу выиграть? Я даже не смотрела состав. В этом сезоне я отписалась от всех информационных пабликов по фигурному катанию, не слежу за ним. Для меня это информационный шум», – сказала Фролова.
На мой взляд это лучший хореограф в нашем ФК, Дима Алиев не даст соврать.
Ну и плюс ещё супер хорео-способности этих двух фируристов - и вот такие шедевры рождаются в штабе Рукавицына)))
Таких программ в нашем жо больше нет...