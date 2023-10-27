Гиллес об онкологии: «Визиты к врачу стали моей повседневной жизнью. Но я чувствую себя хорошо»

Теги танцы на льду Гран-при сборная Канады Гран-при Канады Поль Пуарье Пайпер Гиллес Фигурное катание

Фигуристка Пайпер Гиллес, у которой нашли рак, рассказала о своем самочувствии.

Гиллес – двукратный призер чемпионатов мира в танцах на льду, она выступает вместе с Полем Пуарье за сборную Канады. Зимой партнерше диагностировали рак яичников первой стадии.

«Визиты к врачу и осмотры теперь стали моей обычной повседневной жизнью. Но я чувствую себя хорошо и очень благодарна за то, что нахожусь здесь с Полем, и могу заниматься любимым делом», – сказала Гиллес перед стартом Гран-при Канады, который пройдет 28-29 октября.

Пуарье отметил, что дуэт хочет показать на соревнованиях новые программы.

«Мы рады, что наконец-то начинаем. Очень интересно поделиться с миром чем-то, во что мы сами верим. История [в произвольной программе «Грозовой перевал»] настолько сложна, что ее сложно передать в рамках четырехминутного проката.

Поэтому мы сфокусируемся на том, что показать страстную любовь между двумя людьми, которая может превратиться в токсичную. Будет интересно показать нашу темную сторону», – сказал Пуарье.

У канадской фигуристки нашли рак по ходу сезона, но она победила болезнь и взяла медаль ЧМ 👏

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10 комментариев

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Olga Krayz
Страшный диагноз. Хорошо, что обнаружили на ранней стадии. Желаю Пайпер полностью вылечиться!
+45
0
+45
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Lieda
Желаю Гиллес победить болезнь! Пусть будет возможность заниматься любимым делом,как можно дольше.
+32
0
+32
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bolelschiza
Диагностика таких страшных заболеваний у спортсменов на ранней стадии происходит чаще, чем у других людей, они часто обследуются (вспомнить ту же Майю Шабутани), поэтому и лечить, и наблюдаться проще. Желаю Пайпер здоровья и очень жду их программ. "Грозовой перевал" сложное произведение, интересно посмотреть на их задумку.
+30
0
+30
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Светлана М
Желаю победить болезнь. Это главная победа в такой ситуации.
+26
0
+26
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Гаммаглобулин
Здоровья. И хорошо, что на такой ранней стадии нашли
+16
0
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Капитан Немо
Сил и здоровья Пайпер. Это чудовищная болезнь.
+2
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Капитан Немо
Ответ Lieda
Желаю Гиллес победить болезнь! Пусть будет возможность заниматься любимым делом,как можно дольше.
Победить - звучит оптимистично. Дай Бог.
+2
0
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Капитан Немо
Ответ Светлана М
Желаю победить болезнь. Это главная победа в такой ситуации.
Ой, не знаю, получится ли победить окончательно... Дай Бог, но это ... тяжело. Болезнь страшная и коварная.
+2
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Rina
Здоровья Пайпер! И сил, чтобы победить это коварное заболевание!
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MissMix
Их танцоры катаются ооочень долго, а наши сразу уходят, а танцы такой вид где все нарабатывается годами
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