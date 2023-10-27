Гиллес об онкологии: «Визиты к врачу стали моей повседневной жизнью. Но я чувствую себя хорошо»

Фигуристка Пайпер Гиллес, у которой нашли рак, рассказала о своем самочувствии.

Гиллес – двукратный призер чемпионатов мира в танцах на льду, она выступает вместе с Полем Пуарье за сборную Канады. Зимой партнерше диагностировали рак яичников первой стадии.

«Визиты к врачу и осмотры теперь стали моей обычной повседневной жизнью. Но я чувствую себя хорошо и очень благодарна за то, что нахожусь здесь с Полем, и могу заниматься любимым делом», – сказала Гиллес перед стартом Гран-при Канады, который пройдет 28-29 октября.

Пуарье отметил, что дуэт хочет показать на соревнованиях новые программы.

«Мы рады, что наконец-то начинаем. Очень интересно поделиться с миром чем-то, во что мы сами верим. История [в произвольной программе «Грозовой перевал»] настолько сложна, что ее сложно передать в рамках четырехминутного проката.

Поэтому мы сфокусируемся на том, что показать страстную любовь между двумя людьми, которая может превратиться в токсичную. Будет интересно показать нашу темную сторону», – сказал Пуарье.

У канадской фигуристки нашли рак по ходу сезона, но она победила болезнь и взяла медаль ЧМ 👏